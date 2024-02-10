Türkiye'de bale sanatının profesyonel ve akademik çerçevede sunulduğu tek kurumsal yapı olan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, 2008 yılında ilk kez düzenlediği İstanbul Uluslararası Bale Yarışmasına pandemi sonrası kaldığı yerden devam ediyor.







Devlet Opera ve Balesi Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk yaptığı açıklamayla yarışma içi seçmelerin 10, 11 ve 12 haziran arasında yapılacağını, kazananların ise 4 Haziran'da AKM'de düzenlenecek gala gecesinde açıklanacağını duyurdu.







Sağtürk, "Bu özel etkinlik, sadece ülkemizin sanatsal kimliğini vurgulamakla kalmayıp aynı zamanda sanatın evrensel dilini de kullanarak dünya dans sanatına yeni ufuklar açma amacı taşımaktadır. Yarışmada katılımcılar sahne sanatlarının zirvesinde kendilerini kanıtlama fırsatı bulacak ve seçkin bir jüri tarafından değerlendirileceklerdir. Bu büyüleyici etkinlikte emeği geçen tüm sanatçı dostlarıma ve sanat teknik ekibimize teşekkür eder, yarışmaya katılan genç yeteneklere başarılar dilerim" dedi.



ANAOKULUNDA SAHNEYE ÇIKTIĞI YERE PATRON OLARAK DÖNDÜ

Yıllardır kapalı gişe oynanan 'Ahududu', 'Ağaçlar Ayakta Ölür', 'Veda' ve repertuvara yeni alınan 'Annem Hep Derdi ki' oyunlarını seyircileriyle buluşturan 'Tiyatrokare' için yeni bir dönem başlıyor. Topluluk, oyunlarını bundan sonra düzenli olarak Nişantaşı'nda özel bir okuldaki Muvaffak Benderli Salonu'nda seyirciyle buluşturacak.







Bu sahne, 50 yıl önce Nedim Saban'ın, henüz 7 yaşında bir anaokulu öğrencisiyken ilk sahne tozunu yuttuğu yer. O gün içine düşen tiyatro aşkı neticesinde 1992 yılında kurduğu tiyatroda çoğu ödüllü 75 oyun sahneye koymayı başardı usta sanatçı. Dolayısıyla anaokulunda sahneye çıktığı yere yıllar sonra tiyatro patronu olarak geri dönmenin heyecanını yaşadı Saban. Tam bir başarı hikâyesine imza atan Saban'ı bu mutlu gününde tiyatronun taşıyıcı kuvvetleri Suna Keskin, Nevra Serezli, Melek Baykal'ın yanısıra, Aziz Sarvan, Renan Bilek, Ayşe Erbulak, Tuğrul Arsever, Ecmel İs gibi isimler de yalnız bırakmadı. "32 yılda Türkiye'nin 70 şehrine defalarca gitmişiz. Aynı gün üç farklı kentte perde açmışız. En az 7 bin 500 perde açmış, yaklaşık 3,5 milyon seyirciyle buluşmuşuz. Tiyatromuza farklı türlerdeki 75 oyunda 50 yeni oyuncu kazandırdık" diyen Saban'ı kutluyorum. Yeni sahnesinde daha nice başarılı oyunlara imza atacağına inanıyorum.



ATELLE SAHNEYE ÇIKTI

Türkiye'de rock müziğin önde gelen gruplarından Peyk'in ilk müzikali olan ve gerçek bir hikayeden uyarlanan 'Hamiyet' oyunu önceki akşam ilk kez AKM'de izleyiciyle buluştu. Aslı İnandık'ın canlandırdığı bir işçi mahallesinde kocası ve iki kızıyla sakin bir hayat süren Hamiyet'in, 1980 darbesiyle altüst olan hayatını anlatan müzikal, hem müzikseverlere hem de tiyatroseverlere sıradışı bir deneyim sundu.







Geçtiğimiz haftalarda sağ bacağında bağ kopması nedeniyle tedavi görmeye başlayan İnandık'in bacağında atel olmasına rağmen sahneye çıkması büyük takdir topladı.



YOĞUN İLGİ GÖREN SERGİ UZATILDI

Dünyanın en kapsamlı hayvan anatomi sergisi olarak tanımlanan 'Body Worlds: Animal Inside Out - Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi', açıldığı günden bu yana 100 bine yakın ziyaretçiyi hayvanların etkileyici dünyasıyla buluşturdu.









7'den 70'e her yaştan meraklısına sıradışı bir deneyim yaşatan sergi özellikle sömestir döneminde gördüğü yoğun ilgi üzerine ikinci kez uzatıldı. 31 Mart'a kadar ziyarete açık olacak olan sergi, ziyaretçileri anatomik safariye davet ediyor.