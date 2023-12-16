Anadolu'nun zengin tarih, kültür, sanat ve medeniyet kimliğinin tüm dünyaya taşınması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri uluslararası platformlarda yerini aldı.

Festival, 1952 yılından bu yana Avrupa'nın en seçkin kültür sanat festivallerini bünyesinde barındıran Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyeliğine kabul edildi. Avrupa Festivaller Birliği (EFA), 40 ülkede yer alan yaklaşık 100 festivali birleştiren ve sanat festivallerini destekleyen bir yapılanma olarak öne çıkıyor.







Geçtiğimiz aylarda 11 ilde düzenlenen festivalde 20 bine yakın sanatçının katıldığı 4 binden fazla etkinlik, 30 milyondan fazla ziyaretçi toplamayı başarmıştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy festival sayısını 2028'e kadar 35'e çıkaracaklarını açıklamıştı. Bu doğrultuda hareket eden bakanlık geçtiğimiz gün 2024 festival takvimini açıkladı. Buna göre Adana, Şanlıurfa, Bursa, Samsun ve Van'ın eklenmesiyle festival heyecanı 16 ile yayıldı. Dolayısıyla Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin Anadolu'nun zengin kültürel mirasını dünya sahnesine taşıyacak olması bakımından EFA üyeleri arasında yer alması yerinde bir karar oldu.



SERGİLER YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Tüm dünyayı dolaştıktan sonra yurt dışından ülkemize getirilen özel sergiler sanatseverlerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Ataşehir'deki bir sergi alanında hayvanların anatomisini sunan ve bilim ve sanat çevreleri tarafından dünyanın en kapsamlı hayvan anatomi sergisi olarak tanımlanan Body Worlds: Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi yoğun ilgi nedeniyle 2 Şubat'a kadar uzatıldı.







Aynı şekilde günümüzden 3 bin 300 sene önce Mısır'da henüz çocuk yaşta tahta çıkan ve 18 yaşında hayatını kaybeden çocuk kral Tutankhamun'un hazinelerinden oluşan ve 400'ün üzerinde eserin yer aldığı Tutankhamun Çocuk Kralın Hazineleri Sergisi de yoğun ilgi üzerine 31 Mart'a kadar uzatıldı.







Ayrıca bilim kurgu tarihinin en önemli dönüm noktası Star Wars hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı sergi, 1 Şubat'a kadar İstanbul Sinema Müzesi'nde ziyaret edilebiliyor.



KAHKAHA DOLU OYUN

18 yıllık mesleki kariyerinde 12. oyununu sahneleme heyecanı yaşadı Mert Öner. Yönettiği oyunları yakından takip ettiğim genç tiyatro adamının bu yıl rejisini üstlendiği üçüncü oyun olan 'On yıl Sonra' önceki akşam Mecidiyeköy'de perdelerini açtı. Rüştü Onur Atilla, Doğan Akdoğan ve Özgün Bayraktar'ın rol aldığı oyun, 10 yıl aradan sonra eski arkadaşlarıyla bir araya gelen bir adamın değişen hayatını anlatıyor.







Üç oyuncunun da yüksek performansıyla seyirciyi kahkaha krizine sokan oyun, adeta çift terapisi gibi. İlişki üzerine düşündüren o kadar çok başlık var ki... Düşünün sevgilinizi en yakın arkadaşınızla tanıştırıyorsunuz ve onlar birbirlerine aşık oluyorlar. Aradan 10 yıl geçiyor, siz hâlâ hayatınızın kadınını unutamamışken, eski arkadaşınız sizi evine davet ediyor ve diyor ki, 'Ben artık sıkıldım, dayanamıyorum, kız arkadaşını sana iade etmek istiyorum.' Tepkiniz ne olur? Peki ilk görüşte âşık olmak suç mu? Kavgasız gürültüsüz ilişki olur mu? Sahi, mutlu olmak sadece mutsuz olmamak mı? Bu ve bunun gibi sorularla ilişkinin dinamiklerini sorgulayan kahkaha dolu oyunu kaçırmayın.



SABANCI'YA ÖDÜL

Sabancı Holding Yönetim Kurulu ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Avrupa Film Akademisi tarafından Sürdürülebilirlik Ödülü'ne layık görüldü.







Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen törende ödül konuşması yapan Güler Sabancı, "Dünyanın geleceği ve toplumsal gelişimin sağlanması için sinemanın dönüştürücü rolü bulunuyor. Vakıf olarak ortak vizyonumuzu temsil ettiğine inandığım Sürdürülebilirlik Ödülü'nün sahibi olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.



RESİM SANATINDA MANEVİYAT HAKİM

Sembolist ressam olarak tanınan ve resimleri müzayedelerde çok talep edilen Tolga Ezel, sanat dünyasıyla ilgili tespitlerini sürdürüyor.







Ezel, dünya çapındaki sanatçıların yapıtlarını ruhsallık üzerini inşa ettiklerini savunurken, gerçekliğin yerini maneviyatın aldığını belirtti.