Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un arkeolojik zenginlerimiz ve kültürel birikimimizi ülkemize yeniden kazandırmak konusundaki azimli ve kararlı tavrı sürüyor. Bakan Ersoy, özellikle son yıllarda Türkiye'nin uluslararası camiada kültür varlıklarına sahip çıkma konusunda da örnek ve lider konumda olduğunu vurgulamış, son 20 yılda yurt dışından iadesi sağlanan eser sayısının 12 bini geçtiğini belirtmişti. Bakan Ersoy dün 14 Kasım Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.







Ersoy mesajında "Kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadelemizi hız kesmeden sürdürüyoruz. 'Bugün 14 Kasım. Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele Günü. UNESCO'nun farkındalığı artırmak üzere ilan ettiği bugün biz de Anadolu Medeniyetleri Müzemizde 'Kaçış Yok' sergisi düzenliyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak operasyonları ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sayesinde yakalanan bir grup eserimiz bu sergide ilk kez vatandaşlarımızla buluşuyor" dedi. Ayrıca çizgi roman meraklılarına da sürprizleri olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Kültür varlıklarımızın iadesi için Bakanlığımızca gerçekleştirilen çalışmaları heyecan dolu bir anlatımla okumak isteyenler için Artemisin Yolculuğu kitabımızı yayımladık" şeklinde açıklama yaptı.



ÖZEL TİYATROLARA 55 MİLYON LİRA DESTEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023-2024 sanat sezonunda 476 tiyatroya destek verileceğini duyurdu.







Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu başkanlığında düzenlenen 'Özel Tiyatrolara Maddi Destek Değerlendirme Komisyonu' toplantısı sonrası 77 geleneksel tiyatro, 95 çocuk oyunu tiyatrosu ve 304 profesyonel olmak üzere 476 projeye toplam 55 milyon lira destek verilmesi kararı alındı.



ANATOMİ SAFARİSİNE HAZIR MISINIZ?

Tüm dünyada; 6 kıtada, 34 ülke ve 140 şehirde 50 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan 'Body Worlds Animal Inside Out – Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi' ilk kez İstanbul'a geliyor. Aralık ayı itibarıyla Ataşehir'deki bir eğlence merkezinde ziyarete açılacak sergide Alman Anatomist Gunther von Hagens'in plastinasyon tekniği ile çürümez hale getirilen, filden zürafaya, keçiden yılan balığına, ahtapottan devekuşuna kadar







100'den fazla gerçek hayvan bedeninin iç dünyası, kasları, iskelet sistemi ve damarları sanatsal bir anlayışla sunulacak. Küratörlüğünü Dr. Angelina Whalley'in yaptığı serginin bilimsel ve tıbbi danışmanlığını İstanbul Üniversitesi– Cerrahpaşa üstleniyor. Bilim ve sanat çevreleri tarafından 'dünyanın en kapsamlı hayvan anatomi sergisi' olarak tanımlanan sergi ziyaretçilerini anatomi safarisine çıkaracak.





12 OYUN SAHNELENECEK

Bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali 16 Kasım-26 Kasım tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi ile Devlet Tiyatroları Üsküdar Tekel Sahneleri'nde seyirci ile buluşacak.

Festivalde Türkiye'den 6, yurt dışından 6 olmak üzere yazarı kadın olan toplam 12 farklı tiyatro oyunu sergilenecek. Küba, Bulgaristan, Tataristan, Moldova, Gürcistan, Yunanistan ve Türkiye'den seçilmiş kadın yazarlara ait seçkin sahne performansları, sahnelenen oyunların yazarlarıyla söyleşiler, seminer ve atölye çalışmaları da festival kapsamında sanatseverlerle buluşacak.