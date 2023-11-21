Eski Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart'ın 19. yüzyılda Fransız İmparatorluğu'nu yönettiği döneme ait tarihi şapkası, Fransa'nın başkenti Paris'teki bir müzayede evinde düzenlenen açık artırmada, 1,9 milyon Euro'ya alıcı buldu. Şapkayı satın alan kişinin kimliği ise henüz kamuoyu ile paylaşılmadı. Napolyon'un hayatı boyunca yaklaşık 120 bicorn şapkaya sahip olduğu ve çoğu özel koleksiyonlarda olmak üzere günümüze sadece 20 tanesinin kaldığı tahmin ediliyor.







Napolyon'un şapkasına açık artırma öncesi 600 bin ila 800 bin Euro arasında fiyat biçilmişti. Öte yandan efsane imparatorun inişli çıkışlı hayatını anlatan, 'Napolyon' adlı film de önümüzdeki cuma gösterime girecek. Duayen yönetmen Ridley Scott imzalı film şimdiye kadar çekilmiş en dinamik savaş sekansları ile seyirciyi nefes kesen bir yolculuğa çıkaracak.



MDOB 30. yılını özel bir konserle kutladı

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) kuruluşunun 30. yıl dönümü kapsamında 'Sanatın Unutulmaz Yolculuğu' konseri ile sanatseverlerle buluştu.







Konseri Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk de izledi. Sağtürk, 30 yıl içerisinde Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde müdürlük yapanlara onur belgesi verdi.



Küçük Prens prömiyer yaptı

Yıllardır dünyanın en çok satan kitapları arasında yer alan Antoine de Saint-Exupéry'nin 'Küçük Prens'i yeniden hayat buldu.







Tüm dünyada 400 milyon kişi tarafından okunmuş ve her yıl katlanarak okur sayısına yenileri eklenen zamansız eserin oyununu Kayhan Berkin sahneye koyarken, Taha Tegin Özdemir'in 'Küçük Prens'e hayat verdiği oyunun kadrosunda Deniz Işın, Doruk Şengün, Kenan Ece yer alıyor. Oyun 3, 7 ve 17 Aralık'ta sahnelenecek.



Grinko Türkiye'de 10 konser verecek

Besteleri milyonlarca kişi tarafından dinlenen dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko, 10 konserlik bir turne için Türkiye'ye geliyor. Grinko, Türkiye turnesini 10 Aralık'ta Bostancı'dan başlatacak.







Ardından Çanakkale, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Konya ve Ankara'da hayranlarıyla buluşacak olan ünlü piyanist, 25 Aralık'ta Zincirlikuyu'daki performans sanatları merkezinde sahne alacak.



Atatürk'ün Gemileri sanatseverlerle buluştu

Rahmi M. Koç Müzesi, Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yıl dönümünde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.







Ulu Önder'in denizciliğe verdiği önemin ele alındığı etkinlik kapsamında Atatürk'ün bindiği 36 deniz aracının bir araya getirilmesiyle oluşturulan 'Atatürk'ün Gemileri' isimli belgesel gösterildi. Yağlı boya tablolardan oluşan 'Atatürk'ün Gemileri' isimli sergi de katılımcılara eşlik etti.



Deli Kadın sahnede

'Kadın Dilinden Masallar' adlı performansıyla hatırlanan oyuncu Özden Karakışla'nın tek kişilik yeni oyunu 'Deli Kadın' seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Meryem Şahin tarafından kaleme alınan adlı oyunda Karakışla sahnede tek başına anlatının yükünü sırtlanıyor.







Sahnede her biri unutulmayacak delilik hikâyeleriyle seyirciyi hem güldüren hem duygulandıran karanlık komedi 25 Kasım Cuma akşamı sahnelenecek.