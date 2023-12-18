İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırım maalesef devam ederken, toplumsal farkındalık yaratmaya çalışan Esenler Belediyesi 'İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze' başlığıyla pek çok etkinliği hayata geçirmişti. Yine belediye tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Esenler Film Festivali'nde Gazze ve Filistin unutulmadı.







Festival açılışında başkan Tevfik Göksu'nun elinden onur ödülü alan Filistinli yönetmen Mai Masri önceki gün de Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde sinemaseverlerle bir araya geldi. Savaş zamanı çektiği filmlerden çok şey öğrendiğini ve bunun kendisini daha güçlü bir insan yaptığını anlatan Masri, savaş ortamını anlatırken yaşadığı tecrübelerini aktarmanın işin en zor kısmı olduğunu vurguladı. Masri, "Böyle bir ortamda iki gazeteci ve tiyatro yazarı, gençlik ve orada yaşayan çocuklar hakkında bir oyun yazıyordu. Bombardıman yaşanırken bir komedi oyunu yazarak insanları güldürmeye çalışmak bir direniş şekli" dedi. Masri ayrıca "Dünyada kadın olmak çok zor ama Filistin'de kadın olmak daha zor. Buna rağmen Filistinli kadınlar çok güçlü ve Filistin'de toplumu bir arada tutanların kadınlar olduğunu söyleyebilirim. Kadınlar ve onların gücü olmasa toplum dağılabilir. Filistinli kadınlar direnişin en büyük parçası olarak tanımlanabilir' diyerek kadınlardan övgüyle bahsetti.







ANNESİNİN KUZUSU'NA ÖDÜL YAĞDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği ile 11. kez gerçekleşen Boğaziçi Film Festivali'nde 'Altın Yunus' ödülünü kazananlar belli oldu. AKM Tiyatro Salonu'nda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun da katılımıyla gerçekleşen törende, başkanlığını Türk sinemasının önemli tarihçi ve yazarlarından biri olan Burçak Evren'in yaptığı jüri, Umut Evirgen'in yönettiği 'Annesinin Kuzusu' filmini En İyi Film olarak seçti. Evirgen; "Film yapmak çok zor. Ben 6-7 yıl önce ilk kısa filmimle de Boğaziçi Film Festivali'nde yarışmıştım. Şimdi aradan birkaç film geçti. İlk kısa filmimi çekmemde vesile olan hocam Feride Çiçekoğlu'ydu. Bu filmi de beraber yazdık. Ödülü onun için alıyorum" dedi. Evirgen, aynı filmle 'En İyi Yönetmen Ödülü'nü de alırken filmin başrol oyuncusu Selin Şekerci de En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. En İyi Görüntü Yönetmeni ödülüyle beraber geceden dört ödülle ayrılan filmi iyice merak ettim.







İŞ SANAT'TA BAROK RÜZGARI

Grammy ödüllü Concerto Köln ve ünlü keman virtüözü Giuliano Carmignola önceki akşam İş Sanat'taydı. Adını altın harflerle klasik müzik dünyasına yazdıran Concerto Köln ve Carmignola, müzikseverleri Barok dönemin büyüleyici müziğiyle buluşturdu.1733 yapımı Stradivarius Baillot kemanı ile sahneye çıkan Giuliano Carmignola, Barok ve klasik dönem repertuvarındaki ustalığını bir kez daha gözler önüne serdi. Carmignola ve Concerto Köln konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.