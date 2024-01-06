Tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan, önceki gün geçirdiği beyin kanaması sebebiyle 86 yaşında hayatını kaybetti. Algan’ın vefatı tüm sanat camiasını yasa boğdu. Sanatçılar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdi

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan, geçtiğimiz akşam beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmesi tüm sanat camiasını yasa boğdu.

Ömrünün son dönemine kadar kendini genç yetenekleri yetiştirmeye adayan Algan, son nefesini de evinde senaryo okurken verdi. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Algan, 86 yaşında aramızdan ayrıldı. Kimi Sadri Alışık'la başrolü paylaştıkları 1966 yapımı Ah Güzel İstanbul'dan, kimi tiyatroda efsaneleşen oyunlarından 'Erkek Hamlet' olarak anıldığı Hamlet oyunundaki muazzam performansıyla, kimi şarkılarından, daha yakın zamandakiler de atv dizisi 'Aliye'den hatırlar.







1937 doğumlu sanatçı, çağının öncü kadın sanatçılarındandı. 5 yaşında başladığı piyano öğrenimini lise öğrenimi için Fransa'ya gidene kadar 11 yıl boyunca sürdüren, Fransa'da Lycée Notre Dame de Sion ve Versailles Lycee'de öğrenim gören Ayla Algan, lise eğitiminin ardından Amerika'ya New York Actors Studio'da oyunculuk eğitimi alan oldukça donanımlı çok yönlü bir sanatçıydı. Yabancı dillere hâkimiyetiyle, özellikle Yunus Emre başta olmak üzere Anadolu ozanlarını yurt dışında da tanıtmak gibi bir misyonu vardı. Paris'te ve Berlin'de tiyatro oyunlarında rol aldı. 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen usta sanatçı için bugün Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir tören düzenlenecek.

Algan, Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



'TAVSİYELERİN VE GÜZEL SESİN HEP KULAKLARIMIZDA'

Ölümünden 5 gün önce çektiği videoda "2024 yılı küçüklerime, büyüklerime, büyük annelerime ve öğrencilerime hoş geldi. Barış, sevgi ve sıhhat dolu" mesajı yayınlayan Algan'ın vefatı üzerine sanat camiasından da paylaşımlar peş peşe geldi. Bazı sanatçıların yayınladıkları mesajlar şöyle:







Nilgün Belgün: "Çok iyi bir oyuncu, eğitmen, neşeli bir dost ve tam bir entellektüeldi sevgili Ayla. Bir dönem Ali Poyrazoğlu tiyatrosunda 'Orkestra' adlı oyunda birlikte aynı sahnede oyundaşlık yaptık. Oyun sırasında çok ciddi ve disiplinli, kulis arkasında da bir o kadar matrak ve neşeliydi... Ne çok anımız var unutamadığım, hep hatırladığım... Ruhun şad olsun canım Ayla Algan."

Hülya Koçyiğit: "Bir yıldız daha kaydı bugün... Küçüklüğümden beri hayranı olduğum, bende yeri ayrı olan Ayla Algan... Ah Ayla Ablacım... Ayla Abla sinema ve tiyatronun duayen oyuncusu olmakla kalmayıp yüzlerce meslektaşına ışık tutmuş bir usta, sevenlerinin kalplerine o güler yüzüyle dokunabilmiş iyi bir insandı. Tüm güzellikler yitip gidiyor... Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır diliyorum."









Filiz Akın: "Birkaç dile hâkimiyetiyle, Yunus Emre'yi dünyaya şiir ve şarkılarla tanıtan eşsiz bir yıldızımızı kaybetmişiz. Instagram hesabından takip ediyor, takdir ve sevgilerimi yolluyordum, iyi ki ona sevgimle dokunmuşum. Şimdi yok."

Kerem Alışık: "Kuşlar kuşların yanına, yıldızlar yıldızların yanına. Hiçbir şey yalnız kalmıyor insandan başka bu dünyada. Ah Güzel İstanbul'un tutunduğumuz son dalı da kırıldı. Hepimiz yere çakıldık. Mekanın cennet olsun Ayla ablacım."







Nevra Serezli: "Çok önemli bir değerimizi kaybettik. Hepimizin başı sağolsun."

Eser Yenenler: "Duayen sanatçı, büyük usta, benim biricik Refüş anneannem Ayla Algan... Ne mutlu bana ki daha yolun başında karşılaştım seninle. Dizlerinde yatarak çektim ilk sahnelerimi. Tavsiyelerin, gözlerin, sesin hep kulaklarımda... Yattığın yer incitmesin..."

Buse Varol: "Oyunculuğa ilk adımı Ayla Hoca'mın emekleriyle attım... Mekanın cennet olsun hocam..."

Bergüzar Korel: "Ah Ayla Ablam... Ah o kadar çok şey var ki söyleyecek. Mesleğime ilk başladığım zaman en büyük şansım, öğretmenim, arkadaşım, sırdaşımdın. Üstümde emeğin çok büyük... Çok üzgünüm, çok. Allah rahmen eylesin, mekanın cennet olsun güzelim benim."

Behzat Uygur: Evinin duvarında asılıydı bu fotoğraf, dayanamayıp izin alıp çekmiştim. O da veda etti, aklımda en çok da siyah beyaz yıllardan kalan, gözünden süzülen yaşlarla söylediği Fransızca şarkıyla..."