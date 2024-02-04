Türkiye İş Bankası Resim ve Heykel Müzesi'nin kurucu küratörlüğünü üstlenen sanat tarihçisi ve yazar Prof. Dr. Gül İrepoğlu'nun müzenin süreli sergisine de adını veren 'İstanbul'un Resmi' isimli kitabı okuyucuyla buluştu.







İş Sanat koordinasyonunda hazırlanan ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle satışa sunulan kitap Ülkemizin en geniş özel koleksiyonlarından biri kabul edilen Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndaki İstanbul peyzajlarından oluşan süreli sergiden yola çıkarak hayata geçirildi. Koleksiyonda yer alan 341 adet İstanbul peyzajına yer verilen kitapta yer alan tablolar ile dönemin İstanbul'unu semt semt gezmek mümkün. Prof. Dr. İrepoğlu, "Tablolarda öne çıkan iki duygu var, ilki ressamların şehre duyduğu sevgi ve aşk...







İkincisi ise İstanbul'un ışığını yakalama ve resmetme isteği. Kitapta İstanbul'u sadece tablolarla değil fotoğraflar, filmler ve şiirlerle de anlatmaya çalıştım. Gezginlerden alıntılar yaptım. Manzaralar aynı zamanda İstanbul için önemli görsel belgeler, İstanbul tabloları bu yönüyle de çok kıymetli" diyerek kitabın önemine vurgu yapıyor. Tarihe tanıklık etmemizi sağlayan bu özenli çalışma için İrepoğlu'nu kutluyorum.



DEPREMZEDELERE ENSTRÜMAN DESTEĞİ

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 6 Şubat depreminin ardından müzik öğrencilerine ve eğitmenlerine enstrüman sağlamak amacıyla İKSV Deprem Bölgesi Enstrüman Destek Fonu'nu hayata geçirmişi. Vakfın bütçesinden ayrılan kaynak ve pek çok değerli destekçinin katkılarıyla yaklaşık 5 milyon 600 bin TL'lik bir fon oluşturuldu. İKSV Enstrüman Destek Fonu sayesinde, kemandan klarnete bağlamadan flüte kadar toplam 384 enstrüman ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.







Depremden etkilenen 11 ildeki Güzel Sanatlar Liseleri, Konservatuvarlar, Güzel Sanatlar Eğitim Bölümleri'nde eğitim gören öğrencilerin yanı sıra Hatay Akademi Senfoni Orkestrası'na da enstrüman desteği sağlandı. Öte yandan İKSV ve Institut Français iş birliğiyle başlatılan Umut Notaları projesi kapsamında 2024-2025 yılları arasında Fransız Metz Grand-Est Senfoni Orkestrası ile iki yıllık bir profesyonel eğitim iş birliğinin ilk adımları atıldı. Bu işbirliği kapsamında, her iki ülkenin müzisyenleri Hatay'da düzenlenecek ustalık sınıflarında bir araya gelerek deneyimlerini paylaşacak ve ortak çalışmalar yapacak.



ÇOCUKLAR İÇİN ÇALACAKLAR

'Duo Blanc&Noir' isimli gruplarıyla klasik müzikten caza, Türk geleneksel müziğinden dünya müziklerine kadar uzanan sıra dışı repertuvarlarıyla dünya sahnelerinde konserler veren piyanist, eğitimci Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner bu kez çocuklar için yaptıkları projeyle dikkat çekiyorlar.







Çocukları klasik müzikle tanıştırmak ve onlara bu konuda duyarlılık kazandırmak için 'Imagine' adlı bir proje hayata geçiren ikili, bugün CRR'de sahneye çıkacaklar. Proje kapsamında yine aynı isimli bir de kitap çıktı. Kitapta da sanatçıların kendi kaleminden her bir ninni için yazılan hikâyeler ve notalar yer alıyor.



EDEBİYAT AŞKI AĞIR BASTI

1993 Bakü doğumlu genç bir yazarla tanıştıracağım sizi. 2016'da Azerbaycan Tıp Üniversitesini bitiren ve halen Almanya'da doktor olarak çalışan Sabrin İsmetli, içindeki edebiyat aşkını dizginleyemedi. İsmetli; 'Yeniden Doğuş' adını verdiği ilk kitabını okuyucularla buluşturdu.







Felsefe, mitoloji, sanat ve tarihi bir araya getiren âşk ve gerilim romanı, Raul isimli umutsuz bir adamın kendini yeniden keşfetme sürecini anlatıyor.