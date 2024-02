İstanbul'un en uzun soluklu festivallerinden olan ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali'nin programı açıklandı. 21 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin teması ise kökler.







Türkiye- Yunanistan nüfus mübadelesinin 100. yılına odaklanarak, müzik aracılığıyla bu coğrafyanın kültürel ve tarihi öykülerini aktarmayı hedefleyen festivalde Onur Ödülü 40 yıldır klasik müzik dünyasında önemli bir rol oynayan şef Cem Mansur'a, Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise Amerika'nın yaşayan en büyük bestecileri arasında gösterilen Steve Reich'a verilecek.







Dünyaca ünlü genç piyanistimiz İlyun Bürkev'in 21 Mayıs'ta İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'yla AKM'de vereceği konser ile başlayacak festival 17 farklı mekânda 25 konsere ev sahipliği yapacak. Budapeşte Festival Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Mantova Oda Orkestrası, Franz Liszt Oda Orkestrası, Macar Ulusal Korosu gibi önemli toplulukların yanı sıra Maria João Pires, Khatia Buniatishvili,







Francesco Piemontesi, Jean-Guihen Queyras, István Várdai, Gülsin Onay, Edgar Moreau, Kristóf Baráti, Roby Lakatos gibi solistlerin arasında yer aldığı 60'ın üzerinde sanatçıyı müzikseverlerle buluşturacak olan festivali, konservatuvarların müzik ve şan bölümü öğrencileri, ücretsiz olarak takip edebilecek.



AKADEMİ'DEN ÖDÜL GELDİ DARISI OSCAR'A

Oscar ödüllerine daha var ama öğrenci Oscarları sahiplerini buldu. Oscar ödüllerini organize eden Academy of Motion Pictures and Art (Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi) tarafından her yıl düzenlenen Student Academy Awards bu yıl genç bir Türk yapımcının filmi olan 'Deri'ye (Skin) verildi.







Eğitimini dünyanın en iyi sinema okullardan olan Amerika Chapman Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Amerika'da yaşamaya devam eden genç yönetmen İlayda Çetinkaya, yapımcılığını üstlendiği filmle bu ödülü kazandı. Los Angeles Cinematography Awards'tan da geçtiğimiz ay 'En İyi Film' ödülünü kazanan Çetinkaya, Akademi'nin layık gördüğü büyük ödülle gururumuz oldu. Kim bilir ilerleyen senelerde belki Oscar da alır. Yolu açık olsun.



HARİKA ÇOCUK ANILDI

'HARİKA Çocuk' olarak anılan ve yeteneğiyle Türkiye'nin en iyi keman virtüözlerinden biri arasına adını yazdıran Suna Kan'ı geçtiğimiz yıl 86 yaşında kaybetmiştik. Devlet Sanatçısı ünvanına sahip Kan, önceki akşam CSO Ada Ankara sahnesinde 'Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Orkestra Akademik Başkent'in ortak konserinde anıldı.







Konserde 2. Uluslararası Suna Kan Yarışması Birincisi Ilgın Top da solist olarak yer aldı. Mozart'ın 'Keman Konçertosu'ndan ve Franz Joseph Haydn'ın '49 nolu Senfoni'sinden eserler seslendirilen konserde genç sanatçı yeteneğiyle müzikseverlerden tam not aldı.



ŞAKŞAKÇILAR SAHNEDE

Ünlü oyuncu Çağlar Çorumlu, her ne kadar sinema ve TV projeleriyle adından bahsettirse de tiyatroyu hiç bırakmadı. 2014 yılında kurduğu TiyatrOps, bu yıl onuncu yaşını kutluyor. Bugüne kadar sahnelediği pek çok oyunla kendi kitlesini yaratmayı başaran topluluğun son oyunu Şakşakçılar da ilgiyle izlenmeye devam ediyor.







Çorumlu'nun yönetip, Erkan Baylav ve Albina Özden ile rol aldığı oyun, 1895 yılında Paris tiyatrolarında, seyircileri doğru zamanda alkışlatmakla görevli şakşakçıların hikâyesini anlatıyor. Sahnedeki üç kişinin akşamki büyük yapımı şakşakçılara her halükarda izletme gayretiyle düştükleri komik haller, seyircinin de katılımıyla müzik ve mizah dolu bir serüvene dönüşüyor. Oyun 22 Şubat'ta Atlas 1948 sinemasında seyirciyle buluşacak.



YAPAY ZEKÂLI FOTOĞRAFLAR SERGİLENİYOR

Kurulduğu günden bu güne çağdaş sanatın seçkin isimlerini uluslararası sanat fuarlarına taşıyarak Türkiye'nin kültürler arası köprüsü görevini üstlenen Gama Gallery, yapay zekâ çağında fotoğrafın evrimini yansıtan A(m) I ART(ificial) başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor.







Yapay zekanın fotoğraf sanatı üzerindeki evrimini araştıran ve Gültekin Çizgen, Ali Kabaş, İzzet Keribar, Ceylan Atuk, Mustafa Kemal Kayış ve Can Sarıçoban gibi önemli fotoğrafçıların yapay zekâ araçlarıyla yaratılan eserleri 2 Mart'a kadar Maslak'taki bir galeride sergileniyor.