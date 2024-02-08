Yurt dışında kazandıkları başarılarla ülkemizi gururla temsil eden dünyaca ünlü piyanistler Güher ve Süher Pekinel kardeşlere büyük onur.

Pekineller, klasik müzik yorumculuğunu ve sanatsal yaratıcılığı en üst düzeyde desteklemek ve klasik müziğin özgün seslerini teşvik etmek amacıyla 2011 yılından bu yana verilen Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri (ICMA) tarafından Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

İki el piyanoda arka arkaya çalarak göz teması kurmadan, müzikal nefes derinliklerine odaklanarak çalan tek ikili olarak tanınan Pekineller, "Kariyerimiz boyunca klasik müzik dünyasının öncü isimleriyle beraber çalışma şansını yakalamamız, bizi her anlamda zenginleştirerek bulunduğumuz noktaya taşıdı.







Bu yolculukta bize ilham veren, yolumuza ışık tutan herkese en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Uzun aşamalardan geçerek geldiğimiz kariyer yolculuğumuzda, ülkemize de birikimlerimizi aktarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uluslararası arenada yollarını açtığımız müzisyenleri bugün önemli konser salonlarında ve yarışmalarda kazandıkları birinciliklerle izliyoruz. Yaşamımız boyunca müziğin evrensel dilini herkesle paylaşmaya devam edeceğiz" dediler. Piyanistlere ödülleri, 12 Nisan akşamı İspanya'nın Valencia şehrinde düzenlenecek törende takdim edilecek





23 yaşındaki Rus asıllı Türk kontrbasçının başarısı

Genç sanatçılarımızın yurt dışında kazandığı başarılar göğsümüzü kabartıyor. Son olarak 23 yaşındaki Rus asıllı Türk kontrbasçı Daniil Margulis, dünyanın en önemli opera kurumlarından biri olan English National Opera'nın orkestrası ile çalmaya hak kazandı.







Seçkin müzik okullardan biri olan Royal College of Music son sınıf öğrencisi Daniil, şu ana kadar meşhur konser salonu London Coliseum'da iki operanın sahnelenişinde yer aldı.

Orkestranın daimi kadrosunda yer almak için çalışmalarını sürdüren genç sanatçı, eğer başarılı olursa English National Opera orkestrasının kadrosundaki tek Türk sanatçı olacak.



Yeteneği boyundan büyük

Bir başka genç yetenek de Adana'dan... Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması sona erdi.







6 yaşından 26 yaşına kadar farklı ülkelerden katılımcıların olduğu ve uluslararası jüri üyelerinin bulunduğu yarışmada 6-8 yaş kategorisinde yarışan Almina Yücel 1. oldu. Jürisinde Devlet Sanatçısı Gülsün Onay, KKTC Devlet Sanatçısı Rüya Taner, Prof. Gökhan Aybulus gibi sanatçıların yer aldığı yarışmada Yücel, abilerini ablalarını geride bırakarak birinci olmayı başardı. Yolu açık olsun...



Deprem acıları çizgilerle anlatıldı

6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde uluslararası sanatçıların eserlerinden oluşan Uluslararası Çizgilerle Deprem adlı karikatür sergisi önceki gün açıldı.







Esenler Belediyesi, Dünya Karikatüristler Birliği ortaklığıyla, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşan sergide 27 ülkeden karikatür sanatçıları, 45 eserini meraklılarıyla buluşturdu. Açılışa Belediye Başkanı Tevfik Göksu da katıldı.



Genç Yıldızlar İş Sanat'ta

İş Sanat'ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar konserleri devam ediyor.







Konser serisi kapsamında 12 Şubat akşamı Elifsu Yalın (çello) ve Ahmet Efe Demirci (piyano) İş Kuleleri Salonu'nda sahne alacak. İki genç sanatçı romantik dönem eserlerinden oluşan bir repertuvar seslendirecek.