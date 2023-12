Pandemi sonrası eski günlerine dönmeye çalışan sinema sektörü, sene başında yaşadığımız deprem ve son dönemde gelen şehit haberleri sebebiyle bir türlü istikrarı sağlayamadı. Sektör seyirci anlamında arzu edilen seviyeye ulaşmasa da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sinemaya desteği bu yıl da sürdü. Bakanlık sinema projelerine 2023 yılında 145 milyon lira destek sağladı. En son yapılan toplantıda 46 milyon 500 bin lira destek sağlanan 11 proje açıklandı. Bakanlıktan destek alan projeler arasında Türk edebiyat ve fikir hayatının en önde gelen isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek'in aynı adlı eserinden uyarlanacak olan ve yönetmenliğini Murat Çeri'nin üstleneceği 'Bir Adam Yaratmak' filmi de yer aldı.







Üstad Necip Fazıl'ın 1937'de kaleme aldığı ve bir tiyatro yazarının geçirdiği büyük ruh çilesini anlatan eseri bakanlıktan tam 6 milyon lira destek alarak, en fazla destek alan proje oldu. Ortak Yapım desteği türünde ise Nasreddin Hoca'nın anlatılacağı ve Türk dünyası ülkelerinin ortaklığında gerçekleştirilecek olan 'Hodja Nasreddin' adlı animasyon filme 3 milyon lira destek kararı çıktı. Filmin yönetmenliğini 'Wanted' ve 'Ben-hur' gibi önemli Hollywood yapımlarının da yönetmenliğini üstlenen Kazak yönetmen Timur Bekmambetov yapacak. Öte yandan Bakanlığın animasyon projelerine verdiği destek de her geçen yıl artarak devam ediyor. Bakanlık, 2005-2023 arasında 27 uzun metrajlı animasyon film projesine 33 milyon TL destek sağlayarak üretime büyük katkı sağladı.



Fındıkkıran Balesi perdelerini açtı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Rus besteci P. İ. Çaykovski'nin 1891 yılında bestelediği son eseri olan Fındıkkıran balesi geçtiğimiz akşam perdelerini açtı. Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Salonu'nda sahnelenen baleye seyircilerin de ilgisi yüksek oldu. Küçük Alman kız Clara Stahlbaum'un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyalarının konu edildiği büyü- masal tarzı eseri







Lale Balkan sahneye koydu. Bir yeni yıl klasiği olarak dünyadaki bütün bale topluluklarının repertuvarında değişmez bir yer alan Fındıkkıran balesi, yeni yılda da sahnelenmeye devam edecek. Mehmet Balkan imzalı koreografisi ve Sevtaç Demirer'e ait kostümleri ile görkemli bir deneyim yaşatan Fındıkkıran balesi 3-6-10-17- 24-27 Ocak'ta AKM'de izlenebilir.



Yeni yıla yeni oyunlar

Tiyatroda yeni yılda da yine iddialı projeler yer alacak. Beni en çok heyecanlandıran iki oyun oldu. Biri şampiyonlar ligi gibi kadrosuyla bir an önce başlamasını dilediğim bir oyun Nisan Ceren Özerten'in yapımını üstlendiği, Engin Günaydın'ın yazıp Doğu Yaşar Akal'la yönettiği ve başrolü de Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka, Deniz Cengiz ve Gökçen Gökçebağ ile paylaştığı 'Hücreler'...







İnsan vücudundaki hücrelerin hayatını fantastik ve sürreal bir komedi dili ile aktaran oyun 19 Ocak'ta Maslak'taki gösteri merkezinde perde açacak. Merak ettiğim diğer oyun da Dostoyevski'nin 'Öteki' adlı zamansız eserinden yine aynı adla uyarlanan oyun... 12 Ocak'ta Zincirlikuyu'daki performans sanatları merkezinde prömiyerini yapacak oyunun kadrosunda Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan yer alıyor. Farklı uyarlaması ile özgün bir kara komedi sunacak oyunu merak ediyorum.