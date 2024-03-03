Türk sanatlarını destekleyerek gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlayan Devlet Türk Sanatları Yarışması'nın 22'ncisi başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca iki yılda bir düzenlenen yarışma bu yıl yine genç yeteneklere odaklanacak.







Geleneksel el sanatlarımızdan 'hüsn-i hat, tezhip, minyatür, çini, ebru, kalemişi ve katı' kategorilerinde düzenlenecek yarışma ile özellikle gençlerin gelenekten yararlanarak özgün eserler üretmeleri teşvik edilecek. Seçici kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda her kategoride başarı ödülüne layık görülen üç esere ayrı ayrı 30 bin lira, sergileme ödülüne layık görülen 42 esere yine ayrı ayrı 6 bin lira para ödülü takdim edilecek.

Ödül sahiplerinin başarı ve sergileme belgesi de alacağı yarışmanın toplam para ödülü ise 882 bin lira olacak.

Türkiye'nin köklü kültür mirasının en zarif çizgilerinin geleceğe aktarılmasına imkân sunacak olan 22. Devlet Türk Sanatları Yarışması'nın başvuruları yarın başlayıp 6 Mayıs'ta sona erecek.











Yönetmen Pirselimoğlu filmleri İstanbul Modern'de

İstanbul Modern Sinema, 'Yönetmenlerle Buluşma' serisinde bu yıl Tayfun Pirselimoğlu'nu ağırlıyor. Ödüllü yönetmen Pirselimoğlu'nun filmleri, 14-21 Mart 2024 tarihleri arasında izleyicilerle buluşuyor. Sinema kariyerine senarist olarak başlayan ve ilk uzun metrajlı filmi Hiçbiryerde'yi 2002 yılında çeken yönetmen Pirselimoğlu'nun etkinlik kapsamında, bol ödüllü son filmi Kerr de dahil olmak üzere yedi uzun, iki kısa filmi gösterilecek. Aynı zamanda oyuncular ve film ekiplerinin de katılacağı film gösterimlerinin yanı sıra, 15 Mart Cuma günü Tayfun Pirselimoğlu ile bir söyleşi de gerçekleştirilecek.









CSO, ünlü Fin şef Rasilainen'e eşlik etti

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, ünlü Fin şef Ari Rasilainen yönetiminde önceki akşam CSO Ada Ankara sahnesinde dinleyiciler ile buluştu. Rus Beşleri'nden besteci ve kimyacı Aleksandr Borodin'in 53 yaşında hayata veda etmeden önce bitiremediği, en önemli tarihi Rus opera eserlerinden biri olarak kabul edilen ünlü 'Prens İgor' operasının üvertürü ile başlayan konser, Mozart'ın 4 numaralı Mi bemol majör tonundaki Korno Konçertosu ile devam etti. Ortalama 17 dakika süren konçertoyu, Viyana Senfoni Orkestrası, Viyana Brass Connection ve Viyana Kornoları (Vienna Horns) üyesi Peter Dorfmayr yorumladı. Konserin ikinci bölümünde ise yine Rus Beşleri'nden Modest Mussorgsky'nin en büyük eseri olarak kabul edilen 'Bir Sergiden Tablolar' seslendirildi.









Kış Yolculuğu AKM'ye geliyor

Avusturyalı besteci Franz Schubert'in bestelediği, Alman şair Wilhelm Müller'in kaleme aldığı 24 parçalık şiir dizisi 'Winterreise' (Kış Yolculuğu), Modern Dans Topluluğu İstanbul'un yorumuyla AKM'ye geliyor. Schubert'in bestelediği bu Lied'ler, bariton Kevork Tavityan ve yaylı çalgılar dörtlüsü Aslı Ceren Gürkan, Pınar Gizem Korkmaz, Verda Gül, Gözde Öcal Güvemli tarafından yorumlanıyor. 'Winterreise' (Kış Yolculuğu), 5 Mart ve 2 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.