Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yılı yurdun çeşitli yerlerinde düzenlenen konserlerle yad edildi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 10 Kasım akşamı, Atatürk Kültür Merkezi-Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşen 'Atatürk'ü Anma Konseri' düzenledi.







Etkinlik, Devlet Opera ve Balesi Genel Sanat Yönetmeni ve Genel Müdürü Tan Sağtürk'ün konuşmasının ardından, Atatürk için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Konserde; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına; Wolfgang Amadeus Mozart'ın 'Requiem' eseri ve Ahmet Adnan Saygun'un 'Yunus Emre Oratoryosu' seslendirildi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı'nın yönettiği konserin koro şefliğini Paolo Villa üstlendi. Solist olarak; Evren Işık Yasemin, Deniz Likos, Hüseyin Likos, Ufuk Toker ve Burak Bilgili sahnedeydi.







ATATÜRK'ÜN ARDINDAN GAZETELERE YANSIYANLAR...

AKM, Cumhuriyetimizin 100. Yılında ve Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında çok özel bir sergiye kapılarını açtı. Atatürk'ün ölüm haberini 85 yıl önce 10 Kasım 1938'de yıldırım baskıyla haber veren gazetelerin basımlarının yer aldığı 'Atatürk'ün Ardından' isimli sergi, Türk Telekom Opera Salonu alt fuayede sanatseverlerle buluştu.

Koleksiyonu hazırlayan Zeynep Çalşimsek, "Mustafa Kemal Atatürk'ün bedenen aramızdan ayrılışının 85. yılında Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle anarken aynı zamanda 10 Kasım gazetelerinden oluşan kişisel koleksiyonumla katkıda bulunmaktan memnunum. Bu benim için hem gurur verici, hem de Atatürk'ün ismini taşıyan sergimin AKM'de sergileniyor oluşu ayrıca da çok anlamlı. Dilerim ziyaretçiler de aynı duygu ve düşüncelerle Atatürk'ü sergi vesilesiyle yeniden yad etmiş olurlar" ifadelerini kullandı.







CSO GÜLSİN ONAY'A EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, CSO Ada Ankara'da 10 Kasım'da verdiği özel konserde; Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, iki değerli sanatçıyla andı. Naci Özgüç yönetiminde gerçekleştirilen Atatürk'ü Anma Özel Konseri'ne solist olarak piyanonun kraliçesi Devlet Sanatçımız Gülsin Onay konuk oldu. Mozart'ın Don Giovanni Operası Üvertürü ile başlayan konserde; Gülsin Onay, Mozart'ın Re Minör tonundaki 466 Köher sayılı Piyano Konçertosu'nu yorumladı. Konserin ikinci bölümünde ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Ludwig van Beethoven'ın 'Kahraman' anlamındaki Mi Bemol Majör tonundaki 3 numaralı senfonisi 'Eroica'yı Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen seslendirdi.







ANTALYA'DA GÜNDEM 10 KASIM

Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında Antalya Devlet Opera ve Balesi, '10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri' gerçekleştirdi. Antalya DOB Koro ve Orkestrası ile solist sanatçılar, soprano Serap Demirhan ve Meriç Karataş, tenor Burak Pektaş, bariton Umut Tarık Akça, kanun sanatçısı Volkan Kırımlıoğlu ve ney sanatçısı İbrahim Odabaşı'nın sahne aldığı konserde orkestrayı şef Hakan Kalkan yönetti. Şef Eray İnal yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ise 'Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar' konseri ile Side Antik Tiyatro'da sahnedeydi.