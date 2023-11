İş Sanat, konser salonunun kapılarını 100. Yıl Gala Konseri ile açtı. Orkestra şefi Tolga Atalay Ün yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve dünyaca ünlü tenor Murat Karahan'ın yer aldığı Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan konser, Karahan'ın seslendirdiği Giacomo Puccini'nin unutulmaz eseri Turandot Operası'nın ünlü aryası 'Nessun Dorma' ile başladı.







Yaklaşık iki saat süren konserde Karahan 'O Sole Mio'dan 'Kimseye Etmem Şikâyet' ve 'İzmir'in Kavakları'na uzanan zengin bir repertuvarla unutulmaz bir performansa imza attı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ise Sevil Berberi Uvertürü, Manon Lescaut Operası'ndan Intermezzo ile birlikte Ferit Tüzün'ün ve Turgay Erdener'in orkestra eserlerini de seslendirdiler. Biletleri satışa çıktığı gün tükenen konserde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Murat Karahan dakikalarca ayakta alkışlandı.



KEL DİVA SINIFTA KALDI

Hemen her oyununa olduğu gibi Haluk Bilginer'in son oyunu Kel Diva'ya da büyük beklentilerle gittim. Salon tıka basa doluydu. Kadrosunda Bilginer'le beraber Zuhal Olcay, Yiğit Özşener, Özlem Zeynep Dinsel gibi başarılı isimlerin yer aldığı oyunun kapalı gişe olması zaten sürpriz olmazdı. Bilginer, absürt tiyatronun en önemli temsilcilerinden Ionesco'nun yazdığı Kel Şarkıcı isimli eseri sahneye koymaya karar vermiş. En sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim, oyun ne yazık ki büyük hayal kırıklığı yarattı. Evli ancak birbirine yabancı İngiliz Smith çiftinin oturma odasına konuk olduğumuz oyun, ne yazık ki seyirciye geçmedi. Oyun içindeki saçma sapan öykülere ne onlarla beraber şaşırdık ne de gülebildik. Karakterlerle özdeşlik kurmayı geçtim, bu insanların neyi neden yaptığına dair hiçbir şey anlamadık. Oyuna hizmet etmeyen pek çok davranış, diyalog ve tekrarlardan sıkıldık hatta. Amaç yabancılaştırmak ve soyutlamaksa hepimiz yabancılaştık. Bu açıdan amacına ulaştı diyebiliriz.







Tiyatroda Japon diye bir tabir vardır, tepkisiz seyirciye denir. Hepimiz Japonduk bu oyunda. Ancak, belki ben anlamıyorum sorun bendedir diye etrafıma baktığımda yalnız olmadığımı; salondaki seyircilerin 'Biz şimdi ne izledik' şeklindeki tepkisinden, surat ifadelerinden ve sonrasında fuayedeki konuşmalardan anladım. Hatta 'Keşke, "Ben Haluk Bilginer'im ne koysam izlenir' mantığıyla hareket etmeseydi" diye bir yorum bile duydum. Oyunculuk anlamında da maalesef cepten yediğini gözlemledim usta oyuncunun. Olaylara verdiği tepkiler o kadar tanıdık ki. Ben onu zaten Neredesin Firuze'deki Hayri'den veya Tatlı Hayat'taki İhsan Yıldırım'dan biliyorum, izledim. Oyuna kötü demiyorum kesinlikle, haddim değil, kendi içinde gayet başarılı ancak böyle bir kadrodan bu soyut kavramlara boğulduğumuz, yabancılaştığımız, anlamlandıramadığımız bir oyun yerine çok daha farklı, etkileyici bir oyun beklemek de bizim hakkımız diye düşünüyorum. Aklında ne kaldı diye soracak olursanız tüm oyuncu ekibinin piyano eşliğinde dakikalarca miyavlaması derim. Bir de not: 1952 yılında yayımlanan Kel Şarkıcı, Nicolas Bataille tarafından Noctambules Tiyatrosu'nda aldığı aşırı tepkilerden dolayı ancak 25 kez oynanmış.







HEM SÖYLEDİ HEM OYNADI

Kendi yazdığı şarkılara çektiği klipleri ve dizi müzikleriyle adından söz ettiren ödüllü müzisyen Çağatay Akman, bu kez bir film müziği ile dinleyicilerle buluşuyor. 90'lı yıllardan beri arkadaşlıkları devam eden bir grubun yaşadığı maceraların anlatıldığı ve başrollerini; Toygan Avanoğlu, Murat Akkoyunlu ve Sera Tokdemir'in paylaştığı 'C Takımı' filminde Akman, konuk oyuncu olarak yer aldı. Akman, şarkısına imza attığı filmde taksici rolü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Yapımcılığını Vahdet Erdoğan'ın, yönetmenliğini Bora Onur'un yaptığı komedi filmi 16 Şubat'ta gösterime girecek.







2 MİLYONLUK BÜYÜK ÖDÜL SAHİBİNİ BULDU

Her gün 200 binden fazla yolcunun ağırlandığı, dünyanın buluşma noktası diye adlandırılan İGA İstanbul Havalimanı, geçtiğimiz yıl kültür ve sanat ortamına katkı sağlamak amacıyla İGA ART Sanat Projeleri Yarışması'nı hayata geçirmişti. İlkinde 1 milyon lira para ödülü verilen yarışmayı Betül Kotil'e ait 'Saya'nın Sesi' eseri kazanmıştı. Türkiye'de kültür sanat alanında bugüne kadar verilen en büyük ödüllerden birinin sunulduğu İGA ART Sanat Projeleri Yarışması'nın ikincisi geçtiğimiz gün yapıldı ve 2 milyon liralık büyük ödülün sahibi sanatçı Hayri Karay oldu. Karay, 172 proje arasından seçilen projesini Cumhuriyetimizin 100. Yılına ithaf etti.







FADO TINILARI YANKILANACAK

Portekiz halk müziği Fado'nun ünlü temsilcilerinden Nessi Gomes, İstanbul'da müzikseverlerle buluşmak için gün sayıyor. 11 Kasım'da Zincirlikuyu'daki bir performans sanatları merkezinde konser verecek olan sanatçıya müzisyen Gökçe Es de sahnede eşlik edecek. Sanatçı, konserinde 'These Walls', 'Diamonds & Demons', 'Falling Birds' ve 'All Related' gibi sevilen şarkılarını seslendirecek.