Atv dizisi Kardeşlerim'de de rol alan usta sanatçı Ayşe Kökçü bu hafta sonu yeni bir oyuna daha başlıyor. 'Deathtrap' adlı oyunu sahnelemeye devam eden Kökçü, Uygur Sanat Tiyatrosu'nun yeni oyunu 'Tatlı Kaçık' adlı oyunla Zeytinburnu'ndaki eski fişek fabrikasının yerine kurulan sanat merkezinde 18 Kasım'da seyirciyle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.







Efsane dizi Bizimkiler'in Nazan'ı olarak bilinen oyuncunun 46 yıldır tiyatrodan hiç kopmaması, 68 yaşında halen bir dizinin yanı sıra iki tiyatro oyunuyla sahneye çıkıyor olması, bana çok kıymetli geldi. Sinemada dizide tiyatroda hep yeni nesil genç oyunculardan bahsediyoruz ama sanırım esas, yaş almış kariyerlerinde en az 40 yılı devirmiş usta isimlerden de layıkıyla bahsetmek gerek. Baktığımız zaman bu isimler o kadar çok ki. Örneğin Nevra Serezli. 79 yaşındaki usta oyuncu 'Ağaçlar Ayakta Ölür' ve 'Veda' olmak üzere iki oyunla tüm Türkiye'yi dolaşıyor. Suna Keskin de aynı şekilde. 83 yaşında halen iki oyunla sahnede usta oyuncu. Ve bu yıl 60. Sanat yılını kutluyor. Kafa kağıdında 70 yazan yaşsız kadın Nilgün Belgün de 'Aşk ve Komedi' oyunuyla uzun yıllardır sahnede. Erkek sanatçılardan da sanat hayatı yarım asrı devirmiş isimler var. Mesela Şener Şen. 81 yaşındaki usta, halen Zengin Mutfağı ile sahnede. 77 yaşındaki Ali Poyrazoğlu'nun kendi adıyla kurduğu tiyatrosu bile 50 yılı geride bıraktı. 71 yaşındaki Hakan Altıner, 69 yaşındaki Haluk Bilginer halen sahneledikleri oyunlarla ayakta alkışlanmaya, genç sanatçılara örnek olmaya devam ediyorlar.

Hepsi tiyatro aşığı olan bu isimlere bunun sırrını sorsak, 'Tiyatro bizi ayakta tutuyor, sahneye çıkmadığımız zaman hastalanırız' diye cevap alırsınız. O yüzden sanat hayatımıza renk katan bu usta isimleri pamuklara sarmalı el üstünde tutmalıyız. Oyunlarını mutlaka görmeli ve mümkünse yaşarlarken kıymetlerini bilmeliyiz. İyi ki varsınız ustalar... Önünüzde saygıyla eğiliyorum.



Bişkek'te jüri başkanı Kaplanoğlu onur konuğu Şoray

Ünlü yönetmen Semih Kaplanoğlu Kırgızistan yolcusu. Sinehane ile Kaplan Film'in ortak yapımcılığında çekilen Bağlılık Hasan filminin yönetmeni Kaplanoğlu, Kırgızistan Kültür Enformasyon Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı tarafından ilki gerçekleştirilecek olan 'Bişkek Uluslararası Film Festivali' için Bişkek'e gidecek.







17-21 Kasım arasında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek olan festivalde Kaplanoğlu, Gulsara Azhıbekova, Park Sun Young, Elena Dulgheru, Philip Cheah gibi ulusulararası sinemacılardan oluşan jüri ekibinin başkanlığını yapacak. Aynı zamanda festivalin ilk konuk ülkesi Türkiye. 'Türkiye Günü ve Türk Filmleri Haftası'nın açılış galasının ilk filmi, Yönetmen Levent Onan'ın 'Son Akşam Yemeği' olacak. Bişkek'teki Manas Sineması'nın Yeşil Salonu'nda düzenlenecek olan Türk Filmleri Haftası'nda; "Son Akşam Yemeği", "Bağlılık Hasan", "Eflatun", "Buğday Tanesi", "49", "Bir Tutam Karanfil" ve "Rafadan Tayfa - Galaktik Tayfa" filmleri sinemaseverlerle ücretsiz buluşturulacak. Festivalin onur konuğu ise, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un ünlü "Selvi Boylum Al Yazmalım" öyküsünden çekilen filmde rol alan ünlü oyuncu Türkan Şoray olacak.



Türemen'in kedileri görücüye çıktı

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, yeni sergi sezonuna çağdaş Türk resim sanatının önemli temsilcilerinden Berna Türemen'in 'Retrospektif' başlıklı sergisi ile başladı. Türemen'in kedili motifleri ve "kâinatın senfonisi"nin peşine düştüğü eserleri 18 Aralık'a kadar Kibele Sanat Galerisi'nde ücretsiz izlenebilir. Bu güne kadar 56 sergiyle sanatseverlerin karşısına çıkan ödüllü sanatçı, kedi eserleriyle dikkat çekiyor.







Sergi açılışında bir araya geldiğimiz 1945 doğumlu sanatçı, "İstanbullu bir ailenin kızıyım. Bir apartman çocuğu olarak Maçka'da büyüdüm. 30 yaşında ilk defa kedi sevdim. Bir sevdim tam sevdim. Sonra kedileri resmetmeye başladım" dedi.







Hayatına giren kediden ilhamla 50 yıldır dünyanın her yerinden kedili sanat eserleri toplayan Berna Türemen, bu koleksiyonunu Eskişehir'e bağışlayarak Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın ikinci kedi müzesi olan Berna Türemen Kedi Sanat Evi'nin kurucusu olma unvanına sahip.