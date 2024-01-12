Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı, önceki gün Ankara'da tarihi Türk Ocağı Sahnesi'nde düzenlenen 'Devlet Tiyatroları, 2024 Tiyatro Her Yerde' programında önemli açıklamalar yaptı.







Önümüzdeki aylarda 75. yaşını kutlayacak olan DT'nin 13 yerleşik, 10 yerleşik olmayan bölgede, protokol kapsamında ise 4 bölgede 52 sahnede sanatseverlerle buluştuğunun altını çizen Karadağlı, önceki yıllardan kalan oyunlarla beraber 200-250 civarında farklı oyunla, yılda ortalama 6 bin kez perde açtıklarını söyledi. Yeni projelerle ilgili konuşan Karadağlı, Türkiye ile Yunanistan ortak yapımı 'Romeo ve Juliet' oyununu ilk kez İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahneleyeceklerini, oyunun provalarının Yunanistan'da yapılacağını belirtti.







Karadağlı, yaptığı konuşmada, "Devlet Tiyatroları ile Yunanistan Pire Şehir Tiyatrosu'nun ortak yapımı olan oyun, iki ülke arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirecek, sergilenen aşk masalı üzerinden sevginin değeri bir kere daha vurgulanacaktır. Yunanistan'da provaları yapılacak oyun, ilk defa İstanbul'da AKM'de seyirciyle buluşacak. Ankara ve İzmir'in ardından Atina'da sahnelenecek. Böylece bir kere daha koşulsuz sevgi bizlere merhem olacak" açıklamasını yaptı.



AKM'DE TARİHİ BİR MÜZİK GECESİ YAŞANACAK

Türkiye'nin kültür ve sanat merkezi AKM, en yeni ve gelişmiş sahne teknolojisiyle seçkin etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 16 Ocak Salı günü AKM Tiyatro Salonu'nda saat 20:00'de düzenleyeceği özel bir konserle sanatseverlerle buluşuyor. 'Mezopotamya'dan Ege'ye' geçmişten günümüze kadar uzanan kültürel çeşitliliği ve tarihi hikayeleri müziğin büyülü dünyasında bir araya getiriyor.







Bu özel konserde, Mezopotamya'da başlayıp günümüz Türkiye topraklarına kadar uzanan operatik hikayeler ele alınıyor. Büyük besteciler G.F.Händel, T. Traetta, C.W.Gluck, G.Rossini, J. Offenbach'ın eserlerinden seçilen parçalar, tenor Mert Süngü'nün etkileyici sesiyle hayat bulacak. Ayrıca, gecenin zenginliğine Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın anlatımı ve piyanist Fügen Yiğitgil'in performansı da katkı sağlayacak.



MÜZEDE SANAT KONUŞULACAK

Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olarak açılan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin giriş katında bulunan çok amaçlı salon BlackBox'ta toplumsal hayata değer katan etkinlikler devam ediyor. BlackBox sahnesi şiirden arkeolojiye, edebiyattan resme uzanan derin sohbetlere ev sahipliği yapıyor. Sahnenin ocak ayı programı bugün başlıyor.







'Prof. Dr. Havva İşkan ile Patara'nın İzinde' başlıklı programda uzun yıllar Patara Antik Kenti'nin kazı başkanlığını yapmış İşkan Patara'nın görkemli hikayesini anlatılacak. Program kapsamında 19 Ocak'ta 'Onur Caymaz'ın Anlatımıyla Müzede Şiir Var'; 25 Ocak'ta 'Gül İrepoğlu Anlatıyor: Tuvalde Deniz Coşkusu' başlıklı sohbetler yer alıyor.



GENÇLİK AŞISI PERDEDE

1996 doğumlu genç yazar Beyza Alkoç'un '3391 Kilometre' adlı kitabı sinemaya uyarlandı. Ömer Faruk Sorak yapımcılığında Fulya Özcan senaryosuyla sinemaya uyarlanan film bugün gösterime girdi.







Deniz Enyüksek'in yönettiği filmin başrollerini 2003 doğumlu Derya Pınar Ak ve 2001 doğumlu Ahmet Haktan Zavlak paylaşıyor. Masum, naif bir aşk hikâyesini anlatan filmi ben de gençler kadar merak ediyorum. Bakalım bu gençlik aşısı perdeye nasıl yansımış?

