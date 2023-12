Oktay abiyle oynamayı özledim

OZAN AKBABA

Oktay abinin yanında görmeyi özledi sanırım insanlar. Çok şükür yine kaldığımız yerden devam ediyor gibi oldu. Ben de Oktay abiyi onunla oynamayı özledim. Çok güzel bir abi kardeş ilişkimiz var.

Para kazanmak odaklı düşünmedim hiç. Hep belli kalıpta olmak istemedim. Azerbaycan Türkü bir karakteri oynuyorum. Eski oynadığım karakter ne kadar unutturabilirsem o kadar başarılı olurum diye düşünüyorum.

Kafkas kökenliyiz biz. Kafkasya'daki diğer halklarla etkileşimleri gereği Azerilerle de neredeyse birdir.

Sinemasız yapamam. ANKA'dan memnunum, ikincisini çok daha iyi yaparız. Çünkü Türkiye'nin ilk hız filmini biz yaptık. İkincisini de düşünüyorum. Biz çekene kadar en iyi hız filmi ANKA. Gurur duyuyoruz. Örneği yok çünkü.

Sadık Ahmet filmimiz var. Şubatta gösterime girecek. Harika bir kadrosu vardı. Anadolu dışında Türklerin zorluklarla yaşadıkları aşikar. Sadık Ahmet'in eşinin kardeşini oynuyorum. İçinde olmaktan gurur duyduğum bir iş oldu.

Ozan Ali'nin motor kullanmaya yeteneği varmış. Kenan Sofuoğlu'nun yanına götürüyoruz. Annesi biraz endişeleniyor ama erkek çocuğunun enerjisini atması lazım. Zayn çok hızlı. İnanılmaz bir çocuk.



SERENAY AKTAŞ:



EKİP BENİ ÇOK İYİ KARŞILADI



Gülcan Barka karakteriyle diziye dahil oldum. Baba figürü olmadan, 15 yaşında üvey annesini öldürmeye teşebbüs etmiş, sokaklarda yaşamaya devam etmiş bir karakter. Güçlü durması ve kendisini savunmaya alması gerekiyor. Ozan da çok yardımcı oluyor. Hazır bir ekibe dahil olmak biraz çekingenlik yaratıyor. Ama ekip muhteşem. Aile ortamı var. Hemen ekibe dâhil olup kendimi rahat hissetmemi sağladılar. Herkes olabildiğince güler yüzlü.

Zaman zaman futbolu özlüyorum. Hem futbol oynayıp hem oyunculuk yapayım diye lise son senemi açığa almıştım ama sonra oyunculukta daha özgür ve sınırsız olacağımı anladım. Futbolu bir yere kadar yapabilecektim. Bıraktığıma pişman olmadım.

Şu anda kadınlar futbolu çok daha popüler. Bizim zamanımızda o kadar popüler değildi. Kimse desteklemedi, sokakta top oynarken beni gördüklerinde babama şikâyet ediyorlardı. Babam da kızıyordu.









TOYGAN AVANOĞLU:



KOMEDİ İSTEMEME LÜKSÜM YOK



Önümüzde 2 projemiz var. Sağ Salim 3 ve C Takımı.

Sağ Salim bir seri film. İlk iki filmde ben yoktum. Yönetmenimiz Ersoy Güler başrol değişikliği kararı almış ve bana teklif etti rolü. Ordu'da yaylalarda çektik.

Salim elini attığı her işi kurutan bahtsız bir adam. Ben öyle değilim. Aksine girdiğim dükkâna bereket gelir.

Ben de dramlarda oynamak istiyorum ama daha vaktim var. Komediyi çok seviyorum. Şiveli işlerle başladım karakterler hep şiveli gelmeye başladım. Komedi istemiyorum deme lüksüm yok şu anda.

Bursa Bülbül'ünde Doktor Fatih rolünü çok sevdiler. Şarkı söyledim. Çok seviyorum şarkı söylemeyi de. Müziği çok seviyorum. Tür ayrımım yok, hem söylerim hem dinlerim.

3 yaşında kızım var. Ben tek çocuğum ikinciyi istiyorum aslında. Bütün boş zamanlarımı evde geçiriyorum. Kız babası olunca daha vicdanlı daha duygusal oldum sanki. Prenses ayakkabısı aldım topuklu. Evde onunla dolaşıyor. Prenses olduğuna ikna oldu.

Eşimin elini ilk tuttuğumda tanışırken seninle evleniriz demiştim.









WILMA ELLES:



YAKINDA SİZİN GİBİ KONUŞACAĞIM



Yeniden bir tiyatro oyununda olmaktan çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Türkan karakterini oynuyorum, önce komedi sonra drama dönüyor. İyi bir ekibimiz var. Kosta Kortidis'in yönettiği bir oyun. Türk aksanı için ders almaya başladım. Yakın zamanda sizin gibi konuşacağım.

Çok dijital bir dünyada yaşıyoruz. İnsanlar filtresiz gerçekçi bir hikâye görmek istiyorlar. O yüzden tiyatrolar çok yoğun.

Hem çok fazla oyun var hem de seyirci çok ilgi gösteriyor.

Hayatımda hep Türk arkadaşlarım vardı. Sonra ben de Türk oldum. Her gittiğimde İstanbul'u özlüyorum. Ben 13 yıldır Türkiye'deyim.

Annelik oyunculuğu besliyor. İkisini bir arada götürmeyi çok seviyorum. İkizler Milat ve Melodi 8 yaşında. Manolya da 3 aylık. Benim 4 kardeşim, eşimin de 8 kardeşi var. Kalabalık bir aileyiz.

İslami bilgiler ve siyaset okudum. Farklı ülkelerde yaşamayı insanların hayatı hakkında her şeyi öğrenmek istedim, o yüzden siyaset okudum. Çok zor bir konu. Annem yönlendirdi bu konuya. Çok muhafazakar ailede büyüdüm.

Hollywood değil Bollywood istiyorum demiştim. Kötü bir karakterle başladım ama çok sevdiler. Hâlâ yurt dışında büyük ilgi gösteriyorlar.