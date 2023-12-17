Gazzeli tıp öğrencisi için konsere çıkacağım

SİNAN AKÇIL



KayKay çok iyi giriş yaptı. Keşke TikTok sadece müzik olsa. Şarkılarla vido çekilmesinde sorun yok ama bazı saçmalıklar var, onun kontrol altına alınması lazım. Sosyal medyanın da RTÜK'ü olması lazım.

Arnavutluk'tan çıkıp dünyada patlayan melodiyi aldım. Üstüne söz yazdım. Rabia ile güzel bir enerji yakaladık. Mutluyum. Klip de film tadında oldu.

Her şarkım hit olmuyor ama çok iyi bilinenler oluyor. Bu Kaykay da onlardan biri. Ebru Gündeş albümünde Aşığım Hala ve Bembeyaz şarkıları da öne çıktı.

Tutkulu, kavgalı dövüşlü aşklar yaşadım. Yaşadığım aşklar gibi aşklar yaşamayacağım diye korktuğum oluyor. Çünkü 500 şarkının 400'ü kaos üzerine kurulu. Aşk acısı zamanı inanılmaz büyük şarkılar çıktı.

300. şarkımda tıkandığımda hissettiğimde yine Allah'a dua ettim. Bana ilham gönderirsen umreye gideceğim diye dua ettim. İlk umreye gidişim de öyle oldu. Teşekküre gitmiştim. Şimdi 520'ye geldik. 600 şarkıya ulaşırsam ikinci umremi yapacağım.

Dışarıdan beni snop sanıyorlar ama tanıştıktan sonra samimi buluyorlar. Bana 'sempatik kasıntı' diyorlar.









SANAT CAMİASI DEVEKUŞUNU ÇOK SEVER!

Ekim'de 11 konserimi iptal ettim. Gazze'de yaşananlardan dolayı. Maalesef ünlü isimler de sitem etti bana. Sanat camiasında eksik duyarlılık hissediyorum Gazze'ye karşı. Çok fazla egoizm var. Sanat camiasının en sevdiği hayvanın deve kuşu olduğunu görüyorum. Çünkü kafalarını en ufak bir olayda kafalarını kuma gömüyorlar. Sanat dünyasını kafalarını kumdan çıkarmalarını davet ediyorum.

Benim gibi Cumhuriyet çocuğunu linç ettiler konser iptal ettim diye. Yavuz Bingöl'ün öncülüğünü yaptığı 20 Aralık'taki Gazze Yardım konserine ben de çıkacağım. AKM'deki konserin bilet gelirleri Kızılay aracılığıyla Gazze'ye gidecek. Gazzeli bir tıp öğrencisi sosyal medyadan, şarkını dinleyerek bomba seslerini duymamaya çalışıyorum diye yazdı. İnşallah bir gün yüz yüze söyleyeceğim diye yazdım ona. Sonra bağlantı kuramadım. İnşallah katledilen 18 bin kişi arasında değildir. Çarşamba akşamı o şarkımı onun için söyleyeceğim.



RABİA TUNÇBİLEK



SİNAN SNOP GÖZÜKÜR AMA SAMİMİ BİRİ

Sinan'ın çok iyi bir şarkısı vardı. Samsun Demir'e sordum. Biri Var şarkısını okumak istedim. Kendisine ulaştım, o şekilde tanıştık. O şarkıyı daha okumadım ama.

Sinan tahmin ettiğimden çok daha sıcak ve samimi. Daha snop sanıyordum. Aynı şeyi bana da söylüyorlar. Yeni tanıştığım insanlar bana da 'Soğuk, snop' diyorlar. Çok eğlenceli biri. İşine çok saygısı ve disiplini olan biri. Ben de öyleyim. Gırgır şamata yapıyoruz ama iş çalışmaya gelince ciddileşip disiplinli yaklaşıyoruz. O konuda da uyuştuk.

Hedefime sağlam adımlarla gittiğimi düşünüyorum. Çok iyi isimlerle çalışma imkânı buldum. Müzik benim ilk aşkım. En mutlu olduğum veya en üzgün olduğum zamanda şarkı söylerken buluyorum kendimi. Ses terapi gibi geliyor bana.

Haftaya Münih, Nürnberg ve Amsterdam konserlerim var.











LEVENT ÖZDİLEK



OKTAY'IN ÇOK İYİ EKİBİ VAR DİZİ İYİ GİDİYOR



Proje 1920'lerde başladı. Cumhuriyet dünyanın en büyük projesi. Oyunda, sahnede 70 arkada 40 kişi var. Bu büyük projeye böyle büyük bir iş yakışırdı. Cumhuriyetin 100. Yılına yakışır bir proje oldu. 19 Aralık Salı günü Zincirlikuyu'daki performans sanatları merkezinde oynayacağız. 26'sında Ankara'da oynayacağız.

İngiliz Lord Curson'u oynuyorum. Cumhuriyet nasıl kuruldu, ne tür bedeller ödendi, her şeye rağmen korumamız gerektiğini anlatıyoruz. Atatürk'ü oynayan arkadaşımız Serdar da çok iyi iş çıkardı. Çok da benziyor.



DİŞİ ROLLERİ SEVERİM

Hikâyeyi nasıl anlattığınız önemli. Volkan ve Bora, hikâyeyi anlatınca tamam dedim. Tam bir tiyatro oyunu da değil. Sahnede drama belgesel gibi. İyi kurgusal bir reji de var. Gülen'in ve Atatürk'ü oynayan Serdar'ın (Yeğin) dışında hepimizin 2-3 sahnesi var.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi devam ediyor bir yandan. Oktay'ı çok eski tanıyorum. Ben yapımcılığa soyundum battım. Biz oyuncular ticaretten anlamıyoruz. Oktay'ın çok iyi ekibi var, o iyi gidiyor. Oktay'ın özel bir seyircisi var. Gayet iyi gidiyor. Ben de onun en azılı düşmanını oynuyorum. O tür dişi rolleri severim. Beyaz lensle oynuyorum. Çok çarpıcı oldu. Seyirciden acayip tepkiler alıyorum.

40 yıl devlet tiyatrosundan sonra özel tiyatro deneyimim oldu. 7 yıl oldu kapatalı. Çok ciddi kira veriyoruz. Hâlâ vergi borcu ödüyoruz. Çok iyi işler yaptık ama özel tiyatro yapmak çok zor. Ozan Akbaba da ilk bizim tiyatroda oynamıştı.



ERHAN YAZICIOĞLU



GENÇLERE TARİHİMİZİ DOĞRU ANLATMAYA ÇALIŞIYORUZ



Atatürk ve Cumhuriyet'i anlatmanın heyecanını yaşıyoruz. Öyle bir onur ve gururla oynuyoruz ki… Ben 56 yıla 125 oyun sığdırdım. Ama en çok heyecanlandığım oyun bu. 10 oyun oynadık. Hâlâ çok heyecanlıyım. Gençlere tarihimizi doğru anlatmaya çalışıyoruz. Bu iş TikTok'la olacak iş değil. Gençlerin tarihimizle, Türkiye'yle yakından ilgilenmeleri lazım.

4 yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle TBMM'nin açılışını eski meclis binasında oynayacaktık. Sonra pandemi girince ertelendi. Ancak sonra yine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in gayretleriyle biz 15 gün içinde bir araya geldik. Müthiş bir aile olduk. Tiyatro Sahnekarlar ekibiyle birlikte sahneye çıkıyoruz. Fevzi Çakmak'ı oynuyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımız bunu yurt dışına da taşıyalım demiş. Yurt dışındaki başkentlerde de sahnelensin demiş.

Bakan Yusuf Tekin provalara geldi. Ben hep siyasilerin tiyatroya gelmediklerinden yakınırdım. Yusuf Tekin bizimle sarmaş dolaş oldu. Sorunlarımızı isteklerimizi sordu. İhya olduk.

Bu oyun bana çok iyi geldi. Vişne Bahçesi de 5 yıldır devam ediyor. 30 yaşındayken genç uşağı oynarken bugün 87 yaşındaki yaşlı uşağı oynuyorum.

Sosyal medyayı yakından takip ediyorum. Özellikle sağlıkla ilgili konularda yardım ediyorum. Hatta hiç tanımadığım birinin ameliyatına girip elini tuttum.



GÜLEN KARAMAN



MUCİZEVİ BİR ŞEKİLDE BİR ARAYA GELDİK



Çok kısa sürede bir araya geldik. Tiyatronun mucizesi. Tiyatro çok büyülü bir şey. Biz hakikaten mucizeyi gerçekleştirdik. Bunca senedir neden bu kadar heyecanlanıyoruz diye.

Günümüzde Cumhuriyeti anlatan bir öğretmeni oynuyorum. Anlatan kişiyim. Oyun baştan sona benim anlatımımla devam ediyor. Volkan Severcan ve Bora Severcan'ın kurduğu Tiyatro Sahnekarlar yapımcılığında heyecan içinde devam ediyoruz. Bizim eski Dormen Tiyatrosunun ruhunu taşıyorlar. Doğru ekip kurdular ki hâlâ birbirimize girmedik. Prova sürecinde biz de bir sürü şey öğrendik.

Olağanüstü müziklerimizi de Selim Atakan yaptı. Tüylerimiz diken diken dinliyoruz.

Ben de Vişne Bahçesi'nde oynuyorum. Seslendirme yapmaya da devam ediyorum.