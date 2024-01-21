Tiyatro Keyfi'nin kurucusu Kemal Başar'ın yönettiği yeni oyunu, 'Söz Veriyorum'u geçtiğimiz akşam Gayrettepe'deki sahnede izledim.

Rus yazar Alexie Arbuzov'un klasikleşmiş metnini izleyenler arasında Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu Ataşesi Andrian Andrianov da vardı. Ukrayna doğumlu Rus yazar Arbuzov'un yazdığı ve bombardıman altındaki kentte yaşam savaşı veren üç gencin hikâyesini anlatan oyunda, Savaş Alp Başar, Zelal Barlas ve Efe Can Karakaya rol alıyor.

Rock müziklerle duygu yoğunluğunun artırıldığı oyun 3 başarılı gencin başarılı performansıyla bu senenin akılda kalan işlerinden biri. Bu oyun ve o günkü gösterimi özel kılan bir diğer detay da oyuna Rus diplomatların ilgisi. Malum savaş sebebiyle tüm dünyada Rus yazarların oyunlarına ambargo uygulanıyor.







Başar tüm dünyada Rus oyunlarına ambargo uygulandığını ancak Türkiye'de bunun geçerli olmadığını söyleyerek şöyle konuştu: "Biz nasıl kültürümüzü başka ülkelere taşımak istiyorsak diğer ülkelere böyle ilkel bir ambargo uygulandığında bizim karşı çıkmamız gerekir. Tiyatro Keyfi, bu bilinçle bir Rus yazarının oyununu yaptı. Bu bilinçle bir Rus yazarın barış, hoşgörü, kardeşlik, dostluk anlatan bir klasiğini sahneye taşıdı.

Tüm dünyada Rus oyunu yasak biz burada Ukrayna'da doğmuş Rus yazarın oyununu sahneliyoruz. Bu özgürlük Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde. Erdoğan burada iki ülke arasında arabuluculuk yaptı. Barış yanlısı tavır sergiledi. Ben de sanatın bombalardan daha güçlü olduğuna inanıyorum. Doğruları da söylemekten çekinmiyorum. Burada bu oyunu Rus başkonsolosun seyretmesi, buna ilgi göstermesi çok önemli. Oyun dünyayı dolaşacak ve dünya barışına katkı sağlayacak."

Yurt dışında sahnelediği oyunlarla ülkemizi başarıyla temsil eden Başar'ı bu hassasiyetinden ve cesaretinden ötürü ayrıca tebrik etmek gerekiyor.







VİZYONDA ROMANTİZM RÜZGARI ESTİRECEK

Çakallarla Dans serisiyle kitlesini genişleten yönetmen Murat Şeker, bu kez seyircisini romantizmin doruklarına çıkarmayı vaat ediyor. Senaryosunu Ali Tanrıverdi ile birlikte kaleme alan Şeker'in Aşk Mevsimi adını verdiği filmde başrolleri Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu paylaşıyor. Geçtiğimiz gün bir araya geldiğimiz ekip, filmden oldukça umutlu. 'Şirin' ile 'Ali Yaman'ın Bozcaada'da başlayıp İstanbul'a uzanan, yıllar içerisinde git gide karmaşıklaşan hikayesinin anlatıldığı film biyografi, komedi ve çocuk filmlerinin ambargo koyduğu salonlarda aşkın heyecanını güzelliğini yaşamak isteyenlere ilaç gibi geleceğe benziyor. 'Hayatının aşkı mı, yoksa hayat arkadaşı mı?' sorusuna şahane müzikleriyle yanıt arayan film, 2 Şubat'ta vizyonda romantizm rüzgarı estirecek.







DİZİ BİTTİ, DOSTLUK BAKİ

2015-2018 yılları arasında ATV'de yayınlanan ve yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören Kırgın Çiçekler dizisinin başrol oyuncularından Hazar Motan üçüncü sergisini geçtiğimiz gün açtı. Dizide Cemre karakterini canlandıran Hazar Motan'ın yeni eserlerini sergilediği resim sergisine dizideki arkadaşları Aleyna Solaker ve Nil Keser de katıldı. Birbirlerinden hiç kopmadıklarını söyleyen Motan, "Dizi biteli 6 yıl oldu ama bizim arkadaşlığımız hep devam etti. Hiç kopmadık. Bu dostluğun devam etmesi bu camiada zor ama biz çok küçük yaşlarda başladık, beraber büyüdük. Orası okul gibiydi set gibi değildi. Ailemizden çok birbirimizi görüyorduk. O yüzden dizi bitti, dostluğumuz baki kaldı. Ayda mutlaka en az bir iki kere görüşüyoruz" dedi. Motan'ın 15 eserinin yer aldığı sergi iki ay boyunca devam edecek.



'GÖNÜLLERDE BERABERİZ' DEDİLER

İki kardeş ülke Azerbaycan ve Türkiye arasındaki samimi ilişkiler kültür sanat alanında da devam ediyor. Örneğin Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından sahnelenen ünlü Azeri operet Arşın Mal Alan Ankara'da büyük ilgiyle izleniyor. Yine bu ilişkileri sağlamlaştırmak için geçtiğimiz akşam Türk Dünyasında Birlik ve Beraberliği temsilen Şahin Paşazade'nin ev sahipliğinde 'Gönüllerde Beraberiz' etkinliği düzenlendi. Bu yıl 8. kez düzenlenen etkinliğe iş dünyası, siyaset ve sanat camiasından yoğun bir katılım oldu. Şarkıcı Demet Akalın'ın konser verdiği etkinlikte iki ülke arasındaki ilişkilere katkıda bulunanlara plaket verildi.