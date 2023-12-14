Gupse Özay'ın kızı Jan Asya'yı kucağına almasının üstünden 15 ay geçti. Özellikle senaryosunu yazdığı son film 'Eltilerin Savaşı' ile kitlesini daha da genişleten Özay'ı şimdi 'Lohusa' heyecanı sardı. Bu heyecanına ortak olmak üzere önceki gün oyuncu ekibiyle bir araya geldik. Özay'la birlikte yönetmen Kıvanç Baruönü, filmde rol alan Onur Gürçay, Hazal Türesan ve Esra Ruşan'ın da eşlik ettiği buluşma yine bol kahkahalı geçti.







19 Ocak'ta gösterime girecek filmle ilgili en ufak bir bilgimiz yok, ortada fragman falan da yok ama filmin seyirciyi sarıp sarmalayacağından o kadar eminim ki, masadan bana geçen etki o yönde. Özay'ın Kıvanç hocayla ikinci filmleri ama sanki yıllardır birlikte çalışıyorlarmış gibi, inanılmaz kimyaları tutmuş. Gupse'nin arasının kötü olacağı kimse var mıdır onu da bilmiyorum açıkçası. Çünkü çok mütevazı, samimi biri. Yapmacık ünlülerden değil. Sette de kendisi gibi olan oyuncularla çalışmaya özen gösteriyor Özay. "Kadroyu oluştururken oyuncuların iyi insan olup olmadığına bakıyorum, oyunculuk yeteneklerine bakmak Kıvanç hocamın işi. Sette ego sevmem. Oyuncunun çaycıya ya da ekipten birine davranışında bir olumsuzluk olursa bu durum hemen beni düşürür. O yüzden iyi insan olsun isterim sette. Şimdiye kadar da çok şükür hep böyle insanlarla çalıştım. Böylece dost kazanmış oluyorum" diyor.







Etrafında herkes lohusalıktan, annelik sürecinden bahsedince diğer 2 filmini öteleyip araya 'Lohusa'yı alan Özay; bir anne ve babanın, doğumdan sonra yaşadıkları ilk 40 gün ve bu süre içinde başlarına gelen komik olayları anlatıyor. Oynadığı 'Burcu' karakterini de kendi lohusalığının yanı sıra genel olarak bu durumu yaşayanlardan aldığı bilgilerle harmanlamış. Yine herkes Özay'ın filmdeki partneri Onur Gürçay'ın, eşi Barış Arduç'tan feyz alınıp alınmadığını merak ediyordu, Özay, 'Onur' karakteri için eşinden esinlenmediğini söyleyerek son noktayı koydu. Ama filmde yine babalara gönderme yapmayı da ihmal etmemiş. Eltilerin Savaşı'ndaki gibi dillere pelesenk olacak diyalogların yer aldığı filme özellikle kadınlar yine sahip çıkacak.

Ortalama bir filmin 2 milyon dolara mal olduğunu söyleyen yapımcı Muzaffer Yıldırım da filmden umutlu... "Eskiden olsa en az 5 milyon kişi tarafından izlenirdi" diyor. 5 milyon izlenir mi bilmiyorum ama sinemaya hareket getireceği kesin.



BODRUM BELEDİYESİ YİNE SINIFTA KALDI

Henüz iki kere sahnelenen 'Limonata' adlı oyunu, geçerli bir sebep yokken oyuncularına bile haber vermeden repertuvardan kaldıran Bodrum Belediyesi'ne tepkiler sürüyor. Oyunun teknik sebeplerden ötürü sahnelenemediğini açıklayan ancak aynı tarih ve aynı saatte yine aynı sahnede başka bir oyunu sahneye koyan belediye iyice köşeye sıkıştı. Geçen yazımda açıklama beklediğimi söylediğim belediyeden, bir açıklama geldi. Ancak kimse oyunun neden kaldırıldığını anlamadı.







Açıklamadaki 'Bizim için önemli olan insani ve kültürel değerlerin temsil edildiği eserlerle seyircimizi buluşturmaktır' ifadesi büyük tepki topladı. Sanatın ve sanatçının yanında olduğunu ileri süren, oyunun prömiyerini izleyip oyundan övgüyle bahseden ve oyunculara çiçek veren başkan Ahmet Aras'a ve Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu yöneticilerine soruyorum: Madem oyun, insani ve kültürel değerleri temsil etmiyordu, bunu ikinci oyunda mı anladınız? Neden repertuvara aldınız? Konuyla ilgili onlarca yorum var ama durumu en güzel özetleyeni şu: 'Oyunlar seçilir oynanır iptal edilir ama bunun belli bir usulü vardır. Sahne ekibine saygısızlık yapılmıştır ve ne yazık ki Bodrum Belediyesi'nin Şehir Tiyatrosu idarecileri sınıfta kalmıştır.'



YARDIM GECESİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Sanatçı Yavuz Bingöl'ün kurucusu olduğu Sanat Hayattır Derneği ile birlikte Gazze için bir yardım gecesi düzenleyeceğini yazmıştım. 20 Aralık'ta AKM Tiyatro Sahnesi'nde gerçekleşecek gecenin detayları belli oldu.







Gecenin sunuculuğunu üstlenecek olan Bingöl sahneyi ünlü isimlerle paylaşacak. Gecede, Emel Mathlouthi, Alım Kasımov, Azerin, Antakya Medeniyetler Korosu, Fahir Atakoğlu,







Elif Buse Doğan, Murat Kekilli, Ercan Saatçi, Özhan Eren, Ahmet Koç, Orhan Hakalmaz, Ali Mahsuni, Berk Can Arslan, Audrey Woznıak, Sefo ve İbrahim Sadri sahne alacak. Bu anlamlı gecenin tüm bilet ve SMS geliri, Sanat Hayattır Derneği tarafından, KIZILAY aracılığıyla Gazze'ye bağışlanacak.