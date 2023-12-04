Rol aldığı neredeyse tüm işleri severek izlediğim oyuncu Didem Balçın'ın hızına yetişmek çok zor. Anne olması bile çalışma azmini yavaşlatmadı oyuncunun. Lila Gürmen ve Zeynep Şarkıgil ile birlikte 'Paris'in Delileri' adlı okuma tiyatrosuna henüz gidememişken yeni bir oyunla çıktı karşıma Balçın. Hem de bu kez hayli iddialı ve farklı bir oyunla... Shakespeare'in belki de en kanlı intikam oyunu 'Titus Andronicus'tan uyarlanan 'Titus Kompleks' adlı oyunu ne anlattığından çok nasıl anlattığıyla çarpıyor seyirciyi.







Olga Helen Bach ve Thomaspeter Goergen'in uyarladığı oyun, Ersan Mondtag imzalı rejisi, sahne ve kostüm tasarımıyla sinemayla tiyatronun iç içe geçtiği bambaşka bir seyir vaat ediyor. Çoğunlukla ortadaki devasa iki katlı dev platformun içinde oynanan oyun, aynı zamanda iki kameraman vasıtasıyla canlı olarak çekiliyor. Bu görüntüler üstte ve iki yanda yer alan barkovizyonlardan seyirciye canlı olarak aktarılıyor. Aynı zamanda bu platform oyun devam ederken zaman zaman dört kişi yardımıyla döndürülüyor.







Adeta sinema filmi izler gibi izlediğimiz oyun, bu haliyle biraz kafa karıştırıyor. Çünkü insan nereye bakacağını şaşırıyor. Teknik olarak hem seyirci hem de oyuncu için zor ve enteresan bir deneyim yaşatan oyunda rol alan Can Sipahi, Didem Balçın, Doğukan Polat, Elçin Afacan, Ferit Kaya, Mert Fırat, Onur Dilber, Yalım Danışman ve Hilal Attar'ı gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Neticede klasik bir tiyatro oyunu beklentisi içinde olanları hayli şaşırtacak olan 'Titus Kompleks', mutlaka görülmesi gereken bir oyun olmuş. Yolu ve alkışı bol olsun.







HAYVANLARIN İÇ DÜNYASI BU SERGİDE

Bilim ve sanat çevreleri tarafından dünyanın en kapsamlı hayvan anatomi sergisi olarak tanımlanan 'Body Worlds: Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi' umduğumdan da çok etkiledi beni. 3.5 metre yüksekliğinde 6 metre uzunluğundaki, tarihte plastine edilerek korunan ilk fil olan Samba, beş metre uzunluğundaki zürafa, kas ağırlığı 120 kilo olan goril başta olmak üzere 100'den fazla hayvanın iç dünyası sıra dışı bir deneyim sunuyor. Hayvan bedenlerini sanatsal bir yaklaşımla ortaya koyan serginin sadece çocukların değil, özellikle bilim insanlarının, anatomi bölümü öğrencilerinin, veterinerlerin ve hayvan dostlarının büyük ilgisini çekeceğini söylemek yanlış olmaz. Doğal yollarla hayatını kaybeden hayvanların iskeletleri kullanılarak Alman anatomist Prof. Dr. Gunther von Hagens tarafından oluşturulan sergi, ay sonuna kadar Ataşehir'deki bir sergi alanında açık kalacak...







'MUTLUYUZ' YOLA ÇIKTI

Sinemalar arka arkaya girecek komedi filmleriyle hareketlenmeye başlıyor. Ölümlü Dünya 2 filminin gördüğü ilgi, diğer komedi filmleri için de umut oluyor. Vizyon sırası bekleyen filmlerden biri de İbrahim Büyükak'ın yazıp, aynı zamanda yönetmen koltuğuna oturduğu 'Mutluyuz'. 29 Aralık'ta vizyona girmeye hazırlanan filmin ilk tanıtımı da beğeni kazandı. Yasemin Sakallıoğlu, Başak Parlak, Anıl İlter'in rol aldığı film, ayrılmak üzere olan bir çiftin eğlenceli hikâyesini anlatıyor.