Filistin'de yaşanan insanlık dramında tablo her geçen gün daha da kötüye gidiyor. İsrail saldırılarında Gazze'de 43 günde 15 bine yakın insan hayatını kaybetti. Maalesef binlerce çocuk yaşamdan koparıldı.







Yürekleri dağlayan bu katliama karşı ortak hareket etme kararı alan İstanbul'daki AK Parti Belediyeleri, bugün, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde düzenlenecek bir etkinlikle herkesi Gazze'deki katliama karşı duyarlı olmaya ve bu konuda harekete geçmeye davet ediyor. Bu amaçla 'İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze' başlıklı etkinlikler bugün 14.00'te tüm kültür merkezlerinde eş zamanlı olarak yapılacak 'Tay' adlı çizgi film gösterimiyle başlayacak ve 30 Aralık'a kadar devam edecek.







Ayrıca bu vesileyle AK Partili ilçe belediyelerine bağlı kültür merkezlerinin koltuklarına Gazze'de katledilen çocukların isimleri yazılacak. Bu kapsamda sempozyum, paneller, konferanslar, söyleşiler, şiir dinletileri, sergiler, Kur'an tilavetleri, tiyatro gösterimleri, konserler ve yarışmalar düzenlenerek İsrail'in 75 yıldır Gazze'ye karşı uyguladığı soykırımın kamuoyuna anlatılması hedefleniyor.



TUTKULU ÇILGIN ÇELLİST MEST ETTİ

Müzik dünyasının en popüler çellistlerinden 'Hauser', solo kariyerinin ilk İstanbul konseri için önceki gece Ataşehir'deki spor salonunda konser verdi. Klasik müzik enstrümanıyla popüler şarkıları birleştiren ve sosyal medya platformlarında milyarlarca dinlenme ve video görüntülemesi olan Hırvat çellist, İstanbul'da da büyük ilgiyle izlendi. 'Bach Prelude', 'Secret Garden', 'Caruso' gibi klasiklerin yanı sıra 'Let's Get Loud', 'Livin' La Vida Loca', 'Sway', 'La isla Bonita' gibi sevilen pop ve latin ezgileriyle dans ettiren sanatçı; 'Pirates of the Caribbean', 'Game of Thrones' gibi önemli film ve dizi müziklerine de repertuvarında yer verdi.







Sempatik tavırlarıyla ilgi odağı olan sanatçı, seyircilerin arasına da karıştı. İki saat süren performansıyla seyircileri büyüleyen çellist için 'Tutkulu, çılgın ve çok tatlı' yorumları yapıldı. 'Şımarık' şarkısını da çalan sanatçı "Bu gece muhteşemdiniz' diyerek hayranlarını selamladı ve en kısa sürede yeniden İstanbul'a gelme sözü verdi.



45 YIL ARADAN SONRA KIRGIZİSTAN'A GİTTİ

Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray bu yıl Kırgızistan'da ilk kez düzenlenen 1. Bişkek Uluslararası Film Festivali'ne katıldı. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin (KTMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen festivalin açılış galasına katılan Şoray'a Dünya Sinemasına Katkı Ödülü verildi.







Kırgızistanlı yazar Cengiz Aytmatov'un unutulmaz eserinden uyarlanan 'Selvi Boylu Al Yazmalım' filminde rol aldığı için Kırgız sinemaseverler tarafından çok sevilen Şoray, 45 yıl sonra gittiği ülkede büyük ilgi gördü.







Aytmatov'un evini ve ailesini ziyaret eden Şoray, "Sevgilerimi burada bırakıyorum. Kalbimi burada bırakıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yaşasın Türk cumhuriyetlerin dostluğu ve kardeşliği" diye konuştu. Festivalde, Türkan Şoray'ın tüm filmlerinin afişlerinin yer aldığı serginin açılışı da yapıldı.



BOCELLİ'YE HÜCUM!

Dünyanın en sevilen tenoru Andrea Bocelli, 8 Haziran'da İstanbul'da Beşiktaş Dolmabahçe Stadyumu'nda konser vereceğinin açıklanmasının üzerinden 10 gün geçti. Bocelli hayranları konser bileti almak için adeta birbiriyle yarışıyor. Konsere daha 7 ay var ama Türkiye'nin her yerinden, hatta komşu ülkelerden yapılan bilet satışlarının sonunda stadyumun yarısından fazlası şimdiden doldu bile. Biletlerin yüzde 60'ından fazlasının satıldığı konsere özellikle kadın müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği açıklandı.







Biletlerin yüzde 62'si kadınlar tarafından satın alınırken, bilet alanların yüzde 35'ini 40- 49 yaş grubu oluşturuyor. Bu istatistikler sonunda merak ettim, bilet fiyatlarına baktım. En üstlerden 500 liraya başlayan biletler, ki şu anda hepsi satılmış, sahneye yaklaştıkça artarak devam ediyor ve 25 bin liraya kadar çıkıyor. Bir başka sitede protokol bileti fiyatlarının 126 bin liraya kadar çıktığını gördüm. Ünlü tenor henüz konser vermedi ama bu bilet fiyatlarıyla şimdiden tarihe geçti gibi.



KADINLARA YÖN GÖSTERECEK

Uluslararası ödüllü projeleri, kitapları ve eğitimleri ile kadınlarla ilgili çalışmalarıyla dikkat çeken Ayşe Duman bu kez 'Yitik Cennet Kadınlık' adlı projesini hayata geçirdi.







Kadınların kendi bedenleriyle barışmalarına, tarihsel kalıpları kırarak özgürleşmelerine dikkat çeken proje 1 Aralık'ta Altunizade'deki bir kültür merkezinde seyirciyle buluşacak.