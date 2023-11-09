Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, sonsuzluğa uğurlanışının 85. yılında, özel etkinliklerle anılacak. Yurdun dört bir yanındaki anma programlarında önemli topluluklar sahne alacak. Örneğin yarın akşam Atatürk Kültür Merkezi iki önemli konsere ev sahipliği yapacak. Şef Gürer Aykal yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Beethoven'ın Birinci Senfonisi'ne hayat verirken; keman sanatçısı ve akademisyen Pelin Halkacı Akın, Ahmed Adnan Saygun'un Keman Konçertosu'nu dinleyicilerle buluşturacak.







İstanbul Devlet Opera ve Balesi de Atatürk'ü, AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda Mozart'ın 'Requiem' adlı eseri ile anacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da CSO Ada Ankara Sahnesi'nde opera, bale ve senfonik eser repertuvarıyla ülkemizin önde gelen orkestra şeflerinden Naci Özgüç yönetiminde Atamızı anacak.







Konserin solist sanatçısı ise 'piyanonun kraliçesi' olarak nitelendirilen devlet sanatçısı Gülsin Onay. Ayrıca Şef Suat Kılıç'ın yönetimindeki Ankara Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu da Atatürk'ün sevdiği ve bizzat seslendirdiği eserlerden oluşan bir repertuvarla yarın akşam CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da sanatseverlerin huzura çıkacak.



Adem'in hikayesi 'Peripeteia'ya İtalya'dan ödül

Uluslararası ödüllü yönetmen Merve Gezen'in son kısa filmi 'Peripeteia–Talih Dönüşü', dünyanın en eski kısa film festivallerinden biri olan 74. Montecatini Uluslararası Kısa Film Festivali'nde kurmaca dalında 'En İyi Kısa Film' ödülünü aldı.







Müziklerini Murat Evgin'in yaptığı kısa film 'Peripeteia'; ekonomik sebepler yüzünden ailesine çöpten kağıt ve plastik toplayarak yardım eden 9 yaşındaki Adem'in, sıradan bir gününü konu alıyor.







Federico Fellini, Marcello Mastroianni, Nino Manfredi gibi İtalyan sinemasının dünyaca ünlü yönetmenlerini ağırlamış bir festivalde ödül alan ve ülkemizi temsil eden Gezen'i tebrik ediyorum. Film Finlandiya ve İsveç'te festival yolculuğuna devam edecek.



Kesal tiyatro sahnesinde

ATV dizisi Aldatmak'in başrollerinde yer alan Ercan Kesal ilk kez tiyatro sahnesine çıktı. Usta oyuncu 27. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında kendi yazdığı, yönetmen koltuğunda Berfin Zenderlioğlu, proje tasarımında Nazan Kesal'ın olduğu 'Ayazmanın Yılanı' adlı oyunla tiyatroseverlerle buluştu.







Kendi hayat hikayesinden yola çıkarak bir Anadolu masalı anlatan Kesal, "Anılar ayazmayı bekleyen yılanlar gibidir, kalbimizin çerini çöpünü temizlerler; suyu içilir hâle getiren yılanlar gibi gelecek günlerimizi de yaşanır kılar anılarımız. Anılar toplumsal belleğimizdir de aslında!" diyor ve seyirciyi 60'lı yılların Avanos bozkırına götürüyor. Beyoğlu'ndaki bir salonda iki gün üst üste seyirci karşısına çıkan Kesal, oyun sonrası söyleşi gerçekleştirdi.

