Besteleri, yorumu ve eserleriyle Türk sanat müziğinde kalıcı izler bırakan sanatçı Zeki Müren'in uzun yıllar yaşamını sürdürdüğü Bodrum'dan sonra memleketi Bursa'da da müzesi açıldı. Tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan sanatçının doğum yeri Bursa'da geçtiğimiz günlerde açılan sergi ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.







Açılışa katılan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursalı sanatçının sanat yaşamından ve kişisel yaşamından eserlerin yer aldığı 'Elbet Bir Gün Buluşacağız' sergisinin Bursa Kent Müzesi'nin 20. yılı şerefine hazırlandığını belirtti. TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş da Zeki Müren Burs Fonu'ndan bugüne kadar Türkiye genelinde 4 binden fazla öğrenciye eğitim bursu desteği sağlandığının altını çizdi.







Yıl boyunca açık kalacak olan sergi; sanatçıya ait sahne kıyafetleri, gözlükleri, ayakkabıları, piyanosu, plakları ve birçok kişisel eşyasının yanı sıra, kendi eliyle yazdığı besteleri, mektupları ve notlarından oluşuyor. Koleksiyonun önemli bir bölümünde ise Fatma Girik'ten Ajda Pekkan'a, Cüneyt Arkın'dan Müzeyyen Senar'a kadar birçok sanatçı dostunun yer aldığı Zeki Müren'e ait fotoğraflar bulunuyor. Yolunuz Bursa'ya düşerse Zeki Müren'in kimliğini ve sanatını yansıtan bu özel sergiyi kaçırmayın.



ERDEM'DEN YEŞİL FİLM

Kaç Para Kaç, Korkuyorum Anne, Beş Vakit, Kosmos gibi ödüllü filmlere imza atan sinemamızın önemli yönetmenlerinden Reha Erdem'in son filmi Neandria cuma günü gösterime giriyor. Erdem'in yazıp yönettiği film Ekim ayında 39. Varşova Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapmıştı. Çekimleri Çanakkale'de Kayacık köyünde ve Neandria antik kentinde yapılan film, antik kentin yakınlarındaki yoksul bir köyde annesiyle birlikte yaşayan ve atletizm yarışlarına hazırlanan Suna adlı bir genç kadını odağına alıyor.







Suna karakterine hayat veren Deniz İlhan'ın ilk tecrübesi olan filmde Ahmet Rıfat Şungar, Bülent Emin Yarar, Nihal Yalçın, Nur Fettahoğlu, Serkan Keskin gibi isimler rol alıyor. Ekolojik olarak sürdürülebilir yapım girişimi olarak tamamlanan film Türkiye'nin ilk yeşil yapımlarından biri olarak dikkat çekiyor.



DEVRİM ERBİL 60. SANAT YILINI ÖZEL BİR SERGİYLE KUTLUYOR

Resim dünyamızın önemli isimlerinden Devrim Erbil'in 60. sanat yılını kutlamak amacıyla düzenlenen 'Inspirations' isimli sergi İstanbul Sinema Müzesi geçici sergi salonunda sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.







Erbil'in yağlı boya, ipek halı ve NFT gibi farklı tekniklerle ürettiği ve daha önce hiç sergilenmemiş eserlerinin yanı sıra usta ismin 60 yıl içerisinde birlikte yol yürüdüğü değerli 34 sanatçının eserleri de modern sanat tutkunlarına sunulacak. Erbil'in kızı Renk Erbil küratörlüğü'nde hazırlanan sergi 20 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.



ÜNLÜ HIRVAT SANATÇILAR GELİYOR

Hırvatistan'dan çıkıp tüm dünyayı etkileyen iki önemli müzisyen, arka arkaya İstanbul'a geliyor. Dünya çapında 5 milyondan fazla albüm satan MTV Müzik Ödülleri sahibi ve birçok prestijli uluslararası müzik yarışmasında büyük ödüller kazanan virtüöz piyanist Maksim, 'The Collection' isimli şovu ile 3 Mayıs'ta Maslak'taki bir konser alanında sahne alacak.







Öte yandan dünya çapında 1 milyar dinlenme ve 4 milyar video görüntülemesini aşan benzersiz bir hayran kitlesine sahip olan Hırvat çellist Hauser de 14 Ağustos'ta Maslak'taki bir kültür merkezinde konser verecek.



TUHAF BİR GELECEK

Ceyla Odman ve Çağlar Ertuğrul'u aynı sahnede buluşturan 'Override' oyununun galası, önceki akşam yapıldı. Stacey Gregg'in 2013 yılında yazdığı, yönetmenliğini Taner Tunçay'ın üstlendiği oyun, teknolojinin insan bedeni üzerindeki etkilerini masaya yatırıyor.







Murat Cemcir, Mert Fırat, Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, Ezgi Şenler gibi ünlü isimlerin de izlediği oyun, özellikle Cem Yılmazer imzalı dekor ve ışık tasarımıyla, Ferit Odman imzalı müzikleriyle beğeni topladı. 'Override' 6, 18 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden tiyatroseverlerle buluşacak.