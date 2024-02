Sanatçı Yavuz Bingöl'ün kurucusu olduğu 'Sanat Hayattır Derneği' tarafından organize edilen 'Gazze İçin Ben de Oradayım' konserinin ikincisi, önceki akşam Mardin'de gerçekleşti.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'yle Mardin Artuklu Üniversitesi'nin katkılarıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecede; Yavuz Bingöl, Ömer Karaoğlu, Sinan Akçıl, Alim Qasımov eserlerini Gazze için seslendirdi.









Yavuz Bingöl de ilk konseri İstanbul'da düzenlediklerini anımsatarak, buradan sağlanan geliri yardım kolileri olarak Gazze'ye ulaştırdıklarını aktardı. Filistin'de sadece bomba ve kurşunların öldürmediğini ayrıca çok ciddi bir açlık sorununun da bulunduğunu dile getiren Bingöl, "Gazze'deki katliamı unutturmamak için bu konserleri yapıyoruz. Maalesef en büyük sorun açlık. Ramazan da geldiği için toplanan yardımlarla gıda kolisi alacağız" dedi. Bingöl'ün dikkat çektiği diğer konu da çok önemli.







Bu konserleri yurt dışında düzenlemeye çalıştıklarını ama destek göremediklerini söyleyen Bingöl, 'İstanbul'dan sonra Avrupa'da 3 yerde farklı konser yapmaya çalıştık. Ama maalesef bize salon vermediler. Lafa gelince demokratlık, insan hakları diye mangalda kül bırakmazlar. Ama ne yazık ki madalyonun diğer yüzü öyle değil" diyerek yaşanan zulme karşı Batı'nın sessiz kalmasına isyan etti. Sanatçı, İstanbul ve Mardin'de düzenlenen konserlere katliam durana kadar devam edeceklerini belirtti. Umarım çabaları sonuçsuz kalmaz ve isyanın sesini tüm dünya duyar ve artık bu katliam son bulur.



YAVAŞCA ANILIYOR

Yorumculuğu ve besteleriyle daha yaşarken unutulmazlar arasında yer alan ve bir süre önce aramızdan ayrılan Türk müziğinin üstâdı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, doğum günü haftasında 6 Mart'ta AKM Tiyatro Salonunda düzenlenecek bir konserle anılacak.







Güzel Sanatlar Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Alaeddin Yavaşca Anma Konseri', İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından, Türk sanat müziği sahnesinin önemli isimlerinden Ahmet Özhan'ın konuk sanatçı olarak katılımıyla icra edilecek. İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu eşliğinde sahneye çıkacak olan Ahmet Özhan, Ümitsiz Bir Aşka Düştüm, Artık Bu Solan Bahçede, Geçmesin Günümüz Sevgilim Yasla gibi hafızalarda yer etmiş 18 eseri sanatseverlerin beğenisine sunacak.



GÜRPINAR'IN CADI'SI SİNEMAYA UYARLANDI

Hüseyin Rahmi Gürpınar deyince aklıma ilk olarak Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in rol aldığı Ertem Eğilmez'in unutulmaz filmi Süt Kardeşler gelir. 1976 yapım film, bilindiği üzere Hüseyin Rahmi'nin Gulyabani (1913) isimli romanından uyarlanmıştır.







Gürpınar'ın gulyabani, hortlak gibi doğaüstü varlıkları konu edindiği 'Garaib Faturası Külliyatı'nın ikinci romanı olan 'Cadı' da sinemaya uyarlandı. Furkan Andıç ve Buse Meral'in başrollerinde yer aldığı filmin fragmanı da oldukça merakımı artırdı. Erman Bostan'ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği film, 26 Nisan'da gösterime girecek.



İSTANBUL'UN SİMGE YAPILARI GURUR YAŞATIYOR

İstanbul'un önemli yapıları yurt dışında ödül almaya devam ediyor. Ocak ayı içinde dünyanın önde gelen mimarlık ve tasarım dergilerinden Architectural Digest'in belirlediği "2024'ün Harika Eserleri" listesine giren İstanbul Modern, National Geographic'in "Dünyanın En İyileri" (Best of the World) sıralamasında yerini almasının ardından son olarak dünyanın önde gelen mimarlık platformlarından ArchDaily'nin kültürel mimari kategorisinde "Yılın Binası" ödülüne layık görüldü.







Bu sevindirici gelişmenin ardından İstanbul Sinema Müzesi de Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2024 aday listesine girmeye hak kazandı. Bugüne dek Stanley Kubrick, Steve McCury Fotoğrafçı sergisi, Star Wars Fan sergisi gibi sergileri sanatseverlerle buluşturan müze yerli ve yabancı sinemaseverleri ağırlamaya devam ediyor. Umarım müze, 1 - 4 Mayıs 2024 tarihlerinde, Portekiz'de düzenlenecek yarışmada alacağı dereceyle bizleri gurulandırır.



YERLİ JUSTİN HIZLI ESİYOR

2018 yılında Ajda Pekkan'la sahnede yaptığı düetle adından bahsettiren şarkıcı Cem Yenel, müzik kariyerine de sağlam adımlarla devam ediyor. Henüz 22 yaşındayken birlikte sahne alma şansı yakaladığı Pekkan'ın 'Önü açık olacak' diye el verdiği Yenel, Süperstarı yanıltmadı.







Genç popçu her işinde üstüne koyarak devam ediyor. Hayranlarının dünya yıldızı Justin Timberlake'e benzettiği 1996 doğumlu yakışıklı popçu, son olarak 'Bi Güldün Cenneti Gördüm' isimli yeni şarkısını sevenleriyle buluşturdu. Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkı kısa sürede büyük ilgi gördü. Özellikle sosyal medyada viral olan arabesk tınılı şarkıyı bir dinleyin derim.