İtalya ve Türkiye Anadolu'nun dokuma kültürü mirasını günümüzün modern tasarım anlayışıyla buluşturmak üzere bir tasarım yarışması düzenliyor.

Dünya tarihinin en eski yazarı, şairi ve gökbilimci kadını olarak bilinen 'Enheduanna' adını taşıyan projenin tanıtımı önceki gün İtalyan Kültür Merkezi'nde yapıldı. Medeniyetin doğduğu Mezopotamya'nın birleştirici gücüyle bir araya gelen iki ülkenin ortak projesi kapsamında Coğrafi İşaretli Anadolu Dokuma Kumaşları'nın kullanılacağı moda tasarım yarışması yapılacak. Yarışmada Türk ve İtalyan modacılar 20 Anadolu kumaşı kullanarak Mezopotamya'nın ilham veren 12 kadını için giysiler tasarlayacak.







Avrupa Tasarım Enstitüsü tarafından organize edilen ve jüri üyeleri arasında Fırat Neziroğlu, Özlem Erkan, Giovanni Ottonello, Frances Venneri, Zeynep Öcal Özcan gibi isimler yer alıyor.

Türk sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'a ithaf edilen projenin kazananları 15 Mayıs'ta Fırat nehri üzerindeki tarihi köprüde düzenlenecek defile ve ödül töreniyle açıklanacak.

Kazanan tasarımcı İtalya Como'da eğitim almaya hak kazanacak. Ülkemizi yurt dışında da başarıyla temsil eden dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu projenin danışmanlığını üstleniyor. Neziroğlu, 'Geçen yıl Göbeklitepe'ye gitmiştik, Göbeklitepe özelinde Anadolu sanatıyla ilgili bilgiler vermiştik. Bu yıl Anadolu'nun coğrafi işaretli kumaşlarını anlatacağımız bir proje hayata geçirdik. Dünyada farkındalık yaratmaya çalışacağız. Bu projeyi de Muazzez İlmiye Çağ'a ithaf ediyoruz' dedi.







8 YILDA BİN 300 OYUNA ÇIKTI

6 yılda 700'den fazla oyunla yaklaşık 300 bin tiyatrosever tarafından izlenen sahnelerdeki en komik oyunlardan biri olan "Ölü'n Bizi Ayırana Dek", dur durak bilmiyor. Hakan Yılmaz'la Ebru Cündübeyoğlu'nun rol aldığı oyun 17 Ocak'ta İzmir yolcusu.

24'ünde Bursalı seyircilerle buluşacak olan komedi oyunu, 29'unda Ankara'da, 7 Şubat'ta Mardin'de, 8 Şubat'ta Şanlıurfa'da, 9 Şubat'ta Diyarbakır'da sahnelendikten sonra 11 ve 14 Şubat'ta yeniden İstanbul'a dönecek.

Yoluna kapalı gişe devam eden oyunun yapımcısı Cengiz Şahin ilgiden memnun. Şahin, "Oyun başladığı günden beri seyirciden büyük ilgi görüyor. Yurdu 5 kez dolaştık. Kulaktan kulağa yayılan pozitif yorumlar yapılıyor. Evliliğimiz bu oyun sayesinde kurtuldu diyenler var. Bu ilginin en büyük sebebiyse tabii ki oyuncularımızın muazzam performansı. Son dönemde tutmuş çift komedisi yok. İki oyuncunun da enerjisi inanılmaz yüksek, ben de bir yapımcı olarak çok şanslıyım onlarla çalıştığım için" dedi.

Hakan Yılmaz için bir parantez açmak lazım. Yılmaz, bir diğer oyunu 'Yetersiz Bakiye'yle 600 oyun oynamıştı. Bu oyunda 700 kez sahneye çıkan Yılmaz, son 8 yılda bin 300'den fazla oyuna çıkarak kariyer rekoru kırdı. Kendisini tebrik ediyorum. Öte yandan, son olarak atv dizisi 'Altın Kafes'te boy gösteren Ebru Cündübeyoğlu'nun da 'BirAzSolist' isimli bir projeye başlayacağını öğrendim. Yıllarca tiyatro seyircisi ile göz göze oynadığı oyunlar sonrası oyuncu, önümüzdeki ay itibarıyla sahnede canlı müzik performansı sergileyecek.







ÇEVRİM İÇİ FRANSIZ FİLM FESTİVALİ

Fransız filmlerini sevenlere iyi bir haberim var. Bu yıl 14. kez yapılan My French Film Festival, dünyanın her yerinden internet kullanıcılarını uluslararası festivallerde sunulan uzun ve kısa metrajlı filmlerden oluşan bir seçkiyi çevrim içi keşfetmeye davet ediyor.

Seçkide yer alan 11 dilde alt yazılı 26 kısa ve uzun metrajlı film 19 Ocak-19 Şubat tarihleri arasında festivalin internet sitesinden izlenebilecek. Dünyaca ünlü Fransız sanatçı Jane Birkin'e saygı duruşu niteliği taşıyan festival seçkisindeki 3 film, Jeanne Aslan ve Paul Saintillan'dan 'Fifi', Alain Ughetto'dan 'Köpekler ve İtalyanlar Giremez' ile Jean- Baptiste Durand'dan 'Chien de la casse' Türkçe altyazılı olarak izlenebilir.







ÜNLÜ JAPON YÖNETMEN İSTANBUL'DA

Dünyaca ünlü Japon yönetmen Shinya Kawatsura, Japonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümüne özel olarak Türkiye'ye geldi. Japonya Başkonsolosluğu ve Japonya Tanıtma Vakfı'nın düzenlediği etkinlik için ülkemize gelen yönetmenin 'Mayoiga Burnu' filmi önceki akşam Atlas 1948 Sineması'nda gösterildi. Davete İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi de katıldı.