Tamer Karadağlı'nın genel müdürlüğünü üstlendigi Devlet Tiyatroları Cumhuriyetin 100. Yılı'na özel prodüksiyonları seyirciyle buluşturmaya devam ediyor. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu 'Yüzünde Yüzler' oyunu, önceki akşam yeniden Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda seyircisiyle buluştu.







Oyunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde bir ulusun; milli mücadele, TBMM'nin kuruluşu, vatanın kurtuluşu ve Cumhuriyetin ilan edilmesiyle taçlanan yüzyıllık tarihsel kesiti sahneye taşınıyor. Rejisi Zafer Kayaokay'a ait olan oyunda İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçıları Berrin Akhasanoğlu, Doruk Nalbantoğlu, Ebru Aytürk Şayan, Fatih Dokgöz, Hakan Güneri'ye yine İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçılarından oluşan yaklaşık 120 kişilik dev bir kadro eşlik ediyor.



Kostüm ve dekorlar atık kağıttan

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Modern Dans Topluluğu MDTistanbul, Süreya Operası'nda sahne aldı. Franz Schubert'in bestelediği, Alman şair Wilhelm Müller'in kaleme aldığı 24 parçalık şiir dizisi Winterreise eserini sahneleyen topluluk, seyirciyi dramatik bir aşk yolculuğuna çıkardı. Eserin Olcay Engin Kayma imzalı dekor ve kostüm tasarımında kağıt israfına dikkati çekmek ve geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla atık kağıtlar kullanıldı.







Deniz Özaydın, Evrim Akyay, Emre Karaca, Huri Murphy, İsmet Köroğlu, Mert Öztekin ve Tuğçe Göncü'nün koreograf olarak yer aldığı eserin yönetimi Mert Öztekin'e ait. Eser, 20 Şubat'ta Süreyya Opera Sahnesi'nde, 5 Mart ve 2 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'nde yeniden seyirciyle buluşacak.



Japonya'da Türk İzleri' belgeseli

Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 'Japonya'da Türk İzleri' belgeselinin gösterimi yapıldı.







Gösterim, Japonya İstanbul Başkonsolosluğu ve Japonya Tanıtma Vakfı tarafından Beyoğlu Sineması'nda ücretsiz gerçekleştirildi. Yönetmen Umut Mete Soydan, belgeselin Japonya'da da ilgiyle izlendiğini belirtip iki ülkenin kültürlerinin farklı olmasına rağmen birbirini sevdiğini söyledi.



Rock efsanesi geliyor

50 yılı aşkın geçmişine, 22'yi aşkın albüm sığdıran Deep Purple, İstanbul'a geliyor. 'Smoke On The Water', 'Highway Star', 'Burn', 'Child in Time', 'Soldier of Fortune', 'Hurricane', '







Perfect Strangers' gibi birçok ölümsüz şarkı ile dünyada 100 milyondan fazla albüm satışına ulaşan grup, 25 Haziran'da sahne alacak.