Sosyal medya paylaşımları sektörün dayatması

GÖKHAN MUMCU

Arkeoloji kökenliyim. Indiana Jones oynamak için geldim İstanbul'a... Yapımcı tarafım da var, onun üstüme çok yapışmasını istemiyorum. Yapımcı ve yönetmen olarak bir çok işe giriştim.

2000 ile 2012 arası en popüler olduğum dönemde oyuncu olarak kariyerime devam ettim. Daha sonra yapımcılık kısmına geçince işin ne kadar kıymetli olduğunu anladım ve çalıştığım kişilerle empati yaparak ona göre davranıyorum.

Karavan merakım var. Bulabildiğim en ufak karavanı aldım, ailenin bir ferdi gibi oldu.

Eşimi fotoğrafçı yanıyla tanıdım. Fotoğraflarımı çekti, aşk bizi buldu. Ortak noktada buluştuğumuz çok şey var. Farklılıklarımızı da birbirimize dayatarak değil kabul ederek ilerledik.

Sektör sosyal medyada paylaşım yapmamızı dayatıyor. Evden, işten, çocuğundan paylaşım istiyorlar. Anlamıyorum. Herkesin tercihi bu. Bizim bizi seven ne yaptığımızla ilgilenen bilen bir kitlemiz var.

Takipçilerin yüzde 90'ı yalan. Sektörün bunu bile bile sosyal medyaya bakması çok enteresan. Sektör buna gebe. Ne kadar iyi oyuncu olduğun önemli değil, ne kadar takipçin olduğu önemli.







CEREN AKSAN

MÜZİK İÇİN EĞİTİM ŞART DEĞİL

Gençleri, çocukları etkilediğim için çok mutlu oluyorum. Adını bilmediğim ülkelerden yerlerden mesajlar geliyor. Sözlü müzik yapmadığım için herkes aynı melodiyi anlıyor ve ortak bir noktada buluşabiliyor.

Notadan bakıp çalmaya alıştım. Konservatuvarlıyım. 15 yıl bunun eğitimini aldım. Ezberimde olmayan müzikse çalamazdık, onu kırmak için öğrendiğim şeyleri unutmak için çok çaba sarf ettim. O yüzden müzik yapabilmek için illa eğitim şart değil. İnsanın beynindeki sınırsız alanları deneyip kendini bulabilmesi özel bir şey.

8 yaşında başladım, arkadaşlarım oyun oynarken ben keman çalıyordum. Tatile gidiyordum, ailem denize girerken keman çalıyordum. Üretmeyi çalışmayı seviyorum. Şanslı bir ailede büyüdüm. Çalabildiğim en iyi orkestralarla çalıştım. Şu an rahat rahat istediğim müziği yapabiliyorum.

Diyarbakır'da Gökhan'ın çekimlerine gitmiştim. Yanıma Kübra adında küçük bir kız geldi, beni takip ettiğini söyledi. Güzel sanatlarla okuduğunu dile getirdi. Söyleşi yapmıştık. O kız seneler sonra benim kızımın keman öğretmeni oldu. Şimdi kızım da keman çalıyor.







YALÇIN HAFIZOĞLU

MÜZİK OYUNCULUKTAN DAHA ESKİ

Burak Sergen'le beraber 'Profesyonel' oyununu sahneliyoruz. Ayda 6 oyun oynuyoruz. Benim ilk tiyatro oyunum. Çok heyecanlı çok keyifli.

8 yaşında davul çalmaya başladım. Lisede oyunculuk hayatıma girdi. Progresive metal yapıyorum. Sanat hayatımda müzik oyunculuktan eski. Yeni bir albüm yaptık yakında çıkaracağız. Bir dönem saçlarım belime kadardı.

Çevre Mühendisliği okurken sahneye çıkmaya sahne almaya devam ediyordum. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi 5 yıl sürdü. Önemli bir işti.

'Arap Kadri ve Tarzan' filminde rol aldım. Dolandırıcı damat oynadım. Ters köşe iş yapmayı çok seviyorum.



SEDA METE

BENİ NÜKHET DURU KEŞFETTİ

'Yanıla Yanıla'nın ilginç bir hikâyesi var. Başka bir şarkıya yükselmiştim. Şarkıyı almak için Çanakkale'ye gittim. Bir türlü bir şey beğenemedim sonra elim boş dönmek istemiyorum dedim, bu şarkıyı bulduk. Çok da iyi oldu.

Oyunculuk çok daha zor bence. Ben yapmıyorum şu an.

18 yıldır sahne alıyorum. Mesleki olarak düşündüğüm bir şey değildi. Avukat olmak istiyordum. Nükhet Duru keşfetti beni. 18 yaşında vokal olarak başladım. Haftanın 5 günü televizyon programı vardı. Kendimi o dünyada buldum. 11 yıl vokal yaptım. Ajda Pekkan, Işın Karaca, Ayhan Sicimoğlu gibi isimlere vokal yaptım. Nükhet Duru benim için bir okuldur. Sahnedeki duruştan, makyajdan giyim kuşama kadar her şeyi ondan öğrendim. Benim divam.



ERDEM YENER

EZBER BÜYÜK DERT

'Dört Duvar' adlı bir şarkı yaptım yeni. Nihai yalnızlığı temsil eden, bir kırgınlık anımda yazdığım bir şarkı. Müzikle başlamıştım, oyunculuk sonra girdi hayatıma. İkisinde de çok şanslıyım.

Ezber yaparken çok zorlanıyorum, ezber büyük dert. Şarkılarımı ben yazdığım için daha kolay oluyor bazen. Kendin yazıp çalmak söylemek biraz deli işi.

Ben en çok sahnede şarkı söylerken kendimi rahat hissediyorum. TV işini, kamera işini biraz daha kolay buluyorum. Tiyatroda o an orada oluyor ve bitiyor. Her hafta yeni bir şey izleyip çıkmak stresli.

Tiyatro müzikal yapmak istiyorum. 3 konser yaptım. Mayıs ayı itibariyle festivallerde buluşacağım seyirciyle.

n Bir müzik şirketinde, Müslüm Gürses'in 'Mucize ve Buluşma' adlı albümünde şarkılarını edit ettim. Müslüm babanın vokallerini editledim. Onunla bir araya gelme imkânım oldu, çok kıymetliydi. Anısı çok büyük.

Hareketli şarkı yapmak çok zor. Ben eski kafalı bir rockçıyım.