Tiyatro festivali için Bursa’ya gelen memnun ayrılıyor

Balkan ülkelerinin tiyatro topluluklarını ‘11. Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali’nde ağırlayan Bursa Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Arzu Tan Bayraktutan, “Festival sanatseverlerden yoğun ilgi görüyor, şehrimize gelen memnun ayrılıyor” dedi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce bu yıl 11. kez düzenlenen 'Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'nde son iki güne girildi. 1 Mart'ta başlayan festival, yarın akşam sona erecek. Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'dan gelen toplulukların seyirciyle buluştuğu festival, tiyatro severlerden yoğun ilgi görüyor. Bursa Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Aruz Tan Bayraktutan da bu ilgiden oldukça memnun. 25 yıllık Devlet Tiyatrosu sanatçısı olan Bayraktutan, 8 yıldır Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sanat yönetmeni olarak görev yapıyor.









9 SAHNEDE BURSALILARLA BULUŞTUK

Festivalle ilgili bilgi veren Bayraktutan, "Bu yıl ilk kez sadece kendi salonumuzda değil aralarında Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Uludağ Üniversitesi ve Tayyare Kültür Merkezi'nin de aralarında olduğu 9 ayrı sahnede Bursalılarla buluştuk. 'Tiyatro Her Yerde' dedik ve şehrimizin 10 gün büyük bir tiyatro sahnesi oldu. 10 bini aşkın seyirciye ulaştık" dedi. 'Balkanlar ve Bursa, tarihsel ve kültürel bağları nedeniyle birbirine yakın iki coğrafya.







Bu festival de iki bölge arasındaki yüzlerce yıllık bağları sanatla güçlendiren bir köprü" diyen Bayraktutan, şöyle devam etti: "Bursa'da çok Boşnak vatandaş yaşıyor, birçoğu dillerini biliyor ancak dil bilmeyenler için Hırvatça, Sırpça, Arnavutça, Makedonca gibi dillerdeki oyunlar, üst yazı ve yan yazı olarak sahneye Türkçe yansıtılıyor." Bayraktutan, yurt dışından gelen yabancı toplulukların da şehri tarihi alanlarından çarşı pazarına kadar gezdiklerini ve şehirden güzel duygularla ayrıldıklarını söyledi.









KARADAĞLI VİZYONUYLA DEVLET TİYATROLARI'NI İLERİYE TAŞIYACAK

Bayraktutan, Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile ilgili soruya da şöyle cevap verdi: "Genel müdürümüz Tamer Karadağlı göreve başladığı günden itibaren yüksek bir tempo ve enerjiyle, büyük özveriyle çalışıyor. Birikimi deneyimi ve vizyonuyla Devlet Tiyatroları'nı çok daha ileriye taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Kendisi Bursa'ya sıklıkla geliyor. Son olarak festivalimizin açılış töreninde ev sahibi olarak Ahmet Vefik Paşa Salonu'ndaydı."