Devlet Opera ve Balesi'nin en popüler eserlerinden biri olan, Türkiye'nin çağdaş ve geleneksel kültürünü yurt dışına tanıtma amacıyla yapılmış 'Güldestan', Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında gerçekleştirdiği turne ile Budapeşte Ulusal Tiyatrosu'nda sahnelendi.







Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu'nun, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk'ün ve Genel Müdür Yrd. Volkan Ersoy'un da katıldığı gecede; koreografisi Beyhan Murphy'e, müzik düzenlemesi Mercan Dede'ye ait olan, Türk mistik kültürünü uluslararası platforma tanıtan modern dans drama yapıtı, Macar seyirci tarafından büyük beğeni ile izlendi.







PARİS'TEN SONRA İSTANBUL'DA

Geleneksel Azerbaycan müziği ile cazı birleştiren Azeri sanatçı Alafsar Rahimov önceki akşam İstanbul'da sahne aldı. Sanatçının 'Balaban Meets Jazz' adını verdiği konserde kendisine Kaan Bıyıkoğlu (piyano), Enver Muhamedi (bas gitar), Burak Durman (davul) ve Tümer Uluçınar (elektro gitar) eşlik etti.







2012'de Eurovision Şarkı Yarışması'nın açılış seremonisine imza atan sanatçının 'İncilar' adlı bestesi 2017'de Bakü'de düzenlenen İslam Birliği Oyunları'nda Londra Filarmoni tarafından seslendirilmişti. 2018'de katıldığı Mugam Yarışması'ndan ödülle dönen Rahimov, 2019'da İstanbul'a yerleşti. Sanatçı, tüm dilleri, dinleri ve ırkları birleştirerek, insanların birbirlerine yabancı olmadıklarını anlamalarını sağlayacak bir mesaj yaymayı amaçladığını söylüyor.







İDT'NİN YENİ OYUNU PERDE AÇTI

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun yeni oyunu 'Sonbahara Son Güller' önceki akşam Üsküdar Tekel Sahnesi'nde prömiyer yaptı.

Özen Yula'nın yazıp yönettiği oyunda, 11 Eylül 1980 askeri darbesi gecesi Gaziantep'te bir gece kulübünde sahne alan 5 kadının olacaklardan habersiz başlarından geçenler anlatılıyor.