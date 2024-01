Hoşgörü alanımızı genişletmeliyiz

ALİ POYRAZOĞLU

Bir Yastıkta ve Tamamla Bizi Ey Aşk adlı oyunları beraber oynuyoruz.

Ayrılıyorlar ama bitiremiyorlar, yeniden flört etmeye başlıyorlar. İnsanlar dışarıdan kendilerine bakmayı öğrenmeliler. İlişkiler de psikologmuş gibi bakarsanız daha kolay ilerleniyor. Aşılamayacak kriz yok ama krizi aşma yöntemleri var. Aşk nasıl devam ediyor. Aşk bitmiyor ki.

Eğlenerek oynuyoruz. Seyirci de çok eğleniyor. Temel prensibim kendi seyretmeyeceğim oyunu seyircilere sunmam. Bunu yapanlar var maalesef. Paris'te bir oyuna gittim salonun yarısı uyudu. Böyle olmamalı. Doğru oyunu seçerek seyirciyle ilişkiyi yönetmek lazım.



FARKLI BAKIŞ AÇILARI GEREK

Ben ders de veriyorum aynı zamanda. Artık tiyatro okumak o teknikleri bilmek yetmiyor. Psikoloji sosyoloji tarih okuyacaksın felsefe ve edebiyatla ilgili olacaksın. Oyuncu değil bir tiyatro insanı ortaya çıkaracaksın. Mesleki bilgin dışında başka özelliklerin olmalı ki aydın insan olabilesin.

35 kişi mezun olduk konservatuvardan 3 kişi kaldık tiyatro yapan. Her meslek grubunda var böyle. Farkı kendin yaratacaksın. Farklı disiplinler edineceksin. İki oyunumuzda da bunu öneriyoruz. At gözlüğüyle değil 3-4 farklı bakış açısıyla bak. Açılarını genişlet.

Dersleri anlamıyor liselerden çöp gönderiyorlar diyor üniversite hocası. Aslında çocuğun gerçek hayatla ilgisi ilkokulda kopuyor. Test çocukları hepsi, ellerinde telefon tabletle o zamana kadar gelmiş çocuklar. Zihni de hal ve gidişi boşluğa düşüyor. Müziği edebiyatı bilirse kitap okursa hayata karışacak. Orhan Kemal'i, Sait Faik'i okumamış, Orhan Veli şiiri okumamış olan o çocuk üniversitede hangi dersi anlayacak? Daha Türkçe'yi kavrayamamış. Karışık, karmaşık dersleri nasıl anlasın. Bu boşluğa düşmemek için ailelere çok iş düşüyor. Ortaokuldan itibaren okulda öğretilen müfredat dışında kendilerini eğitmeleri gerekiyor. Tiyatroya sinemaya gitmeleri yaşamdaki farklı renkleri görmeleri gerekir. Anca o zaman ileride başarılı bir insan olacak.







TİYATRO TEDAVİ EDER

Okula gittim kitap imzalatıyorum. Kime sorsam işletmeci olacağım diyor. Birine sordum şair olacağım dedi. Kaldım. Benim gibi birinin sarılıp öpmesi lazım değil mi? Annen baban biliyor mu diye sordum hemen? Sonra öğretmeni beni aradı o çocuğun tıp fakültesine dereceyle girdiğini söyledi. Demek hem ruhunu geliştirmiş hem beynini…

'Hayal gücü bilgiden daha önemlidir' demiş Einstein. Her meslek böyle. O yüzden insanın kendi kendini eğitmesi lazım.

Neden hep komedi yapıyorsunuz diye soruyorlar, tek cevabı var. Süreklilik sağlamasını becererek hoşgörü alanımızı genişletmek. Bütün sanatlar seni eğitir. Bunu yapabilmen için öne kendinle barışık olman gerekir. Çünkü kendisiyle barışmayan birey kimseyle barışamaz. Hayatla kavgalı olur. Ötekinin gözüyle bakabilmek için kendinle barışacaksın. Hiçbirimiz geçmiş kimliklerimizle yüzleşmek istemiyoruz ki. En zor okuma insanın kendini okumasıdır.

Bütün ilaçlar şekerle kaplı ama içi acı. Tiyatro da bir parça öyledir. Üstü şekerle kaplı ama tedavi eder.



EVLİLİK TERAPİSTLERİNE SEMİNER VERDİM

Bütün evlilik terapistlerine seminer verdim. O kadar çalıştım ki bu işi. Jacob Levi Moreno diye bir üstat var. Trabzonlu bir Yahudi. Psikodramanın babası. Bu oyunu yazmaya karar verdiğim zaman onun 23 kitabını okudum. Evlilik terapisine çok ilgi olduğunu da yurtdışından Türkiye'ye gelen bir arkadaşımdan öğrendim. En çok parayı doktorlar kazanıyorlar sanırdım, evlilik terapistleri kazanıyor dedi bana. Apartmanda da iki çiftin terapiye gittiğini öğrenince bu konuyla ilgili oyun yazmaya karar verdim. Erkekler işi bozuyor, itiraz ediyor diyorlar. Korkulmamalı terapiden.



ŞINGIR ŞINGIR'I BAKAN'IN İSTEĞİYLE YAZDIM

Şıngır Şıngır Beyoğlu'nu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un isteğiyle yazdım. Beyoğlu'nu anlattığımız bir oyun, rahmetli Hıncal Uluç geldi izledi. Çok beğendi. "Sadece festivalde oynamaya devam et" dedi. Hıncal haklı çıktı, sonra oynamasını ben sağladım derdi.



GÜNEŞ BERBEROĞLU

OYUNUMUZ EVLİLİK ANATOMİSİ GİBİ

Bir Yastık'ta çok yeni bir oyun. Henüz 3 oyun oynadık. Bu akşam Kozyatağı'nda oynuyoruz. Ali Poyrazoğlu'nun yazdığı evlilik üzerine bir oyun. Diğer oyunumuz 'Tamamla Bizi Ey Aşk' için evlilik terapisi diyorum, bu oyun da evlilik anatomisi gibi bir oyun.

İnsan kendisiyle barışık olmalı. Komediyle anlattığımız zaman aynı bizim evliliğimiz diyorlar. Birçok evlilik birbirine benziyor, kendileriyle karşılaşılırlar. Eğlenerek neşeyle başka bir taraftan anlatınca büyük ilgi görüyor.

Bale eğitimim var, spor yapıyorum. Toprak sevdiğim için tarım okudum. Bali'ye gidip yerleştim yoga eğitmenliği için. Farklı disiplinlerden bakabilmenin o kadar katkısı var ki.







ELİF ONGAN TEKÇE

BU FİLM BENİM İÇİN MİLAT OLDU

Ben anneyi oynuyorum. Yaşımın üstünde bir karakter oynuyorum. Senaryo geldiğinde heyecanlanarak okudum, çok sevdim. Bir an önce çekelim istedim. Bu film benim için milat oldu. Yeni şeyler öğrendim, çok şahane geçti benim için.

Ben Cihangir'de özel bir atölyede oyunculuk eğitimi veriyorum aynı zamanda. Mersin'de işletmeyi bırakıp tiyatro okudum. Sonra film ve drama yüksek lisansı yaptım. Tiyatro yapıyorum. İki oyunum vardı. Oyunumu izleyip tercih etmişler beni bu filmden.

Tiyatrolarda inanılmaz üretim var. Seyirci de çok yoğun ilgi gösteriyor. Çok mutluyuz bundan.



CEMİLE CANYURT

BÖLGEYE YABANCILIK ÇEKMEDİM

Yangın Aynur karakteri. 2 kere köyü yakmış. 3. filmim oldu.

Kırıkkale doğumluyum, Çorum bana yakın. Aynur gibi çok tanıdığım var. Yabancılık çekmedim. Orada yaşıyor gibiydik hepimiz. Komedi yarışma programındaydım, birinciyi Çalgı Çengi'de oynatacaklardı. Kazanamamıştım o zaman. Bu filme denk geldi. n Şive için özel koçumuz var ama orada büyüdüğüm için o yöreye hâkimim. Çoruma özgü kelimeler var.

13 yaşında halk eğitim merkezinde tiyatro okuyarak başladım. Konservatuvar okuyamadım, babam bir mesleğin olsun dedi. Gıda Mühendisliği okudum. Mezun olduktan sonra "İstediğini git dene" dedi.



AHMET KURAL

KÜFÜRSÜZ AİLE KOMEDİSİ YAPTIK

Selçuk Aydemir yazdı, çekti. Çorum'dayız. Dinamik ve aksiyonu bol oldu. Çünkü helak olma hikâyesi var filmde. 7 bin yıllık süregelen yoğurdun sırrını almaya çalışıyoruz dedemizde, alamazsak helak olacağız. Onun mücadelesini veriyoruz. Çorum bizi çağırmış resmen. Yoğurdun sırrıyla pirincin sırrı aynıymış.

6 hafta sürdü çekimler. Rahat rahat çalıştık.

Yapımcı olsam böyle becerikli olamam. Cemile bizim için şans oldu. İyi bir ekiple çalıştık.

Serdar Gökhan ilk kez komedi filminde oynadı. Çok büyük bir oyuncu, hayranı olduğum bir isim zaten. Sette ünün ne olduğunu anlıyorsunuz. Serdar Gökhan burada mı diye geliyorlar. Yeşilçam adabıyla setteki oturması kalkmasıyla hepimize örnek oldu. Filmde bir tane küfür sahnesi var. Onu edemedim Serdar abiye. Çıkardık, filmde hiç küfür yok o yüzden.

Metin Milli'nin çok büyük hayranıydım. Karakterlerden biri onun hayranı, filmde ona da gönderme var. Onun şarkısını seslendirdik.



ATANAMAMIŞ TOM...

Sadık ve Özgür adlı ikiz karakteri oynuyorum. Biri daha baskın diğeri daha sakin. Geçişler ilk başlarda zor oldu. Sonra alıştık. Benim için de keyifli olmuş. İki farklı karakteri oynamıştı Kemal Sunal. Sahte Kabadayı filminde, bir de ben varım.

Sürekli aksiyon var. Atanamamış Tom Cruise gibiyim. Bu filmde de kaza var, atlama var patlama var. Cengiz abi de çok cesur, ateşin içinden yürüyor resmen ben yapamam mesela. Çorum halkı da çok yardımcı oldu.

Çorum enteresan bir yer. Çok zengin bir tarihi var. Çorum sözlüğü ve deyimler sözlüğü var kendine has. Çorum'da çekilen 3. film olduk.

Baba olacağımı öğrenince çok heyecanlandım. 3 ay kaldı, uykusuz gecelere hazırız. Eşimiz dostumuz zaten sağ olsun yardımcı oldu. Kalabalık aile severim inşallah bizim ailemiz de kalabalık olur. O da çok çocuk seviyor.

Evlilik kutsal bir nimet. Ailen için bir şeyler yapabilmek başka bir şey. Sen yok biz varız. Güzel bir duyguymuş.