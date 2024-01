‘Evde kuralları ben belirlerim’

BENGÜ

Beş yıl önce Selim Selimoğlu ile evlenip iki çocuk sahibi olan Bengü, değişen hayatını ve bilinmeyen yönlerini anlattı...

18 yaşında bu işe gönül vermiş ve tırnaklarıyla kazıyarak bugünlere gelmiş bir kadınım. Altın çağımı yaşadığımı düşünüyorum. İş ve özel hayatım beni çok besliyor. 2 evladım ve mutlu bir ailem var. İşimi de asla aksatmıyorum.







6.30'da uyanıyorum, 7.30'da kahvemi içiyorum. Eşimi işe gönderiyorum. 08.00'de Zeynep'in mama çantasını hazırlıyorum, onu okula bırakıyorum. Döndükten sonra oğluma yemek yapıyorum. 12.00-13.00 gibi toplantılarımı, akşamüstü sporumu yapıyorum. Ardından konserim varsa o gün sahneye çıkıyorum.

Çocuklarımın belli bir saatte uyumasını kalkmasını isterim. Herkes kendi yatağında uyur. Evdeki kuralları ben belirlerim, eşim çok karışmaz.

Oğlumuzun adı da Selim. Evde Selimler karışıyor. Ben bunu eşime söylemiştim ama çok büyük hayaliydi. Biz ilk yemeğimizi yedik, daha yeni flört ediyoruz. "Bir oğlumuz olsun, adı Selim olsun" dedi. "Ay çok romantik, inşallah olur" dedim ve biz evlendik. İlk hamileliğimi öğrendim, "İnşallah kız olur Allah'ım" dedim, öyle oldu. Sonra "Çocuk konusunu kapatıyoruz" dedim, Selim "Kapatamayız" dedi. Sonra bir baktık, erkek. Verdiğim sözü tutacağım, tabii Selim koyduk.







ZİYNET SALİ

'BİRLİKTE ÇOK EĞLENEN BİR ÇİFTİZ'

Müzisyen Erkan Erzurum ile 2019 yılında dünya evine giren Ziynet Sali, tanışma hikayelerini anlattı:

"Orkestraya gelmişti eşim o dönem, sahnesinden de etkilenmiştim. Ben hellim ile yumurtanın karışımı olan yemeği çok severim. O yüzden bir sabah kahvaltıda hellim ve yumurta çekip attım şirinlik olsun diye. Erkan hellim seviyor ama yumurta hiç sevmezmiş. Hatta kokusuna tahammül edemezmiş. O nedenle hiç yemezmiş. Oradan bize de tatlı bir muhabbet çıkmıştı. Şimdi o evde olmadığında ben bol bol yumurta yiyorum." Sali, eşiyle ilişkisi hakkında ise "Bir araştırma yapılmış; uzun ilişkiler birlikte eğlenen çiftlerden çıkıyormuş. Biz de öyleyiz" dedi.







SİNAN ÖZEN

'UMUDUMUZU HİÇ YİTİRMEDİK'

Almanya'daki bir konserinde tanıştığı Burcu Kartal ile evlenen, ardından Neva ve Sanberk adını verdikleri ikiz bebekleri olan Sinan Özen, kızı Neva'nın sağlık durumu hakkında konuştu:

"Kızım bağırsak rahatsızlığı nedeniyle doğumunun ardından 7 kez ameliyat oldu. Çok zor zamanlar geçirdik. Şimdi ise Serebral Palsi denilen hastalığın teşhisi konuldu. Ben hep umutluydum. Son ameliyatının ardından doktorlar "Artık yapacağımız bir şey yok" dediler, bana vedalaşmamız gerektiğini söylediler. Maalesef mezar yeri bile hazırlamıştık ama umudumuzu hiç kaybetmedik. Doktorlara da "Hastaneden çıkarmayacağım, burada şifa bulacak" demiştim. Öyle de oldu. Tedavisi bir noktaya geldi."







EMRE ALTUĞ

'İŞİMİN OLMADIĞI HER AN ÇOCUKLARIMLAYIM'

İki erkek çocuğum var onlarla nasıl yarışacağım bilmiyorum, biraz kilo alsam hemen laf söylüyorlar. Onlar da çok iyi spor yapıyorlar. İkisinin de müziğe ilgisi var. İşimin olmadığı her an çocuklarımlayım. Onlarla yemek yemeden konsere çıkmam.







RUBATO

'ŞARKILARIMIZIN YÜZDE 90'I MELANKOLİK'

Sevenlerimiz bizim şarkılarımızla hüzünlenip efkar dağıtıyorlar. Şarkılarımızın yüzde 90'ı melankolik. Biz de bu tarz şarkılar söylemeyi tercih ediyoruz, çünkü kendimizi daha iyi ifade ediyoruz.

Çok eski arkadaşız, çok iyi anlaşıyoruz. Hepimizin içine sinen işleri yapıyoruz. Aramızdan birisi bir şarkıyı beğenmese hemen vazgeçeriz. Bizim için en önemli şey yaptığımız işin içine sinmesi.