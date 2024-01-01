Sıra dışı yorumu ve sahne performansıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren Karsu, yılın son konserinde seyirciyle İş Sanat'ta buluştu. Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği ustalıkla harmanlayan Karsu'nun, İş Sanat'a özel hazırladığı 'Dünyanın Sesleri' konserinin biletleri satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükenmişti.







Konserde orkestrasıyla birlikte izleyenlere eğlence dolu bir gece yaşatan şarkıcı; 'Bırak Beni Böyle', 'Siyah' ve 'Sonunda' gibi en sevilen şarkılarının yanı sıra dünyanın farklı yerlerinden birçok esere yer verdi. Seyirciyi mest eden Karsu, sesi ve sanatçı kimliğinin yanı sıra sempatik kişiliği ile her zaman ilgi görmeyi başarıyor.

Karsu, malum, geçtiğimiz şubat ayında yaşanan depremlerde çok sayıda yakın akrabasını kaybetmişti. Deprem sonrası yaptığı kampanyalarla bölgeye desteğini hep sürdüren Karsu, Hatay'ın Serinyol ilçesinde bir müzik okulu açacaklarını söyledi ve bölgeye Türkiye'nin dört bir yanından enstrüman bağışı beklediğini de dile getirdi.







2024 DEVLET OPERA VE BALESİ'NİN YILI OLACAK

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) 'Yeni Yıl Konserleri' başlığıyla düzenlendiği konserlerin ilk ikisini geçtiğimiz akşam Süreyya Opera Sahnesi'nde verdi. İDOB orkestra, koro ve solist sanatçılarının sahnede olduğu konserde; dünya opera repertuvarının sevilen operalarından bölümler ve yine sevilen marşlar, polkalar seslendirildi. İbrahim Yazıcı'nın şefliğindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası yeni yılın ilk konserini yarın akşam AKM'de verecek. Öte yandan son dönemde özellikle Tan Sağtürk'ün göreve gelmesinden sonra Devlet Opera ve Balesi cephesinde gözle görülür bir yükseliş var. Faust, Don Giovanni, Giselle, Madame Butterfly, Muhteşem Gatsby ve son olarak Fındıkkıran bale ve opera eserlerinin biletleri daha çıktığı gün tükeniyor. Bir önceki genel müdür tenor Murat Karahan'dan aldığı bayrağı daha da yükseğe çıkarmayı hedefleyen Sağtürk, seyirciden de gördüğü bu güçle '2024 Devlet Opera ve Balemizin yılı olacak' demekte haksız sayılmaz. Bu motivasyonun yeni yılda da biz seyircilere doyumsuz prodüksiyonlar olarak geri döneceğine kuşkum yok.







MAESTRO NEFESLERİ KESTİ

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), şef Howard Griffiths yönetiminde, Fransız solist Lucienne Renaudin Vary'nin trompet performansıyla sahnedeydi.

AKM Türk Telekom Opera Salonunda kapalı gişe gerçekleşen İDSO Yeni Yıl Konser programı, 'Maestro' filmiyle gündeme gelen Leonard Bernstein'in 'Candide Uvertürü'nün yanı sıra, Johann Nepomuk Hummel'ın 'Trompet Konçertosu', Gioachino Rossini'nin 'La Danza', Astor Piazzolla'nın 'Ave Maria' ve 'Libertango', Arturo Marquez'in 'Danzon 2' eserleri de yer aldı. Coşkulu konserlerin güler yüzlü şefi Howard Griffiths'in konser sırasında Türkçe konuşması büyük sempati topladı.