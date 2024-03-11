Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde Cumhuriyetimizin 100. Yılı sebebiyle Tiyatro Sahnekarlar tarafından hayata geçirilen 'Cumhuriyete Doğru' isimli oyun, Türkiye'yi dolaşmaya devam ediyor.







Perdelerini açtığı 25 Kasım'dan itibaren yurdun dört bir yanında seyircinin büyük ilgisiyle karşılanan oyun, önceki akşam Erzurum'da sahnelendi. Oyunu izleyenler arasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de vardı.







Bakan Tekin oyun sonrası sahneye çıkarak ekibi tebrik ederken, oyunun yazarı ve yönetmeni Bora Severcan'ın doğum gününü kutladı. Elindeki pastayla Severcan'a sürpriz yapan Bakan'ın bu jesti tüm ekibi şaşırtırken, Severcan sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı.



Rus piyanist İstanbul'da konser verdi

Dünyaca ünlü Rus piyanist Evgeny Grinko yeniden İstanbul'da sahne aldı. Son zamanlarda Türkiye'de en çok dinlenen ve konserleri büyük rağbet gören Grinko, önceki akşam Zincirlikuyu'da yer alan kültür-sanat merkezinde seyirciyle buluştu.







Ünlü piyanist Youtube'da 45 milyon kez dinlenen ve müzik listelerini alt üst eden 'Valse' bestesinin yanı sıra 'Jane Maryam', "Serenade" ve 'Once Upon A Time' gibi eserlerini seslendirdi.



AKM 'Süs'lendi

Üç yıldır 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında farklı temalarla sergiler düzenlenen Atatürk Kültür Merkezi'nde, bu yılki serginin başlığı: 'Süs'. AKM Galeride düzenlenen 'Süs' sergisi önceki gün açıldı.







AKM'de gelenek haline gelen serginin ilk yılında karma eserler, ikinci yılında kadın sanatçıların eserleri yer alırken bu yıl Süs sergisinde erkek sanatçıların bakış açısı yansıtıldı. Resimden heykele, tekstil dokuma işlerinden enstalasyona farklı disiplinden 13 sanatçı, süs kavramını sanatın dilinde ele alarak, kadının yaşamındaki derin izlerini 31 farklı eserle sunuyor. Sergi ay sonuna kadar açık kalacak.



CSO'da sahne aldı

Oyuncu Şebnem Hassanisoughi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Ankara'da buluştu. İlk kez Cumhurbaşkanlığı Polka Senfoni Orkestrası ile sahneye çıkan Hassanisoughi, tüm seyirciyi ayağa kaldırıp dans etmeye davet etti. Şef Zafer Gündoğdu yönetimindeki ağırlıklı olarak kadın sanatçılardan oluşan orkestra, Türk müziği eserlerini CSO Ada Ankara Ana Salon'da seslendirdi.







Orkestraya eşlik eden solistler Zeynep Başkan ve Şebnem Hassanisoughi, 'Kavaklar' (Sezen Aksu), 'Aynalar' (Salim Dündar), 'Elbet Bir Gün Buluşacağız' (Zeki Müren), 'Kimseye Etmem Şikayet' (Müzeyyen Senar), 'Kalbim Ege'de Kaldı' (Sezen Aksu), 'Bahça Duvarindan Aştım' (Neşet Ertaş) gibi birçok eseri seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.



Türk Telekom'dan erişilebilir yaşam projeleri

Türk Telekom, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştüren kurumsal sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor. Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi, Sesli Adımlar gibi etkinlik ve uygulamalarla AKM'de erişilebilir yaşamı destekleyen Türk Telekom, 'Erişilebilir Tiyatro' ile görme ve işitme engelli sanatseverlere farklı bir sanat deneyimi sunuyor.









Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle hayata geçirilen 'Erişilebilir Tiyatro' projesi mart ayında 'Seneye Bugün' oyunu ile devam ediyor. Proje kapsamında AKM'deki belirlenen Devlet Tiyatrosu oyunlarında canlı betimleme, sahne turu ve üst yazı uygulamalarıyla engelleri aşan bir sanat deneyimi sunuluyor.