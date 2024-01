Oyuncu Zerrin Tekindor'un tek kişilik performans gösterdiği ödüllü oyunu 'Toz' ilgiyle izlenmeye devam ediyor. 2021'de sahnelenmeye başlayan oyun, bu zamana dek 264 temsil yaptı. Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazdığı, Hira Tekindor'un yönettiği kapalı gişe yoluna devam eden oyunun yakın zamandaki temsilinde sıra dışı bir olay yaşandı. Tekindor, oyun sırasında kendisini uzun süre cep telefonuyla çeken kadına daha fazla kayıtsız kalamıyor ve oyunu kesip seyirciyle diyaloğa giriyor. Tekindor'un oyunu kesip kadına kendisini çekmemesi gerektiğini söylemesinden bir diğer seyirci rahatsız oluyor ve bu durumu da gayet normalmiş gibi oyunun resmi sosyal medya hesabından şöyle yorumluyor:







"Oyun sırasında 3. sıradaki kadınla diyolağa girdi. Hanımefendi çekmediğini söyledi. Görüyorum çekiyorsunuz diye konuşmasını sürdürdü. Bu nasıl seyirciye saygı anlamıyorum. Bunlar asla yaşanmayacak şeyler. Üstelik flaş patlar telefon çalar anlarım ama o kadar gereksiz bir diyalogtu ki benim başıma gelse salonu terk ederdim. O gerginlik bize de geçti. Hayranı olduğum sanatçının seyirciyle bu diyaloğunu hiç yakıştıramadım."

Tekindor da oyun sırasında kayıt yapılmasına değil de oyuncunun seyirciyi uyarmasına takılan kadına oldukça uzun bir cevap verdi.









SAYGIMDAN YAPTIM

Usta sanatçı, tiyatronun seyirciyle oyuncu arasında karşılıklı nefes alarak yapılan bir iletişim olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Tek başına oynanan son derece konsantrasyon gerektiren bir oyunda, oyuncunun tam görebileceği noktaya oturup oradan çekim yapılmasını siz normal görüyorsanız, tiyatroya gidildiğinde ne yapılması gerektiğinin en önemli ve ilk kuralını bilmiyorsunuz demektir. Oradan kayıt yapıldığını görmemiş olsaydım durduk yere oyunu niçin durdurayım? Ayrıca hanımefendi 'Video çekmiyorum' demedi, 'Telefonun parlaklığı kapalı' dedi. Her oyunda çekenler oluyor, ben hep devam ediyorum ama gözümün önünde, en orta yerde video çekilirken, ben de oradan çekildiğimi görerek oynamaya çalıştığım zaman, oyunum yeterince kuvvetli olmayacaktır. Bu hisle oynamak çok zor ve diğer seyircilere en iyi performansımı sergilemek istediğim için de oyunu kesmek durumunda kaldım. Diğer seyircilere olan saygımdan yaptım yani... Sizin de buradan video çeken seyircinin savunmasını yapmanız gerçekten inanılır gibi değil. Siz seyirci olarak sağınızda solunuzda kayıt yapan birini görürseniz benden önce davranıp nazikçe bu seyirciyi uyarıp engellemeniz lazım. Seyirciye bakarak oynanan bir oyunda gözümün önünde cep telefonları kalkarsa ben o oyunu yine keseceğim. Dünyanın her yerinde oyuncular böyle bir saygısızlık yapıldığında oyunu kesebilirler. Ben orada kayıt altına alınarak oynamak zorunda değilim." Neticede Tekindor yüzde yüz haklı, keşke her oyuncu onun gibi, anında duruma müdahale etse de o seyirci utancından yerin dibine girse. Ne yazık ki tiyatro adabı bilmeyen seyirciler yüzünden bu tür olaylar sıkça yaşanmaya devam edeceğe benziyor.











İş Sanat'tan yılın ilk konseri

İŞ Sanat'ın geleneksel yeni yıl konseri 'Viyana Gala' English Chamber Orchestra ile İş Kuleleri Salonu'ndaydı. Stephanie Gonley yönetimindeki English Chamber Orchestra ve soprano Corinne Cowling, Viyana valsleri ve polkalarla seyircilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Orkestra ile birlikte sahne alan dansçıların performansları, müzik ve dansın uyumunu gözler önüne serdi. Renkli kostümleri ve danslarıyla sanatseverlere görsel bir şölen sunan dansçılar, izleyiciler tarafından beğeniyle izlendi.











Filmler bu kez sahnede

Titanik, Baba, Kadın Kokusu, Pulp Fiction, Gladyatör, Cesur Yürek, Çöpçüler Kralı ve daha niceleri... Sinema tarihinin en çok izlenen bu filmlerin kendine özgü müziği de geldi mi aklınıza? Eğer siz de benim gibi film müziklerini dinlemeyi seviyorsanız, 14 Ocak'ta AKM'de sahnelenecek olan 'Film on the Stage' konserini kaçırmamalısınız. Şef Musa Göçmen eşliğindeki 40 kişilik senfoni orkestrası ile 13 dansçı ve 3 opera sanatçısının performansıyla seyirciyle buluşacak olan etkinlik; müzik, dans ve sinemayı bir araya getiriyor.