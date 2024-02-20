'Mısır krizi' olarak adlandırılan yapımcı ve salon işletmecilerinin anlaşmazlığı sonrası 2019'un son çeyreğinde çıkan Yeni Sinema Kanunu'yla promosyon ve toplu bilet uygulaması sonlandırılmıştı. Seyircinin belini büken bu uygulama sonrası salonlardaki seyirci sayısı gözle görülür şekilde düşmeye başlamıştı. 2020'de yaşanan pandemi sebebiyle de salonlar kapanmıştı. Kapalı mekânlara giremediğimiz dönemde dijital platformlar altın çağını yaşamıştı.







Tüm bunlar son 4 senedir sinema sektörüne olumsuz yansıdı. İzleyicilerin film seyretme alışkanlıkları değişti. Yapımcılar film çekmedi, çekilen filmleri vizyona sokmadı. Dijital platformların zaman içinde kan kaybetmesi ise sinemaya yaradı. 2023'ün son çeyreği ile birlikte sinemaya giren film sayısında ve izleyici sayısında ciddi artış yakalandı. Ancak bilet fiyatlarının ortalama 150 lira civarında olması sebebiyle seyirci anlamında istenilen seviyeye gelinememişti ki, bakanlık devreye girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle salonlarda promosyon ve toplu bilet dönemine geri dönüleceği karara bağlandı. Buna göre yine belli günlerde kampanyalı biletler olacak. Engelli bileti, şehit yakınları ve gazi bileti, sabah seansı bileti, kurum bileti ve izleyici özel bileti gibi uygulamalarla elde edilecek gelir; yapımcılar ve salon sahipleriyle yarı yarıya pay edilecek. Peki, seyirci sayısının artması ve zor dönemden geçen salonların hareketlenmesini hedefleyen bu duruma sinemacılar ne diyor?







SİNEMACILAR MEMNUN



MUZAFFER YILDIRIM (YAPIMCI): "Kültür Bakanlığı ve film yapımcılarının onayıyla uygulanacak olması son derece önemli. Yerinde karar alındı. Sektörümüze hayırlı olsun."



MURAT ŞEKER (YAPIMCI-YÖNETMEN): "Seyircilerin mısır krizi diye bildiği dönemde, denetimsiz ve yapımcıların bilgisi dışında kampanyalar ve toplu bilet satışları düzenleniyordu. Sonra yapımcıların baskısıyla çıkan yasayla bu güvence altına alındı. Uzun süredir de uygulanamıyordu. Yeni çıkan kararla birlikte uygulamaya geçiliyor. Her bir liranın önemli olduğu bu dönemde böyle bir kararın Türk sinemasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Yapımcıların desteğiyle birlikle geliştirildiği için, sinemanın bütün bileşenlerinin işin içinde olmasından ötürü faydalı bir girişim. Umarım suiistimal edilmeden herkese faydalı olur."



ONUR ATAÇ (AYTAÇ MEDYA DRAMA MÜDÜRÜ): "2019'da alınan karar, o dönem yapımcılar ve seyircilerin lehine gibi görünse de gelinen noktada hiç kimse için bir fayda sağlamadı. Promosyon olmadığı için seyircilerin önünde iki seçenek vardı. Daha yüksek fiyata sadece filmi izlemek, ya da sinemaya hiç gitmemek. Son yıllardaki gişe rakamları bize hangisini tercih ettiklerini gösteriyordu aslında. Alınan bu kararın yapım şirketleri ve sinema salonları açısından çok olumlu bir gelişmeye yol açabileceğini söyleyebilirim. Bu durum filmlerin izlenme rakamlarına yansıyacak, gişelerdeki durgunluğu azaltacaktır."







SELÇUK AYDEMİR (YÖNETMEN): "Sevindirici bir karar. Hem pandemi sonrası hem bilet fiyatlarındaki artış sebebiyle seyirciyi sinemaya teşvik edecek bir kolaylık olarak görüyorum."



'SENİ SEVİYORUM' DİYOR

Türkiye'nin ilk ve tek çini mürekkebi sanatçısı aynı zamanda Fransız adası olan La Reunion'da da ara ara yaşamaya devam eden Pınar Tınç, yeni sergisi 'Je T'aime'i sanatseverlerle buluşturdu.







Geçtiğimiz yıllarda 'Seni Seviyorum Anne' , 'Masumiyet', 'İyi Geceler Bebeğim' ve 'Yuvaya Dönüş' isimli sergileriyle büyük beğeni toplayan, soyut geometrik düzenlemeleri kendi içinde parçalara bölerek onlara yeni bir form kazandıran sanatçının 20 yeni eseri, 28 Şubat'a kadar Teşvikiye'de bir galeride sergiliyor.



VİZYON YARIŞI DEVAM EDİYOR

Gupse Özay'ın 'Lohusa' filmiyle 'Kolpaçino 4'ün domine ettiği vizyon pastasından pay alabilmek için yerli filmler birbiriyle yarışıyor adeta. Yakında seyirciyle buluşacak iki filmin fragmanı da paylaşıldı. Yönetmen Cüneyt Karakuş'un ödüllü filmi 'Eflâtun' Kerem Bürsin ile İrem Helvacıoğlu'nu bir araya getiriyor. Görme engelli bir kadın ile sesine âşık olduğu adamın hikâyesini konu alan film, 22 Mart'ta seyirciyle buluşacak.







'Kaybedenler Kulübü', 'Devrim Arabaları' gibi filmlerin yönetmeni Tolga Örnek'in altı farklı Aziz Nesin öyküsünden uyarladığı 'Mucize Aynalar' filminin de fragmanı paylaşıldı. Cengiz Bozkurt, Şebnem Bozoklu, Boran Kuzum, Zerrin Sümer'in rol aldığı film 5 Nisan'da gösterime girecek.