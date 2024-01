Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ile Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Tamer Karadağlı önceki gün bir araya geldi. Göreve geldiklerinden beri birbirlerini destekleyen iki sanatçı, ülkemizin iki köklü kurumunun da birbirini desteklediğini açıkladı.

Sağtürk önceki gün yaptığı paylaşımla bu iş birliğine vurgu yaptı. Sağtürk konservatuvar gösterisinde çekilen fotoğrafı şu yorumla paylaştı: 'Devlet Tiyatroları bizim kardeş kuruluşumuz. Konservatuvar gösterisinde gözbebeğimiz Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü sevgili dostum Tamer Karadağlı ile buluştuk. Yan yana omuz omuza dikkatle atacağımız her adım ülkemizin sanat geleceğinin gelişimine bir katkı daha sunacaktır. Ülkemizin sanat yuvası konservatuvarlarımız için bu buluşmaya çok değer veriyorum.







Nice ortak buluşmalara' Sağtürk'ün bu paylaşımı çoğu sanatseverin beğenisini kazandı, 'İki değerli sanatçımızı, böyle önemli ve etkin görevlerde görmek çok güzel' diye yorumlar yapıldı. Ancak bazı olumsuz mesajlara da denk geldim. Bir grup seyirci, özellikle Karadağlı'yı geçmişiyle kıyaslıyor, karşılaştırma yapmaya devam ediyor. Ben, bu eleştirilere takılmadıklarını, ikisinin de şu an kendilerini tamamen işlerine vakfetmiş olduklarını biliyorum. Tek düşünceleri kurumlarını geliştirip daha geniş kitlelere ulaştırmak olan bu iki sanatçıyı eleştirmek ya da kıyaslamak yerine onlara destek olmak hepimize kazandırır. Biraz da olumlu tarafından bakmanın birlik olmanın zamanı gelmedi mi?



MACAR-TÜRK YILI AKM'DEKİ KONSERLE BAŞLIYOR

2024 Macar- Türk Kültür Yılı, 21 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nin ev sahipliğinde Pannon Filarmoni'nin konseriyle başlayacak.

Konserle aynı gün 'Türkiye'nin İnşasında Macarlar' sergisi AKM Fuayede ziyaretçilerini ağırlayacak. Dünya çapında 22 Ocak tarihinde kutlanan 'Macar Kültür Günü'nde ise orkestra CSO Ada Ankara'da konser verecek.







21 Ocak Pazar günü gerçekleşecek konserde, Pannon Filarmoni, dünyaca ünlü Macar besteciler Zoltán Kodály ve Béla Bartók'un eserlerini seslendirecek. Ayrıca, "Türk Kodály-Bartók" olarak bilinen Ahmet Adnan Saygun'un 5 No'lu Senfonisi de unutulmaz bir performansla sunulacak.



9'UNCU KİTABINI TANITTI

Polisiyle kitaplarıyla tanınan oyuncu yazar Ayşe Erbulak, on yıl önce yazdığı







'Dokuz Oda Cinayetleri' adlı kitabını yeni düzenlemeyle yeniden okuyucuyla buluşturdu. Kitabının yeniden raflarda yer almasının heyecanını dostları



İŞ SANAT'TAN YENİ SERGİ

Genellikle resimlerinde, günümüz dünyasında kaybolmakta olan insan öğesinin değerlerini ve yaşamla konularını yorumlayan sanatçı Oktay Anılanmert'in Sergisi Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi binasında yer alan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi'nde açıldı.

2018 yılında kaybettiğimiz sanatçının bu sergisinde, geçmiş yıllarda açtığı sergilerinden bir seçki yer alıyor.







Desenleri ve beyaz ağırlıklı resimleri ile tanınan Anılanmert, bu kez Boston'da yaptığı çalışmalarından doğan ve hareketin öne çıktığı daha renkli eserlerle de ziyaretçisi ile buluşuyor.yla paylaşan Erbulak, "Bu kitabı 10 yıl önce yazdım. Bir ayda üç baskı yapmıştı. Arada başka kitaplar da yazdım. Bu benim dokuzuncu kitabım. Bu sene yeniden derledik, toparladık, günümüze uyarladık ve tekrar raflarda ve web sitelerinde satışa çıkardık" dedi. Okuyucusu çok olsun.



ULUSAL MÜZİĞİMİZ KONSER SERİSİ BAŞLADI

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin 'Ulusal Müziğimiz' Konser serisinin ilki gerçekleşti. Ulusal çok sesli müziğimizin değerlerlerinden Cumhuriyet Dönemi bestecilerimize mercek tutan ve kendilerine saygı niteliği taşıyan konser serisinin ilki önceki akşam Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleşti.







Konserde; Ahmed Adnan Saygun ve Necil Kazım Akses'in besteleri solistler soprano Esra Abacioğlu Akcan ve bas Zafer Erdaş tarafından piyanoda Fügen Yiğitgil eşliğinde seslendirildi. Konser, 27 Ocak'ta bir kez daha sanatseverler ile buluşacak.