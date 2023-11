Avusturyalı şef Andreas Ottensamer yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sahnede genç ve yetenekli kemancı Daniel Lozakovich'i ağırladı.







Birbirinden özel iki sanatçının İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri'ne konuk olduğu program tam anlamıyla bir Jean Sibelius gecesine dönüştü. Stradivari'nin 1713 yapımı "Ex-Sancy" kemanı ile çalan Daniel Lozakovich, Finlandiya'nın sesini en estetik şekilde duyurarak yepyeni ve yerel renklerle dolu bir lisan yaratan J. Sibelius'un keman konçertolarından Re minör Op. 47'yi seslendirdi.

Konserin ikinci bölümünde ise kendine has buluşları ve çığır açan eserleriyle klasik dönemden romantik dönem arasında, bir köprü kuran Beethoven'ın 2. Senfonisi sanatseverlerle buluştu. İDSO, 24 Kasım'da kariyerini genç yaşta aldığı prestijli ödüllerle donatmış olan Dmitry Shishkin'e ve 1 Aralık'ta günümüzün en parlak viyolonsel sanatçılarından Maximilian Hornung'a eşlik edecek.







SİREN SESLERİ ALTINDA TİYATRO GALASI

Deniz Hamzaoğlu ve Deniz Barut'un rol aldığı, Ferenc Karinthy'nin yazdığı ve Özge Kayakutlu'nun dilimize çevirdiği ''Gellert Tepesi'nde Düş ve Gerçek'' oyunu düzenlenen gala ile izleyicilerle buluştu. Bomba ve siren sesleri altında savaşın anlamsızlığını anlatan oyun, seyirciler tarafından dakikalarca alkışlandı. Kadıköy'de tiyatroseverlerle buluşan oyunun galası da en az oyun kadar dikkat çekti. Gala için gelenleri dönem kıyafetleri giymiş bir ekip karşıladı. Her ayrıntısı düşünülmüş gala, davetlileri İkinci Dünya Savaşı dönemlerine götürdü. Deniz Hamzaoğlu'nun yönettiği, oyun 24 Kasım'da KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.







DÜNYACA ÜNLÜ MACAR ORKESTRASI 60. SANAT YILINDA ANKARA'DA

Başkentin kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, Uluslararası Orkestralar Serisi ile dünyaca ünlü orkestraları ağırlamaya devam ediyor. Macaristan'ın ulusal orkestrası Franz Liszt Oda Orkestrası Ankara'ya geliyor.

Bu yıl 60. sanat yılını kutlayan orkestra 22 Kasım'da CSO Ada Ankara sahnesinde konser verecek. Sanat yönetmenleri, dünyaca ünlü viyolonselci István Várdai ile birlikte verecekleri CSO Ada Ankara konserinde, Macar, İtalyan ve Alman bestecilerin eserlerini yorumlayacak. Bartók'un mirasını layıkıyla yaşattığı için" Bartók Ödülü ile onurlandırılmış topluluk, konserde Bartók'un en sevilen ve dünya sahnelerinde en sık seslendirilen eserlerinden "Romen Halk Dansları"' ile Liszt'in rüyalı armonilerle dolu, orijinali piyano için bestelenmiş olan "Angelus" eserini yorumlayacak.







JÜRİLER BELLİ OLDU

Bu yıl 15-19 Aralık tarihleri arasında 4'üncü kez düzenlenecek Esenler Film Festivali'nin Kısa Film Yapım Desteği jüri üyeleri belli oldu. Jüri koltuğunda bu yıl yapımcı Halil Kardaş, yapımcı Zeynep Koray ve yönetmen Can Ulkay oturacak. Senaryo aşamasındaki projelerin üretimine yardımcı olmayı ve bu projelere destekle kısa film türüne katkı sağlamayı amaçlayan "Esenler Kısa Film Yapım Desteği"nde toplam ödül ise bu yıl 180 bin TL olarak belirlendi. Finale kalan 10 proje arasından jüri tarafından seçilecek 3 projeye 60'ar bin TL destek verilecek. Pek çok ilke ev sahipliği yapacak festivalde ayrıca ilk 10'a kalan projelere ekipman, kurgu ve color desteği de verilecek.