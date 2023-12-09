Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Cumhuriyetimizin 100. yılı projeleri' kapsamında hayata geçirdiği dev kadrolu 'Cumhuriyet'e Doğru' adlı tiyatro oyunu, yoluna sessiz ama sağlam adımlarla devam ediyor.







25 Kasım'da Ankara MEB Şura Sahnesi'nde perdelerini açtıktan sonra, Milli Mücadele'nin başlangıcının sembollerinden olan Samsun'dan başladığı turnesine devam eden oyun Ordu, Trabzon, Erzurum, Sivas ve Tokat'ta ayakta alkışlandı. Milli Mücadele'mizi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki kahramanlık hikâyesini anlatan 110 kişilik dev kadroya ise ayrı bir paragraf açmak gerekiyor.







Bora Severcan'ın yazıp yönettiği ve kadrosunda Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan'ın yer aldığı oyun için çoğu sanatçı kendi devam eden oyunlarına ara verdi. Milli Mücadele'mizi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki kahramanlık hikâyesini anlatan ekip, 11 Aralık'ta İzmir ve 18 Aralık'ta İstanbul'da sahneye çıkacak. Büyük özveriyle sahneye konan bu görkemli oyunu ben de çok merak ediyorum.



Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda neler oluyor?

UZUN süredir Bodrum'da yaşayan oyuncu Duygu Şen, mesleğine Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları çatısı altında devam etmeye çalışıyor. Çalışıyor diyorum çünkü Şen'in yeni oyunu 'Limonata' sadece iki kez sahnelendikten sonra sebepsiz yere ve kendilerinden habersiz şekilde belediye tarafından iptal edilmiş. Halbuki, Levent Tülek'in yazıp, Ali Şahin'in yönettiği, müziklerini de Feridun Düzağaç'ın yaptığı oyun prömiyerinde büyük ilgi görmüştü. Belediye Başkanı Ahmet Aras da oyunu izlemiş ve oyundan övgüyle bahsetmişti.







Sonra ne olduysa oyunun 1 Aralık ve 8 Aralık'taki temsilleri teknik bir arıza sebebiyle kaldırıldı. Sosyal medyadan sitem eden Şen, "Oyunumuzun iptali ya da ertelenmesi ile ilgili oyunda görevli olan bizlere ve siz seyircilerimize bir açıklama yapılmamıştır. Ayrıca teknik sebeplerden ötürü iptal edilen oyunun yerine Ben Frida Kahlo adlı oyunun aynı tarihte ve aynı saatte seyirciyle buluşacağı açıklanmıştır. Bu iki oyunun aynı mekânda aynı saatlerde nasıl oynanacağına dair bizlerin de bir bilgisi yoktur" diye açıklama yapmak zorunda kaldı. Neticede merak edilen, Başkan Aras'ın ve özellikle genel sanat yönetmeninin cevaplaması beklenen sorular şunlar: Limonata neden oynanmıyor? Kapalı gişe giderken neden kaldırıldı? Aynı sahnede teknik bir sıkıntı varsa başka bir oyun nasıl sahnelenebiliyor? Bir tiyatrosever olarak bu işin takipçisi olacağım.



Adem'in hikayesine yeni ödül

Uluslararası ödüllü yönetmen Merve Gezen'in son kısa filmi 'Peripeteia – Talih Dönüşü', 74. Montecatini Uluslararası Kısa Film Festivali'nde aldığı kurmaca dalında 'En İyi Kısa Film' ödülünün ardından,







Finlandiya'da düzenlenen Kotka Human Rights Film Festivali'nde de Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Görüntü yönetmenliğini Mustafa Kuşçu'nun, müziklerini







Murat Evgin'in yaptığı, prömiyeri Cenevre'de yapılan ve İsviçre'de pek çok okulda gösterilen 'Peripeteia – Talih Dönüşü' çöpten kağıt ve plastik toplayarak ailesine yardım eden 9 yaşındaki Adem'in, sıradan bir gününü konu alıyor.



C Takımı için geri sayım başladı

Komedi filmleri vizyona girmek için sıra bekliyor. Onlardan biri de Toygan Avanoğlu, Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir'in başrolünde yer aldığı komedi filmi C Takımı. Liseden beri arkadaş olan bir grubun başlarına gelenlerin anlatıldığı filmden ilk görüntüler yayınlandı.







Paylaşılan ilk görüntülere göre aksiyonu bol bir komedi filmi seyirciyi bekliyor. Yapımcılığını Vahdet Erdoğan'ın yönetmenliğini Bora Onur'un yaptığı film, 16 Şubat'ta vizyona girecek.