Bu sezona 'Her Yerde' sloganıyla başlayan Devlet Tiyatroları (DT) bu sloganın hakkını veriyor. Yakın zaman önce yılların 'Profesyonel' oyununu Dubai'de izleyiciyle buluşturan DT, nisan ayında Budapeşte'de Macaristan Ulusal Tiyatrosu'nun düzenleyeceği 11. Madach Uluslararası Tiyatro Buluşması'na 'Devlet Ana' oyunuyla katılacak.







Bunların yanı sıra DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı, geçtiğimiz ay yaptığı toplantıda Yunanistan'la ortak bir projeden bahsetmişti. İşte o projenin detayları şekillendi. DT, Shakespeare'in ölümsüz eseri Romeo ve Juliet'i, Atina Konser Salonu Megaron ve Yorgos Lykiardopoulos kültürel organizasyonu Lykofos ortak projesiyle hayata geçiriliyor. Pire Belediye Tiyatrosu yönetmenlerinden Lefteris Giovanidis'in reji koltuğuna oturduğu bu uluslararası büyük yapımda DT'yi dört sanatçı ve bir ışık direktörünün yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından bir besteci temsil edecek. İki ulus arasında bir köprü kurmayı amaçlayan projede başrolleri Yunan sanatçı Calliope Chaska ile Türk oyuncu Alp Ünsal paylaşacak.









Roula Pateraki (Hemşire), Eray Eserol (Friar Lawrence), Nikos Karathanos (Capulet Lordu), Maria Diakopanayiotou (Leydi Capulet), Şevki Çepa (Mercutio), Efe Akercan (Benvolio), Spyros Maragkoudakis (Tybalt), Nikos Konstantopoulos (Paris) ve Dimitris Charalampoboulos'un (Samson/Hizmetçi) da rol aldığı oyun, 19 Nisan'da Ankara'da perde açacak. Ardından İstanbul'da sahnelenecek olan eser, 16 Mayıs'ta Yunanistan'da Megaron Atina Konser Salonu'ndaki gala ile seyirciyle buluşacak. Yunan basınında da büyük yankı bulan oyun, şimdiden yılın en çok konuşulacak tiyatro yapımı olmaya aday. Vesile olanları tebrik ediyor, Türk Romeo ile Yunan Juliet'in aşk hikâyesini günümüze nasıl uyarlandığını çok merak ediyorum.



Müzikseverleri heyecanlandıran konser

Müzik dünyasının önemli seslerinden biri olarak kabul edilen ve 12 kez Grammy Ödülü alan Placido Domingo, bir kez daha ülkemizde sahne alacak. Yarım yüzyılı aşkın kariyeri boyunca dünyanın en önemli sahnelerinde 150'den fazla eserde rol alan 4 bin 400'ü aşkın performans gerçekleştiren Domingo, İş Sanat'ın gala konserinde sahne alacak.









Milli gururumuz tenor Murat Karahan ve Rus soprano Elena Stikhina'nın da sahne alacağı konser, 28 Mayıs'ta Maslak'ta gerçekleşecek. Şef Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın eşlik edeceği konserin biletleri satışa çıktı. Elinizi çabuk tutun...



Chaplin' tiyatro sahnesinde

Sessiz sinemanın bir numaralı kahramanı Charlie Chaplin'in hayatı tiyatro sahnesine taşınıyor. Mert Siliv'in yapımcılığında Türkiye'de ilk kez seyirci karşısına çıkacak oyunda Chaplin'i genç yetenek Özgür Daniel Foster canlandırıyor. Senaryosunu Aksel Bonfil'in kaleme aldığı, Saim Güveloğlu'nun yönetmen koltuğuna oturduğu 'Chaplin' adlı oyununun dekor tasarımını ise ödüllü tasarımcı Gamze Kuş üstleniyor.







Hazırlıkları başlayan oyunun ne zaman perde açacağı ise henüz belli değil. 'Ya İstiklal Ya Ölüm', 'Aşk 101', 'Annemizi Saklarken', 'Kuş Uçuşu', 'Ev Tozlu Yaka' gibi projelerde yer alan 1997 doğumlu genç oyuncu, bakalım bu zor rolün altından kalkabilecek mi?



Berlin'den ödüllü filmler geliyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 17-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 43. İstanbul Film Festivali'nin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da Berlin Film Festivali'nin ödüllü ve öne çıkan filmlerine yer veriyor. Şubat ayında 74'üncü kez gerçekleştirilen







Berlin Film Festivali'nde Lupita Nyong'o başkanlığında toplanan jürinin kararıyla Gümüş Ayı Jüri Büyük Ödülü'ne layık bulunan Hong Sang-soo imzalı A Traveler's Needs, Nelson Carlos de los Santos Arias'a festivalde En İyi Yönetmen ödülünü getiren Pepe ve festivalin Jüri Ödülü'nü kazanan Bruno Dumont imzalı The Empire, festival kapsamında ilk kez seyirciyle buluşacak. Programın tamamı mart ayı sonunda açıklanacak.