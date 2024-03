Devlet Opera ve Balesi (DOB) bir kez daha yüzümüzü güldürdü, gururumuz oldu. DOB Genel Müdürü Tan Sağtürk'ün, göreve geldiğinden beri kendisine amaç olarak belirlediği yurtdışına açılma, opera ve bale temsillerimizin yurtdışındaki bilinirliğini artırma çabası meyvelerini veriyor. Bunu neden söylüyorum? Çünkü DOB bünyesinde yer alan İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) sahneye koyduğu 2. Mehmet Operası'nın ünü daha ikinci temsilinde ülke sınırlarını aştı. Dünyaca ünlü İtalyan besteci Gioachino Rossini'nin bestelediği 2. Mehmet operası İtalyan televizyonlarına konu oldu.







YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Sağtürk, bunu sosyal medya hesabından 'Dünyaca ünlü Orkestra Şefi Alessandro De Marchi ve Rejisör Renato Bonajuto yönetiminde üst düzeyde bir sanatsal seviyeye imza atan İstanbul Devlet Opera ve Balesi ulusalararası basında oldukça geniş bir yankı buldu. İtalyan Devlet Televizyonu Rai bünyesinde hazırlanan haberi sizlerle paylaşmak istedik' diyerek duyurdu. AKM ve Taksim meydanından görüntülerin yanı sıra orkestra şefi Alessandro De Marchi, İDOB Müdürü Caner Akgün ve koroyu yöneten Paulo Villa ile röportajlara yer verilen programda Marchi'nin 'Muhteşem bir çalışma arzusu var' yorumuna, koroyu yöneten şef Villa'nın 20 yıldır Türkiye'de yaşadığına vurgu yapıldı.







Fatih Sultan Mehmet'in Venedik Cumhuriyeti hâkimiyetindeki Eğriboz kuşatması sırasında yaşadıklarını anlatan eserin en dikkat çeken öğelerinden birisi de Fatih'in atı rolündeki 'Çilli' oldu. Sahnede kullanılan gerçek at, ilgiyle izlenmeye devam ediyor. 34 yıl aradan sonra ilk kez AKM'de kendi dilinde, İtalyanca olarak seslendirilen eserin başrollerini, Burak Bilgili, Zafer Erdaş (II.Mehmet), Dilruba Bilgi ve Gülbin Günay (Anna) paylaşıyor. Görkemli prodüksiyonuyla hayranlık uyandıran eserin, biletleri çıktığı gün bitiyor. İzlemek için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.







İSTANBUL CAZ FESTİVALİ 31 YAŞINDA

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali bu yıl 31. yaşını kutluyor. 1994'ten bu yana her yıl İstanbul'da temmuzu caz ayına çeviren festivalin 31'incisi 3-18 Temmuz tarihleri arasında caz ve güncel müziğin en sevilen isimlerini sanatseverlerle buluşturacak. 40'a yakın konserde usta isimlerden yeni keşiflere 200'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayacak olan festival Avusturyalı grup Saint Privat'ın 3 Temmuz'da Avusturya Konsolosluğu Bahçesi'nde vereceği konser ile başlayacak. Aynı gün Türkiye'nin ilk kadın caz piyanisti Nilüfer Verdi ve yapımcı, besteci ve müzisyen Nino Varon'a festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü sunulacak. 16 gün boyunca festivalin konuğu olacak isimler arasında cazı yeniden büyük kalabalıklarla buluşturan iki Grammy ödüllü Gregory Porter; rock'n roll'un çok yönlü ve romantik prensi Chris Isaak; zamansız ve yenilikçi müziğiyle yaşayan en büyük saksofonculardan Joshua Redman; İngiltere'nin başarılı kadın müzisyenlerden YolanDa Brown; R&B, soul ve indie'nin genç ve tutkulu şairi Arlo Parks; Avrupa'nın merak uyandırıcı ve dinamik caz piyanistlerinden Baptiste Trotignon ve Kornél Fekete-Kovács yönetimindeki Avrupa'nın iddialı orkestralarından Modern Art Orchestra yer alıyor.







DİJİTAL SANATLA İLGİLİ HER ŞEY BU FESTİVALDE

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle, bu yıl dördüncüsü düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF), 2-5 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek. Türkiye'nin uluslararası çaptaki ilk ve tek dijital sanat festivali IDAF, 5 Mayıs'a kadar çocuk ve gençlik atölyelerine, panellere, görsel ve işitsel performanslara ev sahipliği yapacak. Alanında tanınan ulusal ve uluslararası 40 sanatçıyı ağırlayacak festival, "Search Reality" (Gerçekliği Ara) temasıyla gerçekleştirilecek. Küratörlüğünü Rahim Ünlü, Julie Walsh, Samed Karagöz ve yapay zeka Avind'in üstleneceği festivale katılım ücretsiz olacak.







ŞİMDİ GENÇ OLMAK VARDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gençlere bir müjde daha geldi. Gençlerin sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli faydalanabileceği "Genç Kart" uygulaması Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kart ile 18 yaşına giren gençler, bakanlığa bağlı müze ve ören yerleri ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Atatürk Kültür Merkezi'ndeki sanat etkinliklerini bir kereye mahsus ücretsiz izleme imkânı bulabilecek. O kadar güzel etkinlikler var ki karar vermekte zorlanıyor insan... Haydi, gençler sanatsız kalmayın... "GençKart" uygulamasına e-Devlet üzerinden başvuruluyor aklınızda bulunsun.