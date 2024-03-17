Pop söylüyorum ama arabesk yanım var

IRMAK ARICI

Yeni şarkım Anlayamazsın. Söz müzik Oktay Kaya'ya ait. Şarkıyı ilk duyduğumda çok etkilendim. Bu ay yayınlandı. Çok güzel gidiyor.

Bu şarkı şuna yakışır diye düşünüp artık yazdığım şarkılar var. Mesela çok arabesk yazıyorum şarkıları. Arabesk yanım var. Pop sanatçısıyım pop söylüyorum. Bana olmayacak arabeskleri, hakkını verecek sanatçıların okumasını istiyorum. Türküleri de çok seviyorum. Türkülerin özümüz olduğunu düşünüyorum. Bugün hiçbir şarkıda anonim türkülerdeki sözler yok. Köklerimize mutlaka sahip çıkmalıyız.

Şarkılarım kurşun kalemle kâğıda yazıyorum. Şarkı yazmayı çok seviyorum terapi gibi.

Magazinden uzak durmak için çabam yok. Rutin, bir düzeni olan kaos sevmeyen, kendi halinde işini yapmaya çalışan biriyim. Ama özellikle sosyal sorumluluk projelerinde yapılan iyilik kendi içinde karşılık buluyor diye düşünüyorum.

Ablam konservatuvar okudu çok zorlandı. Ben alaylıyım. Veteriner hekimlik okudum Erzurum'da. Hayvan sevmekle veteriner olmak çok farklı bir şey. Hayvan seven herkese göre değil bu. Sadece kedi köpek sevenlerin veteriner hekimlik fakültesine gitmesini doğru bulmuyorum. Gerçekten çok zor.







VAROL YAŞAROĞLU

KRAL ŞAKİR DÜNYAYA AÇILIYOR

Kral Şakir gişeye hızlı bir giriş yaptı. Gidenler de sinemacılar da çok memnunlar. Çok takipçisi var karakterin. Bugüne kadar yaptığımız en yüksek bütçeli film oldu. İki sene uğraştık. Yapımı tekniği çok uğraştık üzerine. Türkiye'de bu kategoride en iyisi diyebilirim. Görselliği tekniği Hollywood kalitesinde.

Kral Şakir'in en büyük özelliği hem ebeveyni hem çocuğu yakalamış olması. Bu bizim en büyük gücümüz. Anne babalar genelde çocuğu bırakıp giderler bu filmlerde kendileri de giriyorlar.

Ekran bağımlılığı çok önemli bir problem. Bu filmde de ona yönelik çok güzel bir mesaj var. Yapay zekâyla ilgili de önemli mesajlar var. Araç olarak kullanmazsak o bizi kullanır. Bu da çok tehlikeli bir şey.

Kültürel zenginliklerimizi de gösteriyoruz. Bakanlıktan da destek aldık. Dünyaya açılma yılımız bu sene.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kral Şakir Geri dönüşüm filminin posterini takvim olarak basıp dünya çocuklarına dağıttı. Angry Birds ve Şirinler'den sonra ilk defa dünyada bizim filmle yaptılar.

Kitap satışı 10 milyonu geçti. Küçük bir okuma devrimi yaşattık Türkiye'ye. Hiç kitap okumayan çocuklar Kitap Şakir serilerini elinden düşürmüyor. Hatta kitaplarıyla poz veriyorlar. Kitabın sevgi nesnesi olarak yer alması müthiş bir olay.



OYA İLOĞULLARI

SÜREKLİ AĞLAYIP BAYILIYORUM BU ARA

Havva karakterini oynuyorum. Bu sezon dâhil oldum diziye. Karadeniz'de başladık çekimlere. Şiveyi de iyi yaptığımı söylüyorlar. En başta normal konuşamıyordum hep şiveli konuşurduk. Köyden köye bile dil değişiyor o tarafta.

Aksiyonu bol bir iş. Keyifli bir setimiz var, ne kadar vurdu kırdı varsa o kadar da eğleniyoruz. Çekimler çok eğlenceli. Havva hamile ve evde kalması gerekiyor. Sürekli ağlıyor ve bayılıyorum bu ara.

Silahlarla aram iyi değil ama aksiyonu seviyorum. Eli silah tutan bir kadın olduğu için eğitim de aldım. Benim ilk sahnemdi silahlı sahne. Rize'de olmam, silahla tanışmam, Oktay Kaynarca ile tanışmam hepsi ilk bölümde bir anda oldu.

3 reklamdan sonra ilk işim Gönül Dağı oldu. Şimdi de bu. Dizide küçükken TV'de izlediğim insanlarla aynı sette olmak çalışmak çok heyecanlı.







FERİT AKTUĞ

KİLOLU İNSANLAR DA BAŞROL OYNAMALI

Aile Çıkmazı, aksiyonu bol olan romantik bir komedi. Geçtiğimiz yaz İstanbul'da çektik. Mısır sahnelerini Kilyos'ta çektik. Komedi ama macerası bol.

Sarp ile Münasebetsiz adlı oyunumuz var. Çok iyi gidiyor. Turnelerimiz de var. Orada da çok hareketli bir oyun.

Adana Ceyhan'da büyüdüğüm için konservatuvar diye bir oluşumdan memnun değildim. Babamın peşinde mühendis, esnaf olurum diye düşünüyordum. 10 yaşında pastanede kasada duruyordum. İktisat okudum. İzmir'e gittikten sonra böyle bir dünya olduğunu öğrendim. 20 yaşında TV'de program sunmaya başladım. Yabancı müzik programıyla başladım sonra sabah programı sundum. Böyle olunca okulum 6. Seneye uzadı. İstanbul'a gelip oyunculuk eğitimi aldım. Bir yandan da Tarık Akan'ın başrolünde yer aldığı Koçum Benim'le başladı kariyerim.

Sarp'la son bir yılda üçüncü işimiz. Kafası çok çalışıyor. Sahnede saçmalasam bile beni kurtarır yani biliyorum. Önceden ben senaryoya çok bağlı bir oyuncuydum. Kavak Yelleri ve öncesinde. Sonra Kördüğüm diye bir iş çektik. Alican Yücesoy'la oynamaya başladım. Teksti bilmediği için ben de ona bıraktım kendimi. Doğal ve içten bir şey çıktığını fark edince o da çok hoşuma gitti.

Mankenlik de yaptım. Hereksin primadonna seçmesi hoşuma gitmiyor. Benim gibi kilolu insanlar da çok fazla var. Bu insanların da başrol oynaması lazım.

2002'de 87 kiloydum. Sonra Kavak Yelleri'nde oynarken 96 oldum. Timur Savcı seni başrol oynatacağım 10 kilo ver dedi. İş bitmedi, 170 bölüm sürdü. 170. bölüm ben 116 kiloydum. Dediğinin üstünde 20 kilo aldım.



BURCU CAVRAR

ŞARKI SÖYLEMEK TERAPİ GİBİ

Filmdeki dövüş sineması zorlu sahnelerdi. Benim için de güzel bir deneyimdi. Daha önce hiç böyle aksiyonu bol bir iş yapmamıştım. 3 sinema filmim var. İlk defa komedi işinde rol aldım ama benim rolüm daha aksiyon tarafındaydı. Kısa süreli dövüş dersleri aldım. Uygur Tiyatrosu'yla oyunumuz vardı. 2 sene oynadık. Şimdi dizi devam ettiği için bitti.

İkisi arasında çok kalıyordum. Oyunculuk sonradan geldi. Sevdiğimi fark edip peşine düştüm ama müziğe daha önce başlamıştım. Kararsız süreç yaşadım. Müziği de çok seviyorum. Albüm teklifleri de geldi ama yapamadık. Şarkı söylemeyi çok seviyorum, bana terapi gibi geliyor.



SARP BOZKURT

HAYATIM DOĞAÇLAMA AKIYOR

Benim çok yoğun rolüm yok. Sete ziyarete gittim. Yönetmen Emre Bahadır Çırakoğlu'nun ilk sinema filmi. En yakın arkadaşımı görmeye gittiğim sette Ferit abi var Bihter var. Gitmişken iki üç sahnede anı olsun diye oynadım. Tiyatro oyunumuz da var. Orada da Ferit abi komedi dedi diye gidip oynadım. Okumamıştım oyunu. Hayatım doğaçlama akıyor.

9 yaşında Baba Evi'yle başladım ben kariyerime. 11 yaşında şehir tiyatrosunda sahneye çıktım. Aşkı Memnu'da oynuyorduk. Orada da Bülent karakterini oynadım. Oradan başlayınca 10 yıl sahneye de çıkınca başka bir şey okumak istedim. Mühendislik okudum. Matematik öğrendim. Oyunculuğuma da yansıdı.

10 yıl Komedi Dükkânı maceram oldu. Tanınmamı da o sağladı diyebilirim. 10 yıl senaryo alışkanlığım köreldi, sahneye ne yapıyoruz bu akşam diye çıkıyorduk. Hiçbir şey bilmemek avantaj oluyor.

Sen Çal Kapımı dizisinden sonra yazdığım ve yapımcısı olduğum bir işte yer aldım. Yazdığımı oynamak en iyisi. Gerçi yazdığımı da oynamıyorum. Ona bile uymuyorum. Doğaçlama yaptığım için.