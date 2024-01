2021-2022 futbol sezonunu 81 puanla zirvede tamamlayan ve 37 yıl aradan sonra şampiyonluk hasretine son veren Trabzonspor'un tarihinde 7'nci kez mutlu sona ulaştığı şampiyonluk hikayesi film oldu. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'un oynadığı müsabakaların devre arası ve maç sonu görüntüleri, deplasman yolculukları, taraftar öykülerinin yer aldığı 'İnadıyla Şampiyon' isimli belgesel film dün vizyona girdi. Yapımcılığını Serdar Şen'in yaptığı filmin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor.







60 yıla yaklaşan şanlı Trabzonspor tarihini ele alan film, bir şampiyonluk filminden daha fazlası. Nitekim filmde 1967 yılından günümüze dek yaşanan başarılar, travmalar, bordomavili kulübün efsanelerinin başkanlar ve kurucu üyelerinin şahitliğinde anlatılıyor. Taraftarıyla havasıyla coğrafyasıyla tam bir futbol kenti olan Trabzon'a bu belgesel çok yakıştı. 'Bizde umut bittiğinde , inat başlar!' sloganlı filme taraftarın da büyük ilgi göstereceğini düşünüyorum.







AKM'DE İKİ USTA İSME SAYGI

Türkiye'nin modern folk müziğine damga vurmuş iki büyük sanatçı, Cem Karaca ve Barış Manço'nun eşsiz eserleri, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu tarafından seslendirilecek. AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda yarın akşam gerçekleşecek gecede müzikseverler nostaljik bir müzik yolculuğuna çıkacak. Güçlü bir rock kültürü yaratılmasının öncülerinden Cem Karaca ile 200'den fazla bestesi olan, bir çok dilde şarkıları söylenen Barış Manço'nun unutulmaz eserleri Sevingül Bahadır, Cihan Okan ve Jülide Karan tarafından seslendirilecek. Bu özel gecenin, sanat yönetmenliğini ise Bora Kayalar üstleniyor.







DOSTLUK ANLAŞMASI'NIN 100. YILINA ÖZEL KONSER

1923'te imzalanan Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100. yıl dönümü vesileyle yapılan etkinliklere İş Sanat da eklendi. Geçtiğimiz hafta ünlü Pannon Orkestrası hem AKM'de hem de CSO Ada Ankara Sahnesi'nde iki konser vermişti. Bu kez İş Sanat bu kapsamda, Franz Lizst Akademisi'nin seçkin müzisyenlerinden kurulan Anima Musicae Oda Orkestrası ile Macar asıllı kemancı Gwendolyn Masin'i ağırlayacağını açıkladı. Özgün ve etkileyici performanslarıyla klasik müziğin tanınmış toplulukları arasında yer alan orkestra ve Masin, 17 Nisan Çarşamba İş Kuleleri Salonu'nda seyircinin karşısında olacak.







ÖRÜMCEK ADAM İSTANBUL'DA

Ünlü çizgi romandan sinemaya uyarlanan ve beyazperdede büyük ilgi gören Örümcek Adam bu kez özel bir müzik deneyimiyle sanatseverlerle buluşuyor. Brooklyn, New York'taki tarihi Kings Theatre'da biletleri tükenen ve görkemli dünya prömiyerinin ardından Birleşik Kralık turnesine çıkan "Spider-Man: Into The Spider-Verse Live in Concert" bu kez İstanbul'da seyirci karşısına çıkacak. 3 ve 4 Şubat'ta iki gün üst üste Zincirlikuyu'daki bir performans sanatları merkezinde gerçekleşecek konserde filmin unutulmaz müzikleri, yine yapımın göz alıcı sahneleriyle canlı orkestra eşliğinde seyircilerin beğenisine sunulacak.







SİYAD EN İYİLERİ SEÇTİ

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyelerinin oylarıyla 2023 yılında sinema salonlarında ve dijital platformlarda gösterilen en iyi uluslararası filmler seçildi. Yönetmen koltuğunda kadınların öne çıktığı bu yılda SİYAD'ın uluslararası seçimlerinde de ilk sıralarda yönetmen kadınların filmleri yer aldı. Vizyon filmleri içerisinde Fransız yönetmen Justine Triet'nin geçen yıl Cannes Film Festivali'nde büyük ödül Altın Palmiye'yi kazanan ve şimdi de en iyi film dalında Oscar adayı olan 'Bir Düşüşün Anatomisi' on filmlik listenin ilk sırasında yer aldı. Türkiye'deki ilk gösterimi dijital platformlarda yapılan filmler arasında ise İskoçyalı Charlotte Wells'in yönettiği "Güneş Sonrası" (Aftersun) zirveye yerleşti.