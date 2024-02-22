Türk dizileri dünyada ilgi görmeye devam ediyor. Diziler, Güney Amerika, Arap ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere dünyanın pek çok farklı bölgesinde ciddi izlenme sayılarına ulaşmış durumda. Başrollerde yer alan oyuncuların popülerliğinin yanı sıra, Türk dizilerinin yoğun cinsellik öğeleri ve şiddet içermemesi, fantastik konulara değil de sıradan bir insanın olağan yaşamında karşılaşabileceği konuları işlemesi, akılda kalan müzikleriyle yabancılara cazip geliyor.







Dizilerin bu başarısı, Türkçe diline olan ilgiyi de artırmış durumda. Venezuela'nın başkenti Karakas'ta, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) koordinesinde 'Türkiye-Venezuela Medya Buluşmaları'nda konuya dair ilginç veriler paylaşıldı. Örneğin 'YEE'nin Karakas'ta geçen yıl faaliyet göstermeye başlayan kültür merkezinde açılan çevrim içi Türkçe kurslarına bu yıl 180 kişi kayıt yaptırmış. Türkçe'ye olan ilgiye kayıtsız kalmayan Venezuela Merkez Üniversitesi de Türkçe kursları açmaya karar vermiş. Okulda, Türkçe kurslarının yanı sıra Türk filmleri haftası, el sanatları ve okçuluğa yönelik kurslar da verilecekmiş. Dolayısıyla ülke tanıtımına ve diline katkı sağlayan dizilerin turizme olan katkısını da göz ardı etmemek gerekir.







Öte yandan Venezuela'nın ülkemize olan ilgisinde Devlet Başkanı Nikolas Maduro'nun da iyi bir Türk dizileri izleyicisi olmasının da etkisi yüksek. Hatırlandığı üzere, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman hayranı olan Başkan Maduro geçtiğimiz yıl Bozdağ Yapım Platolarını ziyaret etmiş ve yapımcı Mehmet Bozdağ ile bir araya gelerek hayranlığını dile getirmişti.







BALKAN ÜLKELERİ TİYATRO FESTİVALİ BAŞLIYOR

Devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali 1-10 Mart tarihleri arasında 11. kez perde açıyor. 1 Mart'ta Antalya Devlet Tiyatrosu'nun 'Yoldan Çıkan Oyun' adlı oyunuyla başlayacak olan festivalde yerli oyunların yanı sıra Sırbistan'dan Kel Şarkıcı, Bosna Hersek'ten Macbet, Arnavutluk'tan Anne, Kuzey Makedonya'dan Bir Halk Düşmanı, Bulgaristan'dan Bir Serseri masalı ve Hırvatistan'dan Bakın Lokrum Dişlerini Nasıl Fırçalıyor isimli oyunlar seyirciyle buluşacak.







REMOS İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Dünya çapında üne sahip Yunan müzik ikonu Antonis Remos'un 28 Şubat'ta Beşiktaş'ta bir otelde vereceği konser için geri sayım başladı. Daha önce birçok kez Türkiye'ye gelen ve verdiği konserlerle dinleyenleri kendine hayran bırakan Antonis Remos sevilen eserlerini seslendirecek. İstanbul'daki hayranlarıyla buluşmak için gün sayan sanatçının konser biletleri de tükenmek üzere.







FARUK ALMANYA'DA İLGİYLE İZLENDİ

'Hayat Boyu', 'Ansızın', 'Kara Kutu' ve 'Köprüdekiler' gibi ödüllü filmleri bulunan Aslı Özge, yeni filmi 'Faruk' ile adından söz ettiriyor. Türkiye-Almanya-Fransa ortak yapımı olan film, önceki gün dünya prömiyerini 74. Berlin Film Festivali'nde yaptı. Haus der Berliner Festspiele'de yapılan gösterimde büyük beğeni toplayan 'film aynı zamanda Berlin Film Festivali'nde yer alan tek uzun metrajlı Türk filmi olma özelliğini taşıyor. İstanbul'da ayakta kalmaya çalışan yaşlı bir adamın hayatını anlatan film festivalin Panorama Bölümü'nde "European Cinemas Label" ödülü için yarışan 8 film arasında yer alıyor.







LEYLEKLE MACERA DOLU YOLCULUK

Sinema eleştirmeni ve yazar Banu Bozdemir yeni bir çocuk kitabı daha yazdı. Benim de kitaplarını yakından takip ettiğim Bozdemir, çizimleri Funda Mengilli tarafından yapılan 'Çiya Ülkesine Yolculuk' adını verdiği yeni kitabında kabilesiyle sıcak bir ülkeye göç etmeyi reddeden Komaçi isimli leyleğin, macerasına ortak ediyor okuyucu. Kitaplarında doğa, dostluk, bilgelik, yolculuk temalarına ve fantastik öğelere sıkça yer veren Bozdemir, Komaçi'nin Çiya ülkesine yaptığı yolculukta yine doğanın serzenişlerine yer veriyor ve birlikte hareket etmenin birçok soruna çözüm olacağına dikkat çekiyor.