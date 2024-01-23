2024 Macar-Türk Kültür Yılı, önceki gün Atatürk Kültür Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Pannon Filarmoni Orkestrası'nın konseriyle başladı. Konser öncesinde, Türkiye'nin kuruluş döneminde önemli katkıları bulunan Macarları anlatan bir sergi izleyiciyle buluştu.







Konserin açılışını Kültür Yılı'nın Koordinasyonu ve İcrasından Sorumlu Hükümet Komiseri Peter Hoppal, serginin ise Macaristan Milli Müzesi Direktörü Judit Hammerstein yaptı. Konserde, dünyaca ünlü Macar besteciler Zoltan Kodaly ve Bela Bartok'un tanınmış eserlerinin yanı sıra Adnan Saygun'un 5 Numaralı Senfonisi seslendirildi. Dün kutlanan 'Macar Kültür Günü'nde ise orkestra CSO Ada Ankara'da konser verdi.



GENÇ JÜRİ ADAYLARINI ARIYOR

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali'nin geleneksel bölümlerinden olan ve iki yıldır yarışmalı bir bölüme dönüşen Genç Ustalar bu yıl da yarışmalı olacak. Genç Ustalar bölümündeki filmleri, Türkiye'de ikâmet eden 18-25 yaş arası sinema öğrencilerinden oluşan Genç Jürisi değerlendirecek ve bir filmin yönetmenine Genç Usta Ödülü verilecek.







3.000 Euro para ödülüyle desteklediği Genç Usta Ödülü, festivalin 28 Nisan akşamı yapılacak kapanış ve ödül töreninde, kazanan yönetmene verilecek. Genç jüri, festivalin resmi jürilerinden olup, geleceğin sinema profesyonelleri olarak festivalin tüm etkinliklerine katılabilecek, festivalin konuklarının yanı sıra diğer jüri üyeleri ve sinema profesyonelleriyle tanışarak festivali deneyimleme fırsatına sahip olacak.



DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN RENKLİ HAYALLER

Geçtiğimiz yıl yaşanan depremden çoluk çocuk binlerce insan etkilendi. Başkanlığını tiyatrocu Yeşim Özsoy'un üstlendiği Tiyatro Kooperatifi depremden etkilenen çocukların iyi olma haline katkı sağlamak amacıyla Renkli Hayaller Sahnesi projesini hayata geçirmişti.

Kooperatifin birkaç STK ile birlikte yürüttüğü proje kapsamında 2 ay süresince Kahramanmaraş Avşar, Göksun, Elbistan, Afşin ve Hatay Antakya'daki çadır ve konteynır kentlerde, 32 ekipten 123 sanatçının katıldığı, 53 tiyatro oyunu, 32 atölye, 14 sokak performansı, 18 konser ve 84 film gösterimi gerçekleştirildi. İşte bu süreç belgesel oldu. Geçtiğimiz gün yapılan belgesel tanıtımında konuşan







Başkan Özsoy, "Depremden psikolojik olarak en fazla etkilenen gruplar arasında yer alan çocukların iyi olma haline biraz da olsa olumlu bir katkıda bulunmak amacımız. Tiyatro oyunları, atölyeler, konserler, film gösterimleri ve sokak performanslarından oluşan 200'ün üzerinde etkinliğe 7 bin 500 çocuk katıldı" dedi.



KADIN SANATÇILARIN ESERLERİ 28 OCAK'A KADAR GÖRÜLEBİLİR

İstanbul Modern'in yeni müze binasının açılış sergilerinden 'Hep Buradayız' 28 Ocak'ta sona eriyor.

Sergi, müzenin Kadın Sanatçılar Fonu desteğiyle koleksiyonuna dahil ettiği 11 kadın sanatçının yapıtlarından oluşuyor.







Sergi, Türkiye sanat tarihinde önemli yere sahip, farklı kuşaklardan kadın sanatçıların araştırdığı beden politikaları, bellek ve tarih yazımı gibi temalar çerçevesinde bir kurgu sunuyor.