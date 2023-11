Filistinli 3 kardeşin bir araya gelerek kurduğu müzik grubu Le Trio Joubran, Maslak'taki gösteri merkezinde müzikseverlerle buluştu.

Geleneksel Filistin müziği çalan ve Samir, Wissam ile Adnan Joubran kardeşler konsere, İsrail'in saldırıları karşısında hayatını kaybeden tüm Filistinli kurbanlar için bir dakikalık saygı duruşu yapılmasını isteyerek başladı.







Samir Joubran, sahnede bir konuşma yaparak, Filistin'de yaşananlar karşısında tüm dünyanın nutkunun tutulduğunu belirtti. Dün zorlu bir süreçle Filistin'den Türkiye'ye geldiğini söyleyen Joubran, uzun bir aradan sonra yeniden Türk dinleyicilerle olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Samir Joubran, "Halkımız için büyük bir sorumluluk hissediyoruz ve anormal bir durumda normal olmaya çalışmak bizim davamızdır. Amacımız hala umut etmek. Bir umut, insanlık ve dua etmek için yapabileceğimiz tek şey bu müzik. Bu enstrümanın bizim silahımız olduğunu hissediyoruz ama bu silah öldürmüyor, insanları yaşatıyor" dedi. Yaklaşık 2 saat süren konserde 'Katibim' türküsünü seslendirerek dinleyicilerine sürpriz yapan grup, konserin gelirini Kızılhaç ve Filistin'de tedavi bekleyen yaralılara bağışlayacak.



'Burada güvenli yerdeyim'

3. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması, üç orta metraj filmden oluşan Filistin seçkisiyle başladı. İlginin yoğun olduğu gösterime Filistinli Yönetmen Muhammed Almughanni de katılarak film sonrası söyleşilerde seyircinin sorularını yanıtladı.







Duygulu anların yaşandığı söyleşide yönetmen Almughanni, Gazze işgalindeki insani ve dostane tutumundan dolayı Türkiye'ye Filistin halkı adına teşekkür etti. Almughanni, savaşın başlamasından 10 gün önce Gazze'den ayrıldığını ve geri dönemediğini belirtti.

Almughanni sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada güvenli bir yerdeyim. Birçok Batı ülkesinde Filistin'in sesi kesilirken ben Türkiye'de, ülkemde neler olup bittiğine dair özgürce konuşabiliyorum fakat anavatanımda insanların bombardıman altında yaşadığını görünce ve elimden bir şey gelmeyince bazen kendimi faydasız hissediyorum."

Yönetmen Almughanni'ye bugün Atlas 1948 Sineması'nda düzenlenecek törende özel ödül takdim edilecek.



Türk sanatçıdan Hollanda'da birlik beraberlik mesajı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yaşayan Hollandalı Türk sanatçı Ahmet Emin Batman'ın yeni bir eseri daha ülkenin dünyaca ünlü Van Gogh Müzesi'nde sergilendi.







Kahramanmaraş merkezli Türkiye depremini konu aldığı eseri de temmuz ayında Van Gogh müzesinde sergilenen Batman'ın 'dinler ve kültürler arasında birlik' mesajı içeren 'House of All' (Herkesin Evi) adlı mimari çalışması da yine müzede sergilenen eserler arasında yer aldı. Van Gogh Müzesi'nin her ayın son cuma gecesi genç sanatçıları desteklemek ve eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunmalarını sağlamak amacıyla yaptığı 'Vincent Cuması' etkinliğinde eseri sergilenen 23 yaşındaki Türk sanatçı giderek daha da bölünmüş görünen dünyada ve mevcut küresel olaylar karşısında "birlik" ve "ortaklık" mesajı vermeye çalışıyor.



Semih Kaplanoğlu'ndan Bakan Ersoy'a ziyaret

Geçmiş yıllarda ülkemizin Oscar aday adayı olan 'Bağlılık Hasan' adlı filmin yönetmeni Semih Kaplanoğlu önceki gün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret etti.







Bakan Ersoy, 'Ülkemiz sinema sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunduğumuz 'Altın Ayı' ödüllü yönetmenimiz Sayın Semih Kaplanoğlu'na ziyaretleri için teşekkür ediyorum' şeklinde paylaşım yaptı.