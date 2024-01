Efsanevi müzisyen Sir Elton John, Atlanta'nın gözde Buckhead semtindeki Peachtree Road'ta bulunan ve geçtiğimiz kasım ayında 7,2 milyon dolara sattığı dairesinde yer alan eserlerini ve kişisel eşyalarını müzayedeye çıkarıyor. İngiliz ikonun hazineleri Christie's New York'un düzenlediği 'The Collection of Sir Elton John:







Goodbye Peachtree Road' başlıklı müzayede serisinde sunulacak. 9-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek sekiz ayrı müzayede; düzinelerce ipek gömleğinden 'The Bitch is Back' yazılı elmas kolyeye, ünlü çizmelerinden oturma odasındaki piyanosuna, ödüllü kostüm tasarımcısı Sandy Powell'ın 47. doğum günü için tasarladığı elbiseye dek birçok kişisel parça yer alacak.



Ünlü Azeri operet Ankara'da perde açtı

Azerbaycanlı besteci Üzeyir Hacıbeyli tarafından 1913'te bestelenen romantik komedi 'Arşın Mal Alan' opereti, sahnelenişinin 111. Yılında Ankaralı sanatseverlerle buluştu. Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen eser, önceki akşam Opera Sahnesi'nde prömiyer yaptı.







Eseri 1997'den beri sahneleyen Azeri rejisör Hafız Guliyev'in yönetiminde sahnelenen bale gösterisini Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk de izledi. Esger rolünü seslendiren tenor Şenol Talınlı başrolü eşi Esin Talınlı ile paylaşıyor. 'Gülçöhre' karakterine hayat veren soprano Esin Talınlı; 2003 ve 2013'ten sonra üçüncü kez aynı operetle Ankaralı sanatseverlerin karşısına çıktı.



Film müzikleri AKM'de seslendirildi

Sinema tarihinde iz bırakmış 'Titanik', 'Baba', 'Kadın Kokusu', 'Gladyatör' gibi filmlerin unutulmaz müzikleri, 'Film On The Stage' adlı gösteride seslendirildi.







Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda seyircilerle buluşan gösteride şef Musa Göçmen ve orkestrasına solistler Melis Kızılaslan, Zeynep Burcu Altınel ve Doruk Ören eşlik etti. Ersin Ayhan'ın yönetmenliğini üstlendiği performansta dans ve müzik bir araya geldi. İzleyenler hem film müzikleriyle coştu hem de birbirinden güzel danslarla filmin adeta havasına girdi.



Teknoloji faydalı mı zararlı mı?

Stacey Gregg'in 2013 yılında yazdığı, 'Override' oyunu önceki akşam ilk kez tiyatroseverlerle buluştu. Biletleri günler öncesinde tükenen oyunun prömiyeri seyircinin büyük ilgisiyle gerçekleşti.







Teknolojinin insan bedeni üzerindeki etkilerini masaya yatıran oyunun yönetmenliğini Taner Tunçay üstlenirken oyuncu kadrosunda Ceyla Odman ve Çağlar Ertuğrul yer alıyor. Teknolojinin insan bedeni üzerindeki etkilerinden kaçınmak için bebeklerini bu kaotik ortamdan uzak bir çiftlik evinde doğal olduğu bir ortamda gerçekleştirmek isteyen çiftin hikayesi çok tanıdık geliyor.



Tiyatro festivalinin yeni küratörü Mehmet Birkiye

İKSV tarafından düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali son iki senedir küratöryal sisteme geçmiş ve bu görevi ilk olarak usta yönetmen Işıl Kasapoğlu üstlenmişti.







Kasapoğlu'nun 2 yıllık görevini üstlenecek isim belli oldu. 2024 ve 2025'te düzenlenecek 28. ve 29. edisyonlarının küratörü, yönetmen-oyuncu ve akademisyen Prof. Dr. Mehmet Birkiye olarak belirlendi. Birkiye geçtiğimiz aylarda İKSV 2023 Onur Ödülü'nü İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'ndan almıştı. Yönettiği çoğu oyunu severek izleyen biri olarak Birkiye'nin seçkisiyle hazırlanacak oyunları merak ediyor, başarılar diliyorum.