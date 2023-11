Sinemamızın adından en çok bahsettiren isimleri arasında yer alan ve adından Çirkin Kral olarak bahsettiren oyuncu Yılmaz Güney'in 47 yıllık yaşamı film gibi. Filmlerinden çok özel hayatındaki vukuatlarıyla ve sabıkalı bir imajla hatırlanan Güney, 1974'te bir yargıcı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmış ve hapis yatmıştı. 5 yıl hapis yattıktan sonra 1981'de bir günlük izinle dışarı çıkan Güney, Kaş'tan Yunanistan'ın Meis Adası'na kaçarak kendisine farklı bir hayat kurmuştu.







İşte Güney'in bu kaçış serüveni sinema filmi oluyor. Güney'in cezaevindeyken mektup gönderdiği ve bu mektupları 'Yol Bir Sürgün Hikayesi' adlı kitapta toplayan İsviçreli yapımcı Edi Hubschmide, Yılmaz Güney'in Fransa'ya kaçış sürecini filme çekecek.







Yapımcılığını Kazım Çarman'ın, yönetmenliğini ise Cihan İnan'ın üstleneceği film için oyuncu arama çalışmaları başladı. Filmin çekileceğini duyan sinemaseverler de duruma tepki gösterdi. 'O imaj kolay kolay düzelmez boşuna uğraşmayın' gibi yorumlara denk geldim. Bakalım filmin akıbeti ne olacak?



Ormanda özel köy inşa edildi

Tekin Aral'ın yarattığı, Latif Demirci'nin çizdiği 'Arap Kadri ve Tarzan' mizah dergilerinden sonra ilk kez beyazperdede sinemaseverlerle buluşmak için gün sayıyor. Necip Memili ve Zeynep Çamcı'nın başrollerini paylaştığı film, 15 Aralık'ta gösterime girecek. Efsane karakter Arap Kadri'nin, ormanda yaşarken bir anda ortaya çıkan kızının ve ormandaki rakibi Tarzan'ın zoruyla İstanbul'a geri dönüş hikâyesinin anlatıldığı filmin çekimleri için İstanbul'a yakın bir ormanda yaklaşık 3 aylık bir çalışmanın sonucunda gerçekte var olmayan bir köy tasarlandı.







Tüm barakalar, çadır kumaşları ve motifler iklim koşullarına dayanabilen özel boyalarla el işçiliği kullanılarak yapıldı. Barakaların üzerini kaplayan otantik saman malzemesi İzmir'den getirildi. 25 kişilik dekor ekibi, 6 taş ustası, 4 farklı ressam ve 4 art dressing ekibi sanat yönetmeni Uğur Oktan önderliğinde eğlenceli ve bir o kadar yaratıcı bir işe imza attı.



Okul yorgunluğunu atacaklar

Ara tatil döneminde çocuklar için pek çok alternatif var. Onlardan en cazip olanlarından biri Ataşehir'deki çocuk eğlence merkezi. Her yaş grubundan çocuğun ailesi ile katılabileceği pek çok ücretsiz aktivitenin yer aldığı merkezde çocuklar, ödüllü yarışmalar,







her dönem popülerliğini koruyan illüzyon gösterisi, bilimsel deneylerin eğlenceli bir anlatımla sunulduğu 'Bilim Show' ve yine çocukların aileleri ile katılabileceği 'Kids Zumba' ile okul yorgunluğunu ve sınav stresini atacaklar.



Küçük Prens tiyatro sahnesinde

Dünyanın en çok satan ve okunan kitaplarından biri olan ve her çocuğun okuması gereken kitaplar listesinin tepesinde yer alan da Antoine de Saint-Exupéry'nin ölümsüz eseri 'Küçük Prens', bu kez tiyatro sahnesinde.







Yönetmenliğini Kayhan Berkin'in üstlendiği Taha Tegin Özdemir'in 'Küçük Prens'e hayat vereceği oyunun kadrosunda Deniz Işın, Doruk Şengün, Kenan Ece yer alıyor. 19 Kasım'da Ataşehir'deki kültür sanat merkezinde perdelerini açacak. 10 yaş üstündeki çocukların da keyifle izleyeceği oyunu ben de çok merak ediyorum.



Önce Londra sonra Miami

Çağdaş soyut sanatın genç temsilcilerinden Çağlar Tağcı'nın eserleri, dünyanın en önemli müzelerinden birisi olan Londra Natural History Museum'da düzenlenen özel bir baloyla Londralı sanatseverlerin izlenimine sunuldu.







1990 doğumlu sanatçının 'Multiverse'' serisindeki eserleri Kasım sonuna kadar Londra'da ardından 5-10 Aralık arasında Miami'de sergilenecek.