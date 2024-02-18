Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde düzenlenen 'Geleceğin Sineması', 21. yılında da genç sinemacılara destek olmaya devam ediyor.







Geleceğin Sineması'nda bu yıl 10 senaryo projesi 25 bin TL maddi destek ile film çekmeye hak kazanıyor. Son başvuru tarihi 22 Mart olan yarışmayla ilgili tüm bilgilere vakfın sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.







AMERİKA'YA 'SOYUT' YOLCULUK

Çağdaş resim sanatının temsilcilerinden ressam Talip Keser'in 'Surc-i Lisan' adını verdiği ikinci kişisel Amerika yolcusu. daha önce Art Basel başta olmak üzere Türkiye ve dünyada önemli sergiler ile sanat fuarlarına katılan 1990 doğumlu genç sanatçının eserleri 1 Mart'ta New Jersey'deki bir galeride sanat severlerle buluşacak.







BATIBEKİ'DEN YENİ SERGİ

Yönetmen Atıf Yılmaz'ın kızı ünlü ressam Kezban Arca Batıbeki, iki yıl üzerinde çalıştığı yeni sergisi 'Pantagonist / Düalite: Şifa ve Zehir'de yılan ve kadın figürlerine odaklanıyor. İki figürü şifa ve zehri aynı anda sunan dünyanın ve yaşamın kendisi olarak betimleyen sanatçının eserleri 21-25 Şubat tarihleri arasında Art Show Galeriler Buluşması kapsamında Fulya'daki bir otelde sanatseverlerle buluşacak.







YURT DIŞI EĞİTİM İMKÂNI SUNAN DANS YARIŞMASI

Alice Müzikali, 1923 Müzikali ve Aşık Shakespeare gibi görkemli prodüksiyonların koreografı Beyhan Murphy, yetenekli dansçıları seçmek için kolları sıvadı. Türkiye'de dans kültürünün yaygınlaştırılmasına ve dansta fırsat eşitliğine dikkat çeken proje Urban Care Young Talent Platformu ve Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın işbirliğiyle hayata geçiyor. Çağdaş-Modern Dans, Bale ve Sokak Dansı olmak üzere 3 ana kategoride başvuran profesyonel ve amatör dansçılara, bu alandaki kariyerlerini inşa etmeleri için yurt dışı eğitim fırsatı sunulacak.







BABALAR ÇOCUKLARIN HAYALİNE ORTAK OLMALI

Öğretirken eğitmeyi amaçlayan bir çocuk eğlence merkezinin bir araştırma şirketiyle birlikte yaptığı araştırmanın çarpıcı sonuçlarına denk geldim. Etkinliğe ev sahipliği yapan Ebru Timur, 6-14 yaş arası çocukların dünyasını anlamak ve geleceğe yönelik adımlar atmak için yapılan araştırmanın, onların hayal güçleri, meslek tercihleri ve dünyaya bakış açılarını derinlemesine ele aldıklarını anlattı. Çıkan sonuçlar arasında doktorluk ve öğretmenliğin yine en popüler meslekler olması, erkek çocukların en çok futbol yıldızlarını kızların ise Filenin Sultanları'nı kendilerine rol model aldıklarını görmek sürpriz olmadı. Beni en çok şaşırtan hayal kurmak ile verilen yanıtlar oldu. Çocukların en çok anneleriyle hayal kurduklarını öğrendim. Babanın evde otorite simgesi olması, kötü polisi oynaması yüzünden çocuklar hayallerini babalarıyla kuramıyorlar. Çocukların yüzde 60'ı annesiyle hayal kurarken, babasıyla ortak bir hayal kuran çocukların oranı sadece yüzde 9. Bu sonuç 3 kız babası bir ebeveyn olarak beni biraz üzdü açıkçası. Babalar, geleceği inşa ederken çocukların hayallerine ortak olmaya çalışmalı. Çünkü en büyük başarılar hayal etmekle başlar.