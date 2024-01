Türkiye'nin en köklü araştırma kurumlarından Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), İslam kültür ve medeniyetinin on beş asırlık serüvenine ilişkin İslam coğrafyasında telif edilmiş ve tamamlanmış ilk özgün ansiklopediyi konu edinen 'Hep Otuz Üç Yaşında' isimli bir kurmaca-belgesel film hazırladı. Yönetmenliğini Murat Pay'ın üstlendiği kurmaca-belgesel film, İslam kültür ve medeniyetinin on beş asırlık tarihinin tüm alanlarını kapsayan (44 + 2) ciltlik dev eser TDV İslâm Ansiklopedisi'nin hikâyesini anlatıyor.







İlahiyat fakültesini bitirmiş genç bir akademisyen olan Niyaz ile Ekmel adlı hocanın karşılaşması üzerinden ilerleyen belgesel, Türkiye Cumhuriyet tarihinin kolektif bir hafızayla hayata geçirilmiş en büyük kültür hareketlerinden birisinin 33 yıla yayılan çarpıcı hikâyesini aktarıyor. Yönetmen Pay'ın, 'Büyük bir emeği, 33 yıla yayılan bir başarı hikâyesini bir filme sığdırmak kolay değil. Bu büyük hikâyeye küçük bir katkı sadece' dediği belgeselin, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanı Prof. Dr. Mürteza Bedir'in de katılımıyla pazar günü AKM'de galası yapılacak.







AKM'DE 'YARIYIL BİR BAŞKA'

Türk Telekom, kültür ve sanatın kalbi Atatürk Kültür Merkezi'nde hayatın her alanına dokunan çalışmalar gerçekleştiriyor. Karnelerini alan öğrenciler, Tiyatrodan atölyelere, sinemadan çocuk operasına birbirinden özel etkinliklerle tatillerine renk katma fırsatı buluyor.

'Türk Telekom'la AKM'de Yarıyıl Bir Başka" etkinlikleri kapsamında 27 Ocak Cumartesi 'Bremen Mızıkacıları Mutfakta', 3 Şubat Cumartesi 'WOLFIE Harikalar Operası'nda', 4 Şubat Pazar günü ise 'Evvel Zaman İçinde' gibi sevilen oyunlar AKM Tiyatro Salonu'nda çocuklarla buluşacak. Ayrıca Türk Telekom'un AKM'de düzenlediği Bricks 4 Kidz ile Robotik LEGO atölyesi etkinliği, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunacak.







AMSTERDAM'DA FİLM MÜZİĞİ KONSERİ VERECEKLER

İzmirli iş insanları Ceyhan ve Fatma Olten çiftinin 10 yıl önce ülkemizdeki konservatuar mezunu kadro bulamamış sanatçılar için kurmuş olduğu Olten Filarmoni Orkestrası, başarı hikayesiyle dolu 10 yılını tamamladı. Müziğin evrensel dili ve aydınlık yüzü ile tanıştırabilecek sanatçı gençlere istihdam sağlayıp onlara kendilerini ifade edebilecek bir platform oluşturan Olten Filarmoni Orkestrası Amsterdam'da Unutulmaz Film Müzikleri ile sanatseverleri büyüleyecek. 14 Şubat Sevgililer Gününde Amsterdam'ın ünlü Concertgebouw Salonu'nda özel bir konsere imza atacak olan Olten Filarmoni Orkestrası 70 kişilik kadrosuyla en güzel film müziklerini sanatseverler için icra edecek.







FESTİVAL YOLCULUĞU BAŞLIYOR

Toplumsal sorunlara değinen kısa filmleriyle öne çıkan ve 'Asfur' isimli ödüllü kısa filmiyle de daha önce pek çok uluslararası festivalde dikkatleri üzerine çeken Özlem Çıngırlar'ın ilk uzun metrajı 'Kayıtsız' Dünya Prömiyerini 50. Würzburg Uluslararası Filmwochenende Film Festivali'nde yapıyor. Film, 25-28 Ocak tarihleri arasında Almanya'nın Würzburg şehrinde yapılacak festival kapsamında gösterime sunulacak.