Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, İstanbul Devlet Tiyatrosu ve Türk Telekom iş birliğiyle görme ve işitme engelli bireylerin kültür ve sanat etkinliklerine katılımını artırmak amacıyla 'Erişilebilir Tiyatro' projesini başlattı. Erişilebilir Tiyatro projesi kapsamında Türk Telekom; ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Devlet Tiyatrosu oyunlarında üst yazı ve canlı betimleme uygulamalarını hayata geçirerek; görsel, işitsel ve fiziksel engelleri aşan bir deneyim sunmayı amaçlıyor.







Ayrıca, oyun öncesinde gerçekleştirilecek özel bir sahne turu ile görme engelli sanatseverlerin oyunun dekorunu, kostümlerini ve oyunda kullanılan objeleri dokunarak tanımaları sağlanarak bütünsel bir tiyatro deneyimi yaşamaları hedefleniyor. Erişilebilir Tiyatro projesi kapsamındaki ilk oyun önceki gün sahnelenen Rumuz Goncagül oldu.







İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen, Türk Tiyatrosu'nun önemli yazarlarından Oktay Arayıcı'nın kaleme aldığı, rejisörlüğünü Zafer Algöz'ün üstlendiği ve Timur Selçuk'un müziklerini yaptığı 'Rumuz Goncagül'ün davetlisi görme ve işitme engelli sanatseverler, engelsiz bir deneyim yaşayarak tiyatronun keyfini çıkardı.



Mutlu ailenin sırrı çok görüşmemek

Güçlü oyunculuğuyla her zaman yer aldığı işlerini takip ettiğim Melisa Sözen, 10 yıl aradan sonra şahane bir oyunla sahnelere döndü. Sözen'in yapımcılarından biri olduğu ve sahneyi de Ülkü Duru ve Müfit Kayacan'la paylaştığı 'Aile Yalanları' oyununu izledim geçtiğimiz akşam. Nermin Yıldırım'ın 'Bavula Sığmayan' adlı kitabında yer alan aynı isimli öyküsünden uyarlanan oyun, seyirciyi bir aile trajedisine davet ediyor. Annesinden aldığı "Baban beni aldatıyor" telefonuyla apar topar memleketi Gönen'e dönen ve hiç beklemediği bir durumla karşılaşan Belgin'in (Melisa Sözen) bu bilmeceyi çözme çabası, anlatılıyor.







Açıkçası trajik ve ağır akan bir oyun beklerken oyunun yüksek temposu beni hem şaşırttı hem de çok güldürdü. Ömrünün sonbaharında yeni bir hayat ihtimali arayan 74 yaşındaki Kamuran amcanın (Müfit Kayacan) 'Hiç mi yaşamayalım' isyanı, herkes mutlu olsun istedikçe kendi dâhil kimseyi mutlu etmeyi beceremeyen Müzeyyen'in (Ülkü Duru) buruk ama neşeli hikâyesi, aile yaşantısına dair çok şey söylüyor. Tolstoy'un "Bütün mutlu aileler birbirine benzer, her mutsuz aileninse kendine özgü bir mutsuzluğu vardır" cümlesiyle başladığı Anna Karenina kitabına da gönderme yapan oyunda, aile arasında söylenenler, halının altına süpürülenler, yanlış anlaşılmalar ve beklentiler herkese çok tanıdık geliyor. Aynı olayı 3 farklı karakterin perspektifinden veren oyunun kurgusu, sahne geçişleri de çok başarılı. Hakan Emre Ünal'ın ilmek ilmek ördüğü etkili rejisiyle sahnelenen oyunda, Sözen'in, usta oyuncular Duru ve Kayacan'la uyumu, üç oyuncunun da kusursuz performansı ile vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz.

'Yılın en iyi oyunu olmaya aday' şeklinde yorumlar da yapılan Aile Yalanları'nı kaçırmayın.



Su krizi ile ilgili filmleri seçecek jüri belli oldu

Sabancı Vakfı bu yıl 8. Kısa Film Yarışması'nın temasını 'Su krizi' olarak belirledi. Gezegenimizi tehdit eden su krizinin önemine vurgu yapmak ve insanlığı bekleyen sorunlara ayna tutmak amacıyla gerçekleşen film yarışmasının jürisi de belli oldu.







Türkiye'den film eleştirmeni Alin Taşçıyan, başarılı oyuncular Salih Bademci ve Tilbe Saran, dünya sinemasından yapımcı ve yönetmen Jamillah Van Der Hulst ile yaratıcı yapımcı ve senaryo danışmanı Suzanne Pradel'in seçeceği filmler, 17 Ocak Çarşamba akşamı Sabancı Center'da düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.



Sinemada 'Biz de Varız'

İstanbul Modern Sinema'nın Türkiye sinemasından en yeni filmleri bir araya getirdiği 'Biz de Varız!' programı, yönetmen ve oyuncuların katılımıyla 11-25 Ocak tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşuyor.







Prömiyerlerini Berlinale, Rotterdam ve Tokyo gibi prestijli film festivallerinde gösterilen 15 filmin yer aldığı programda Cam Perde, Yüzleşme, Açık Kapılar Ardında, Karganın Uykusu adlı filmler de ilk kez seyirciyle buluşacak.